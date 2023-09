Fantasy Premier League: Na koho se zaměřit v září a jak využít bonusy?

Dlouhodobá analýza je pro manažery Fantasy Premier League základ úspěchu. Tentokrát se podíváme na výhled pro příští měsíc a na to, jak využít čtyři bonusy, takzvané chipy.

V pondělí jsme prošli hráče, kteří před první reprezentační pauzou nasbírali nejvíc bodů, tentokrát zkusíme odhadnout jména, která by se nám mohla v sestavě hodit v příštím měsíci.

Luton, Burnley

Pro začátek je nutno zmínit dva týmy, které čeká první double gameweek této sezony. Z důvodu stavebních prací na Kenilworth Road, domácím stánku Lutonu, byl odložen zápas druhého kola mezi Hatters a Burnley. Ten se dle nového termínu odehraje 3. října a bude součástí gameweeku 7. Pokud tedy budete mít v tomto kole v sestavě někoho z těchto dvou týmů, máte šanci na body hned dvakrát. Bohužel se jedná o týmy nováčků soutěže, jejichž forma na začátku ročníku není zrovna valná. Tři zápasy, nula bodů.

Hráči obou týmů v mnoha případech, především pak v obraně, slouží pro fantasy manažery jako levná varianta na doplnění lavičky. Z Lutonu zmiňme například čtyřmilionové obránce Bella a Kaborého, na druhé straně Jordana Beyera. Pokud by tito hráči pravidelně nastupovali, je možné je v 7. kole využít, určitě však nedoporučujeme jejich nákup.

Z ofenzivních hráčů bychom zmínili jednoho borce na každé straně. Lutonu pomohl při postupu z Championship 20 góly útočník Carlton Morris. Ten se stihl prosadit i v úvodním zápase na hříšti Brightonu, kdy proměnil penaltu a jakožto jejich exekutor by mohl být pro FPL manažery zajímavým zbožím, proti West Hamu si pak připsal asistenci. Obtížnější už je najít pro něj místo ve své útočné trojici, kdy jedno místo téměř automaticky zabírá Erling Haaland.

Vzhledem k losu Lutonu, kdy v 5. a 6. kole čeká Hatters Fulham a Wolverhampton a součástí 7. kola je pak zápas na Evertonu, je Morris v ceně 5,5 milionu poměrně slušnou variantou. Na straně Burnley pak dva ze tří gólů týmu obstaral pětimilionový Lyle Foster. Bohužel Clarrets před zápasem s Lutonem čeká Manchester United a zápas v St James’s Parku, v dalším kole pak Chelsea. Těžko si tak pro sebe odůvodnit nákup hráčů z Burnley.

Newcastle

Podíváme-li se na los jednotlivých týmů, nejpatrnější rozdíl mezi odehranými zápasy a dalšími soupeři lze zaznamenat u Strak z Newcastlu. Zatímco v prvním kole si Magpies poradili s Aston Villou v domácím prostředí 5:1, z dalších zápasů proti Manchesteru City, Liverpoolu a Brightonu odešli svěřenci Eddiho Howea bez bodu.

Nejproduktivnějším hráčem v kádru Newcastlu je útočník Alexander Isak s 19 body. Nutno dodat, že 13 bodů uhrál hned v prvním kole, kdy nalákal manažery dvěma góly, v dalších třech však vyšel naprázdno. Jde o typický příklad, kdy je nutno hledět i na los jednotlivých týmů a nereagovat unáhleně na jeden povedený zápas.

Při pohledu na další program Newcastlu, kdy je v příštích domácích zápasech čeká Brentford a Burnley, venku pak duel na Bramall Lane se Sheffieldem United a londýnský West Ham United, je patrné, že se kormidlo z těžkých klání začíná pomalu otáčet. V podobném duchu pak pokračuje minimálně do 10. kola.

V potaz je potřeba brát účast Magpies v Lize mistrů, kam se kvalifikovali po 20 letech. Mezi jednotlivými koly tak Newcastle čeká cesta do Milána a domácí zápas s PSG, los navíc nepřál ani v Carabao Cupu, v němž Straky čeká domácí utkání proti šampionům z Manchesteru City. Uvidíme, jakým způsobem se Eddie Howe postaví k rotaci sestavy.

