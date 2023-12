Livesport jedenáctka 14. kola Premier League: Zazářili Trippier, Christie a Odegaard

Kromě nejlepší jedenáctky FORTUNA:LIGY přináší Livesport Zprávy také ideální sestavu Premier League složenou na základě zápasových hodnocení hráčů. Dva kluby v ní tentokrát mají vícenásobné zastoupení, jde o Arsenal a Chelsea. Nejlépe hodnoceným hráčem 14. kola se stal Kieran Trippier (33) z Newcastlu s hodnocením 9,2.

Ideální sestava 14. kola Premier League. Livesport

Brankář

Robert Sánchez (Chelsea) 7,6

Výběr tentokrát nebyl příliš bohatý, nejvyšší hodnocení si tak o víkendu vysloužil Sánchez z Chelsea. Španěl si proti svému bývalému klubu připsal hned sedm zákroků a Blues tak pokračují ve zlepšených výkonech. Proti Brightonu vyhráli 3:2.

Obránci

Kieran Trippier (Newcastle) 9,2

Na pozici pravého obránce opět žádné překvapení, Trippier se ve výběru objevuje pravidelně. Ve vyhraném zápase Newcastlu proti Manchesteru United se asistencí podílel na gólu Anthonyho Gordona, čímž si zajistil hodnocení 9,2. Nejenže to byl nejlepší výkon ze všech obránců během víkendu, ale také nejvyšší hodnocení v celé lize – to znamená, že Trippier je také naším Hráčem týdne.

Trippier proti United zaválel. Opta by Stats Perform

James Tarkowski (Everton) 7,9

Druhý ze tří bývalých obránců Burnley, kteří se dostali do našeho týmu týdne. Tarkowski byl nejlepším hráčem při vítězství Evertonu 1:0 nad Nottinghamem Forest. Pro Everton by bylo snadné dostat se po listopadovém odečtení 10 bodů do sestupových potíží, ale místo toho se tým semkl a došel si pro páté ligové vítězství sezony. Velkou zásluhu na výhře měl právě spolehlivý Tarkowski, který vyhrál celkem deset soubojů, předvedl devět obranných zákroků a jedno zachycení míče.

Ben Mee (Brentford) 8,2

Mee doplňuje trojici bývalých obránců Brentfordu, čtyřiatřicetiletý veterán exceloval při domácím vítězství 3:1 nad Lutonem. Střední obránce vstřelil druhý gól mužstva, když přesně zamířil po rohovém kopu. Předvedl také dva obranné zákroky, dvě střely zablokoval, jednou míč zachytil a vyhrál pět soubojů. Brentford se tak vrátil na vítěznou vlnu a posunul se na 11. místo v tabulce.

Antonee Robinson (Fulham) 8,3

Přestože byl Robinson u porážky 3:4 s Liverpoolem, podal na pozici levého obránce velmi působivý výkon. Američan zaujal na obou koncích hřiště, připsal si asistenci u gólu Harryho Wilsona a zároveň se blýskl devíti obrannými zákroky, 13 zachyceními míče a čtyřmi vyhranými souboji.

Záložníci

Ryan Christie (Bournemouth) 8,9

Christie měl při remíze Bournemouthu 2:2 s Aston Villou hodně kreativní náladu. Zapsal tři klíčové přihrávky, jednu asistenci, zahrál sedm přesných dlouhých míčů a absolvoval čtyři driblinky. Staral se tak o to, že měl klub v útoku dost sil na to, aby si z těžkého zápasu bodově něco odnesl. Christie v této sezoně nastupuje pravidelně a prospívá to jemu i Bournemouthu, který je tři utkání bez porážky.

Martin Odegaard (Arsenal) 8,7

Odegaard byl při výhře Arsenalu 2:1 nad Wolves ve špičkové formě a vše potvrdil vstřelením druhého gólu Gunners v zápase. Vytvořil si také tři velké šance a dokončil šest klíčových přihrávek, přičemž si po celý zápas udržoval 89% přesnost přihrávek. Nor se občas v této sezoně herně trápil, ale tentokrát vyloženě zazářil.

Takto se na hřišti pohyboval Odegaard. Opta by Stats Perform

Enzo Fernandez (Chelsea) 8,3

Celý druhý poločas v deseti hrající Chelsea potřebovala dát tři góly, aby vůbec zvládla porazit soupeře z Brightonu. A klíčový záložník klubu se blýskl důležitými zásahy. Argentinec nejprve využil chytrou přihrávku Benoita Badiashileho a ve druhém poločase z penalty překonal Jasona Steela. Fernandez byl jednoduše skvělý, jeho zásahy pomohly Blues posunout se v tabulce nahoru.

Mohammed Kudus (West Ham) 8,6

Kudus pokračoval ve skvělých výkonech v barvách West Hamu, tentokrát otevřel skóre zápasu s Crystal Palace, který skončil remízou 1:1. Ghaňan vsítil svou šestou branku napříč soutěžemi a zároveň zvládl šest driblinků a jednu klíčovou přihrávku. Ukázal, jak cenný může být pro útok svého mužstva.

Útočníci

Bukayo Saka (Arsenal) 8,5

Druhý ofenzivní hráč Arsenalu, který se dostal do našeho výběru. Saka měl na vítězství Gunners proti Wolves stejný vliv jako výše zmíněný Odegaard. Saka na začátku prvního poločasu otevřel skóre přesným zásahem do sítě Josého Sá a poté si připsal další dvě střely a čtyři klíčové přihrávky. Rodák z Londýna se v posledních týdnech dočkal tvrdé kritiky, ale všechny pochybovače umlčel dalším špičkovým výkonem.

Zeki Amdouni (Burnley) 8,5

Burnley si zajistilo první domácí výhru v této sezoně hodně stylovým způsobem, porazilo soka z nižších pater tabulky Sheffield United 5:0. Amdouni sám vstřelil jednu branku a na další nahrál.