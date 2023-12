Znovu vyhrát 7:0 nad United? To je jednou za život, říká Klopp před střetem s rivalem

Na drtivou výhru 7:0 nad rivalem a ještě před zraky zaplněného Anfieldu asi těžko zapomene. Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp (56) však dobře ví, že podobný výsledek se v neděli opakovat nebude. Střet Reds s Manchesterem United ale i dle jeho slov nabídne výjimečný zápas.

Tým Erika ten Haga létal po vítězství v Ligovém poháru v oblacích, neboť ukončil šestileté čekání na trofej. O týden později se však vrátil zpět na zem, když mu Liverpool uštědřil největší porážku za posledních 92 let.

"Výsledek 7:0 byl divný. V podstatě se to stane jednou za život. Jestli to někomu pomůže do dalšího zápasu, tak je to tým, který prohrál, ne ten, který vyhrál 7:0," řekl Klopp novinářům.

A dlouho neotálel s další informací: "Hrajeme doma na Anfield Road proti historickému rivalovi. Už proto to musí být výjimečný zápas. Přesně to od nás chci vidět – výjimečný výkon. Potřebujeme, abychom skutečně pochopili situaci a dali do toho všechno."

Reds vstoupili do víkendu jako lídři Premier League, zatímco United jsou šestí se ztrátou 10 bodů. Rudí ďáblové jsou v posledních týdnech v hrozné formě, z posledních pěti vystoupení ve všech soutěžích vyhráli pouze jednou.

Poté, co jeho tým vypadl z Evropy, je Ten Hag pod velkým drobnohledem. Klopp však cítí, že United jsou silnějším týmem, když jsou zatlačeni ke zdi. "Nemám rád všechny ty řeči kolem toho. Čím víc špatných věcí o nich lidé říkají, tím silnější se zdají být. Tak je to vždycky. Z našeho pohledu se postarám o to, abychom se stoprocentně soustředili na správné věci," řekl německý lodivod.

Liverpool si naopak mohl dovolit zakončit skupinu Evropské ligy s pozměněnou sestavou a nechal tak klíčové hráče odpočívat. Poslední zápas ve skupině sice prohrál 1:2 na hřišti Royal Union Saint-Gilloise, podle Němce je ale rotace důležitá. Už ve středu čeká Reds čtvrtfinále Ligového poháru proti West Hamu United a o následujícím víkendu přivítají Arsenal.

"Nejsem si jistý, jak jsou na tom ostatní termíny, ale tohle je nejhorší los, jaký můžete dostat. Odteď jsou všechny zápasy jako finále. V prosinci jde vždycky o to, abyste se přes něj dostali," zhodnotil.