Everton poprvé po odečtu opustil sestupové pásmo. Tottenham vinou minely padl s West Hamem

Everton v 15. kole Premier League potvrdil vzrůstající formu, když doma porazil 3:0 Newcastle a poprvé po disciplinárním odečtu 10 bodů se posunul ze sestupového pásma. Magpies naopak prohloubili trápení na hřištích soupeřů, kde od startu ligy porazili pouze poslední Sheffield. Tottenham prohrál na svém hřišti s West Hamem 1:2 a zapsal třetí domácí porážku v řadě. Rozhodující gól dal James Ward-Prowse, jenž využil minely v rozehrávce soupeře. K výhře Kladivářů přispěli i Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem, oba odehráli celé střetnutí.

Domácí vstoupili do utkání aktivně, avšak jejich střely blokovala dobře organizovaná obrana. O první velkou šanci se tak ve 14. minutě postaral na druhé straně Kieran Trippier. Balon z přímého kopu ale poslal technickým pokusem jen doprostřed brány. O chvílí později si naskočil na centr Dominic Calvert-Lewin, jeho hlavičku ovšem zastavil Martin Dúbravka. Ve 36. minutě rozjely Straky akci, na jejímž konci hlavičkoval Alexander Isak jen kousek od levé tyče.

Těsně před odchodem do šaten se odrazil míč do malého vápna, kde stál Calvert-Lewin, ten ale tváří v tvář Dúbravkovi přestřelil. Defenziva hostujícího celku trápila útočníka Evertonu i ve druhém poločase. V 50. minutě zablokovala na brankové čáře jeho tvrdou hlavičku po rohovém kopu. Dobré čtení hry následně ukázal Anthony Gordon, který vypíchl míč na hranici šestnáctky a vypálil, Jordan Pickford si však s jeho přízemním pokusem v klidu poradil.

V 79. minutě se Everton gólu konečně dočkal. Zaváhaní Trippiera využil Dwight McNeil, jehož následný sprint přes střed hřiště doplnilo zakončení k pravé tyčce. Chvíli před koncem zápasu proskákala přihrávka z levé strany až na Abdoulaye Doucourého a ten přesným volejem pojistil výhru Blues. Konečné skóre ještě upravil v nastaveném čase střídající Beto střelou mezi Dúbravkovy nohy.

Domácí se radovali z gólu už v 11. minutě poté, co si Cristian Romero výborně naskočil na centr od rohového praporku a precizní hlavičkou nedal Lukaszi Fabiaňskému šanci. Mimo to se ovšem domácí do velkých šancí příliš nedostávali, a to i přes to, že Kladiváře opticky přehrávali. Ve 36. minutě mohl náskok Spurs navýšit Giovani Lo Celso, s jeho prudkou střelou doprostřed branky si však Fabiaňski poradil.

V dresu hostů poté zahrozil Lucas Paquetá, nezamířil ale hlavou přesně. Naopak Kohouti mohli navýšit svůj náskok, když si Kurt Zouma málem srazil centr Lo Celsa do vlastní brány. V 52. minutě dokázali velmi překvapivě The Hammers vyrovnat, když se po střele Mohammeda Kuduse odrazil míč přesně k Jarrodu Bowenovi a ten ukázal, že se v podobných situacích nemýlí.

Anglický kanonýr skóroval v sedmém venkovním ligovém zápase v řadě, což se v historii soutěže povedlo pouze Robinu van Persiemu a Sergiu Agüerovi. Vedení mohl Tottenhamu vrátit Richarlison, ve skvělé pozici ale hlavou zakončil těsně vedle levé tyče. Další šanci domácích nevyužil Pedro Porro, jehož střelu pod břevno vytáhl Fabiaňski. To West Ham předvedl výbornou efektivitu, když obrovské chyby Destiny Udogieho v rozehrávce využil Ward-Prowse a zařídil Kladivářům vítězství.