Zejména v útoku bychom se prozatím vyhnuli dvojici Isak/Wilson, neboť není jisté, zda jeden z nich nebude hrát spíše ligové zápasy a ten druhý více zápasy Ligy mistrů. Zaměřili bychom se spíše na obranu, kde se snad budeme moct znovu opřít o hvězdu loňské sezony FPL Kierana Trippiera, který byl nejproduktivnějším hráčem se 198 body. V prvních čtyřech kolech vytvořil pro spoluhráče 10 šancí, což jej staví mezi obránci na dělené druhé místo hned za Pervise Estupiñána z Brightonu.

Levnější variantou je pak v obraně Newcastlu Fabian Schär. Švýcarský zadák byl v sezoně 2022/2023 ve statistice očekávaných gólů xG (4,95) na druhém místě mezi obránci v celé lize, skórovat však dokázal jen jednou a my věříme, že začne svá útočná čísla vylepšovat.

Jedním dechem je nutno dodat, že v závěsu na svoji šanci čekají nové posily na kraj obrany Lewis Hall a Tino Livramento, proto bude zajímavé sledovat, kolik minut si pro sebe v nabitém programu získají. K obraně Newcastlu ještě dodáme, že i přes obtížný los si zatím řečí čísel nevede špatně a ve statistice očekávaných obdržených gólů je na šestém místě.

Chelsea, Manchester United

Na závěr vzpomeneme dva týmy, jejichž minimálně jednoho hráče má v týmu téměř každý fantasy manažer – Chelsea a Manchester United. Z prvních čtyř kol je patrné, že kádr Mauricia Pochettina bude potřebovat čas. Přestože los byl pro Blues na začátku sezony poměrně příznivý, dokázali zvítězit pouze proti nováčkovi z Lutonu. Chelsea má přijatelný program i nadále, přestože ji čekají hned tři venkovní zápasy a pouze jeden domácí.

Londýňané zajíždí do Bournemouthu, na sousední Craven Cottage a v osmém hracím týdnu je čeká Kompanyho Burnley, tedy rozhodně hratelní soupeři. Nicolas Jackson v útoku měl dle očekávaných gólů vstřelit již tři branky, navíc spálil šest ze sedmi velkých šancí, do kterých se dostal. Čísla má zatím špatná, přesto do dalších zápasů poměrně povzbudivá.

V obraně je jistotou Ben Chilwell, který hraje pozičně spíše levé křídlo, a přestože čistá konta pravidelně nesbírá, co do útočných čísel a očekávaných dat patří s Matty Cashem k nejlepším obráncům v lize.

Marcus Rashford i Bruno Fernandes zaznamenali během reprezentační pauzy pokles v ceně o jednu desetinu. Nově je tak pořídíte za 8,9, respektive 8,4 milionu. Doplácejí především na přetlak výborných možností, které na začátku sezony fantasy manažeři v záloze mají. Přesto si nemyslím, že je jejich hromadný prodej opodstatněný.

United čekají v následujícím kvartetu zápasů tři domácí duely, hned na úvod se silným Brightonem, přesto, co se týká útočného potenciálu, jde o příhodný zápas. Po uzdravení posily z Atalanty Bergamo Rasmuse Højlunda se Rashford téměř jistě objeví na preferovaném levém kraji útoku a měl by začít sbírat body.

Uvidíme, jak absence hříšníka Antonyho ovlivní roli Bruna Fernandese. Z našeho pohledu je důležité mít minimálně jednoho ze zmíněné manchesterské dvojice.

Jajk využít chipy

Fantasy manažeři mají během sezony k dispozici celkem 4 chipy – bench boost, free hit, triple captain a wildcard. Máme za sebou první čtyři kola z celkových 38 a již téměř 20 % manažerů využilo minimálně jednoho "žolíka". Mezi nejlepšími 10 tisíci hráči pak chip využila více než polovina. Tato situace se na začátku každé sezony opakuje pravidelně, protože mnoho hráčů vyplýtvá tuto možnost hned v prvních kolech ročníku.

