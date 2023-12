Dočká se Nkunku vysněného debutu? Bude v sestavě, ale musíme být klidní, řekl Pochettino

Francouzský útočník Christopher Nkunku (26) bude poprvé v této sezoně součástí sestavy Chelsea, která se o víkendu utká se Sheffieldem United. Naskočí posila z bundesligového Lipska, která měla být hlavní ofenzivní zbraní Blues, ale přibrzdilo ji dlouhodobé zranění, už od úvodní minuty?

Nkunku se k Blues připojil v červenci po příchodu z Lipska, ale musel se podrobit operaci zranění kolena, které utrpěl před sezonou. "Ano, může se k nám připojit. To je velmi dobrá zpráva," řekl Pochettino na tiskové konferenci.

Vzápětí zkušený kouč dodal: "To, že se zítra zapojí, bude v sestavě a po předsezónní přípravě pocítí konkurenci, je pro nás pozitivní. Musíme být klidní, abychom na něj nevytvářeli příliš velký tlak. Teď se bude rozvíjet, pozná Premier League."

Chelsea se od začátku sezony potýká se zraněními a minulý víkend přišla další špatná zpráva, když se při prohře 0:2 s Evertonem zranili tři hráči. Reece James, který už na začátku sezony vynechal sedm ligových zápasů kvůli zranění stehenního svalu, si proti Toffees přivodil podobné zranění a po 27 minutách musel být vystřídán.

Ve stejném utkání se zranili také obránce Marc Cucurella a brankář Robert Sánchez, přičemž náhradní brankář Djordje Petrovič nastoupil za Chelsea poprvé od svého srpnového příchodu z New England Revolution.

Pochettino si je ale jistý, že se na srbského brankáře může spolehnout. "Věřím všem svým hráčům. Do Chelsea přišel, protože jsme věděli, že má velký potenciál. Nyní, po čtyřech nebo pěti měsících práce s námi, nastal okamžik, kdy může nastoupit a cítit se pohodlně, protože mu věříme. Na Stamford Bridge ho čeká debut. Věříme, že dokáže chytat tak, jak chceme," uvedl Argentinec.

Pochettino hovořil o potížích, s nimiž se mužstvo potýká kvůli tolika zraněním: "Je to, jako když bydlíte v domě a trápí vás problémy a musíte je odkládat. To se stává ve fotbale, když se podílíte na projektu, který má něco vybudovat. Musíme vybudovat strukturu a vzít si více času. Nepochybuji o tom, že se nám to nakonec podaří."

Po dvou po sobě jdoucích venkovních prohrách na hřištích Manchesteru United a Evertonu je Chelsea v tabulce na 12. místě s 19 body a v sobotu hostí klub ze spodku tabulky Sheffield United, který má osm bodů.