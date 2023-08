Ostrý skluzy Mikoláše Tučka: Jak si na trhu vede TOP 6, o West Hamu nemluvě

Zdar, jsem Mikoláš Tuček a možná mě znáš z pořadů jako Re-Play a Applikace nebo z časopisu SCORE. Od revoluce intenzivně hltám fotbal, převážně ten anglický. Podílel jsem se na rozjezdu premiership.cz, dělal jsem reportéra na Euru a v současnosti se bavím svým blogem i vlogem Football Fanatic's. Fandím Liverpoolu a Spartě, ale i svejm dokážu naložit, když je potřeba. Moc se s tím nemažu, proto se můj sloupek jmenuje Ostrý skluzy Mikoláše Tučka. Vítej!

Máme necelý týden do výkopu Premier League a je tedy ideální čas se podívat, jak si kluby zatím vedou na přestupovém trhu. Ano, je to počítání zajíců uprostřed honu, protože okno se definitivně zavře až 1. září, ale moudré týmy dělají svůj byznys včas. I když nás bezesporu ještě mnoho přestupů čeká, ledacos už se dá vytušit. Vezmeme si klasické TOP 6 a přidáme díky českým vazbám West Ham. A proč Kladiváři hned nezačít, tady je hodnocení fakt úderné!

Zatím je to příběh černý jako krtci. Hammers jsou dosud jediným klubem, který nepřivedl ani jednu jedinou posilu! Proslýchá se, že na vině je nesoulad mezi novým sportovním ředitelem Timem Steidtenem (dříve Leverkusen nebo Werder Brémy) a manažerem Davidem Moyesem. Němec to chce dělat moderně, Skot Moyes zase „po anglicku“.

Situaci nepřidává, že nyní všichni vědí, že si s Declanem Ricem namastili kapsu (105 milionů liber). V Liverpoolu (Suárez) nebo v Tottenhamu (Bale) by mohli vyprávět, jak se těžko nakupuje s plným měšcem.

Na cestě jsou prý Edson Álvarez (Ajax), spekuluje se o dvojici Harry Maguire a Scott McTominay, což by svědčilo spíše o tom, že má větší slovo Moyes. Ale zatím je to bída. Prohra s Leverkusenem v poslední přípravě (0:4) tu mizérii jenom zvýraznila.

Hodnocení 4-

Asi se nemusíte tvářit, že by Guardiolovi něco zásadního chybělo. Jako volní hráči odešli Benjamin Mendy (nakonec u soudu osvobozený) a chybět určitě bude Ilkay Gündogan (Barcelona). Ovšem třeba prodej Mahreze za 35 milionů eur v jeho téměř kristových letech je podle mě skvělý byznys.

Gündogan byl okamžitě nahrazen mladším Kovačičem a Joško Gvardiol je nejdražším bekem světa naprosto po právu. 90 milionů eur, co za něj putuje do Lipska, může být přes děsivou částku výborný obchod.

Cityzens ale podle mě ještě okno nezavírají. Přijít by mohl Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen nebo Kaoru Mitoma z Brightonu, na odchodu je Aymeric Laporte. Tady to opět vidím jasného favorita ligy. I když první trofej (Community Shield) nakonec šťastně získal Arsenal.

Hodnocení 2-

Zatímco City ještě budou nakupovat, Arsenal to má dost možná hotové. Trojice Declan Rice (24), Kai Havertz (24) a Jurrien Timber (22) sice rozhodně nebyla levná, přes odchod Xhaky je bilance 200 milionů eur mínus. Jenom v tomto okně! Od léta 2020 s Artetou (technicky přišel v prosinci 2019) jsou druzí největší světoví utráceči za Chelsea.

I proto si myslím, že tady se bude spíš prodávat. Nicolas Pépé a především Folarin Balogun určitě pár desítek milionů vygenerují.

Když ovšem odhlédneme od finanční bilance a přidáme jednoho gólmana (prý Raya z Brentfordu), je to parádní okno!

Hodnocení 2

Chelsea dle mého udělala nejlepší přestup podpisem Mauricia Pochettina. Po hyperchaotickém minulém ročníku přichází čas klidu, což se ale zatím neprojevilo v přestupech. Tady je to furt masivní průvan!

Robert Sánchez (25 milionů eur) přichází jako náhrada za Mendyho, Axel Disasi (45 milionů eur) jako náhrada za dlouhodobě zraněného Fofanu a že dorazí Christopher Nkunku (60 milionů eur), se vědělo už od zimy.

Chelsea se ovšem dařilo prodávat, na což loni rozlítaný Boehly zřejmě zapomněl. Kai Havertz (75 milionů eur), Mason Mount (60 milionů eur) nebo Mateo Kovačič (29 milionů eur) sice posílili přímé konkurenty, ale zas to byly rakety.

Christian Pulisic a Ruben Loftus-Cheek přinesli dohromady 36 milionů eur a mistrovský je podle mě prodej dvojice Kalidou Koulibaly (23 milionů eur) a Edouard Mendy (20 milionů eur) do Saúdské Arábie.

Jasně, dost z těchto kluků přicházelo za větší prachy, ale je to celkově solidní vývoj. I díky masivnímu odlivu je Chelsea zatím (k pondělí 7. 8.) 50 milionů v plusu.

Nebudu jejich fanouškům kazit den tím, kolik je stála minulá sezona, spíš je navnadím, že ještě někdo určitě přijde. Minimálně do zálohy, kde byl exodus možná až moc divoký.

Man to Watch je za mě Nicolas Jackson, který by mohl být nečekaným řešením palčivé otázky Koho budeme stavět do útoku, když Lukaku furt trucuje.