Jedná se o dvě skupiny manažerů. Ty, kteří jsou aktivní na začátku a u hry celou sezonu nevydrží a druhou skupinou jsou pak méně zkušení hráči, kteří neznají dopodrobna pravidla, netuší, že tuto možnost mají vždy jen jednou během celé sezony, případně se chtějí vyšvihnout do čela tabulek alespoň v prvních kolech.

Je třeba říct, že využití těchto chipů je vhodné dobře naplánovat, nejlépe si je nechat do druhé poloviny ročníku, kdy se objevují double gameweeky, především kvůli pohárovým utkáním, která kvůli nabité termínové listině jednou za čas týmům odloží zápas. Ten se pak odehraje nejčastěji v rámci zmíněného dvojkola.

Ani to však nezaručuje úspěch. Pokud jste například vložili důvěru v norského zabijáka Haalanda v posledním zápase proti Fulhamu a svěřili mu pásku jako triple kapitánovi, mohli jste se radovat z 60 bodů. Dvacetibodový zisk navíc je v takovém případě rozhodně nadprůměrný a bude těžké ho dorovnat i v double gameweeku, kdy se hráči započítávají oba zápasy. V tomto případě je třeba sklopit uši a pogratulovat, risk vyšel dokonale.

Bench boost a free hit je ideální si rovněž pošetřit do druhé části sezony, kdy budou jednotlivá kola rozkouskovaná, zvláštní kapitolou je však tzv. "divoká karta", tedy wildcard. První wildcard je třeba využít nejpozději do startu GW20, tedy 30. prosince tohoto roku. Nevyužijete-li ji, propadne. Během ní lze udělat v rámci týmu neomezené množství transferů (pozor, počet přestupů rozhoduje na konci sezony při rovnosti bodů) a obyčejně je vhodné ji využít ve dvou případech.

Prvním je, když se svým týmem nejste spokojeni, zraní se vám mnoho hráčů, nebo jsou bez formy, máte pocit, že ani mínusové body za transfery navíc situaci nevyřeší. Tím druhým je pak chvíle, kdy si svoji wildcard naplánujete dopředu. Je potřeba si nastudovat program a vyhlédnout si kolo, kdy se týmům takzvaně láme los. Vaši hráči měli šňůru skvělých zápasů, ale najednou se dostávají do fáze, kdy je čekají těžší soupeři. A vy naopak nedisponujete v týmu žádným hráčem z týmu, kterému začíná období lehčích zápasů.

Tím se dostávám k situaci v letošním ročníku, kdy právě okno v rozmezí 8.-10. kola vybízí k využití wildcard. Vše se samozřejmě specificky liší tým od týmu. Co platí pro jednoho manažera, nemusí platit pro tým jiného manažera. Hovořili jsme například o dvojkole v GW7 pro Luton a Burnley. Chcete-li se na tento double gameweek zaměřit, ale neradi byste měli hráče těchto dvou týmů i nadále, wildcard před 8. kolem je ideální volba. Před 9. kolem nás čeká další reprezentační pauza a bude zároveň dostatek času složit si dobrý tým do další fáze sezony. Šňůra dobrých soupeřů v tu chvíli začíná namátkou Liverpoolu nebo Aston Ville. Komu by reprezentační pauza nevyhovovala a raději jedno kolo počkal, může se zaměřit na los Brightonu nebo West Hamu od GW10.

Nic samozřejmě manažerům nebrání zahrát chipy ve chvíli, kdy sami vycítí ten nejlepší moment. Sezona je dlouhá a je třeba být flexibilní a umět zareagovat na nastalou situaci. Přesto je vhodné, mít v hlavě alespoň základní plán, jakým způsobem FPL hrát. Věděli jste například, že kvůli účasti Manchesteru City na prosincovém Mistrovství světa klubů čeká zápas City proti Brentfordu odklad? I na tuto situaci bude nutno se připravit. Jedno je jisté, kapitán Haaland tentokrát žádné body nepřinese.