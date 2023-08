Chukwuemeka vstřelil první gól za Chelsea, kvůli zranění si ale šest týdnů nezahraje

Anglický mládežnický reprezentant Carney Chukwuemeka (19) z Chelsea musel na operaci s kolenem po nedělním utkání Premier League s West Hamem, v němž vstřelil svůj první gól za londýnský klub. Talentovaného záložníka čeká podle BBC šestitýdenní pauza.

Chukwuemeka skóroval v londýnském derby v prvním poločase, po němž kvůli zranění odstoupil. West Ham s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem v sestavě utkání 2. kola Premier League vyhrál 3:1. "Od radosti k bolesti během několika minut. Můj první gól za Chelsea, okamžik, o němž jsem snil od doby, co jsem byl kluk. Ale zároveň jsem se zranil a nepřivezli jsme tři body," napsal na sociálních sítích mistr Evropy do 19 let z loňského roku.

Chelsea získala Chukwuemeku loni z Aston Villy za 20 milionů liber (562,3 milionu korun) a podepsala s ním šestiletou smlouvu.