Hodnocení 3

Statistiky Nicolase Jacksona v posledních sezonách Livesport

Jestli u Chelsea stále trochu hapruje záloha, tak u Reds můžeme napsat jen ditto.

Jako volní hráči odešli Naby Keïta, James Milner nebo Alex Oxlade-Chamberlain. (U Arthura Mela se budeme tvářit, že tam vůbec nebyl, ok?) Náhrady Dominik Szoboszlai a Alexis Mac Allister byly jednoznačně posílením, jenže už v průběhu soustředění se pakoval Jordan Henderson (14 milionů eur) a nakonec i Fabinho (46 milionů eur), oba do Saúdské Arábie. A rázem je z plánované „rekonstrukce zálohy“ v podstatě totální endoprotéza!

Liverpool tedy musí ještě pustit chlup, jinak je na trojici mladíků Bajčetić, Jones a Elliott kladena možná až příliš velká nálož. Nedivil bych se, kdyby byl právě Liverpool tím tajemným klubem, který se chystal přehodit Chelsea v kauze Caiceda.

Útok vypadá nabušeně, ale jako fanda bych se vůbec nezlobil, kdyby dorazil ještě jeden střední obránce.

Hodnocení 2-

Pokud Arsenal potřebuje prodávat, platí to i pro Red Devils. Stejně jako Gunners mají trojici drahých, ale skvělých posil: Rasmus Höjlund (75 milionů eur), Mason Mount (60 milionů eur) a André Onana (52 milionů eur), stejně jako Gunners se ovšem potřebují pár kluků zbavit.

Netuším, nakolik je to reálné, když si za Scotta McTominaye řekli West Hamu o šílených 40 milionů liber!

Každopádně Sancho, Martial, Maguire nebo Fred jsou k mání – za adekvátní cenu. Vzhledem k tomu, že tahle informace je stará měsíc a půl, evidentně po nich velká poptávka zatím není.

Pro Erika ten Haga mám ovšem jenom uznání. I když vypadá odchod zdarma letité jedničky (David de Gea) jako finanční ztráta, manažer si opět příchodem Onany brousí tým k obrazu svému, aniž by si popudil fanoušky. Podobně mistrovsky zvládl situaci s Ronaldem. Sázka na Höjlunda je sice risk, ale poslední příchod mladého norského útočníka do města Manchesteru se docela povedl…

Samozřejmě minutou ticha uctěme odchod ohromné legendy (především meme scény): Phila Jonese. Jo, fakt tam furt byl a bral 75 tisíc liber týdně!

Hodnocení: 2

Než se dostaneme ke kauze Kane, která plní titulky anglických novin mnoho týdnů, pochvalme Levyho za možná ne tak třeskuté, ale velmi solidní posily.

U dvojice Pedro Porro (40 milionů eur) a Dejan Kulusevski (30 milionů eur) se aktivovaly výkupní klauzule po hostovačce, Guglielmo Vicario (20 milionů eur) může být za tyhle prachy nákup roku a James Maddison je za vyplacenou cenu (40 milionů eur) fantastický nákup. Navíc na místě, kde je tlačila bota, protože záloha Spurs moc kreativitou neoplývala.

V kauze Harry Kane ale hraje Daniel Levy nejvyšší poker. Nejhlasitějším nápadníkem je Bayern Mnichov. Ten dal Levymu dokonce o víkendu deadline, do kdy se má vyjádřit, což anglický wheeler-dealer vesele ignoroval. Poslední odmítnutá nabídka byla na 86 milionů liber + 10 milionů na bonusech (cca 95+12 v eurech). Bayern má o hráče enormní zájem, Kane si i díky vazbám na klub nechce vytrucovat volný přestup… ale je klidně možné, že to tak dopadne!

Hurikán se totiž rozhodně do podpisu smlouvy nežene a to by znamenalo příští rok odchod zdarma. Stojí to Levymu za to? Odepsat 100 milionů a mít Harryho jeden rok, navíc s novým trenérem, který má svaté právo si poskládat svůj tým, ze kterého by mu Harry do roka a do dne vypadl? Tohle je vysoká hra, která ještě bude pár dní trvat. Kane sám měl prohlásit, že chce mít do výkopu Premier League jasno!

Hodnocení: 2-

A zbytek?

Černým koněm sezony je za mě Aston Villa. Kdyby se tabulka počítala od Emeryho nástupu, skončila by loni Villa pátá a já se nebudu divit, když bude pátá i na konci té nové. Trojici příchozích Moussa Diaby, Pau Torres a Youri Tielemans (ten navíc zdarma) by podle mě brala většina klubů z TOP 6.

Newcastle se chystá na sezonu v Lize mistrů, ale přes „nejbohatšího majitele ve světě fotbalu“ to zatím takovej rachot není. Sandro Tonali (64 milionů eur) v přípravě dokonce trochu plaval a Harvey Barnes (44 milionů eur) je skvělá posila, ale s odchodem Allana Saint-Maximina (27 milionů eur) do Al-Ahli to je skoro kus za kus. (Mimochodem tohle je zajímavý přestup, protože de facto jej prodával saudskoarabský šejk sám sobě.)

Kdo dělá byznys fantasticky je Brighton. Připomeňme, že jim Chelsea loni vyluxovala Grahama Pottera včetně celého trenérského ansámblu, Seagulls prodali čtveřici opor Marc Cucurella, Yves Bissouma, Leandro Trossard a Neal Maupay (dobře, to je spíš břídil než opora) a stejně urvali šesté místo.

Letos odešli Alexis Mac Allister nebo Robert Sánchez, Caiceda zřejmě zpeněží několikrát a stejně je čekám vysoko! Kudos za nákup Kuduse, to může být hvězda ligy!

Finální hodnocení si nechám na začátek září, každopádně mám radost, že období sucha je u konce a v pátek vykopáváme!