Slavia uvolnila Ousoua, švédský stoper bude do konce roku hostovat v Häckenu

Aiiham Ousou odchází ze Slavie do Švédska.

Aiham Ousou (23) nebude ve zbytku roku hrát za Slavii, formou hostování bez opce se vrací do mateřského BK Häcken. Rodák z Mölndalu si v přípravě nevybojoval místo v sestavě trenéra Jindřicha Trpišovského a v sezoně nastoupil jen do dvou soutěžních zápasů. Další minimálně ve zbytku roku nepřidá, odchází na hostování do klubu, v němž začínal s kariérou.

Slavia před dvěma lety získala Ousoua z domovského působiště, tehdy ale na sebe upozornil na hostování ve druholigových klubech GAIS Göteborg a AFC Eskilstuna.

Ousou během zmíněných dvou let za Slavii nastoupil do 73 soutěžních zápasů s bilancí dvou gólů a tří asistencí. V minulé sezoně se podílel na triumfu v domácím poháru a nechyběl u slávistického tažení do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy v ročníku 2021/22.

Bývalý kapitán švédské jednadvacítky má na kontě jeden start za seniorský výběr Švédska. V Häckenu si Ousou zahraje Evropskou ligu, do níž pře ukrajinskou Zorju proklouzla i Slavia.