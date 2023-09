Fantasy Premier League před 4. kolem: Vsaďte na londýnský tandem. Pro Chelsea a Tottenham mluví dobrý los

Odpusťte mi, ale musím začít pochvalou sebe sama, protože kdo vám před minulým kolem doporučil koupit Raheema Sterlinga? Pokud se někdo k takovému kroku rozhodl po přečtení mého posledního článku, pak mu gratuluji k 19 získaným bodům a děkuji za důvěru.

Začněme souhrnem uplynulého víkendu. Výše zmíněný Sterling získal skvělých 19 bodů, což je nejlepší výsledek v této sezoně Fantasy. Dařilo se také často zmiňovanému Destinymu Udogiemu, který k čistému kontu přidal i asistenci a pomohl Tottenhamu k výhře 2:0 na hřišti Bournemouthu.

Jiná situace panuje u hráčů, které jsem vám doporučil ponechat v týmu a nelámat nad nimi hůl po dvou nevydařených kolech. Marcus Rashford si sice připsal dvě asistence, Joao Pedro a Gabriel ale opět začali na lavičce a bodovou díru do světa neudělali. Inu, není možné mít ve všem pravdu.

Pojďme se podívat, jak si počínat před čtvrtým kolem. Tradičně začneme u nejdůležitější pozice v týmu – u kapitána.

Kam s páskou?

Není pochyb o tom, že Erling Haaland v posledním utkání proti Sheffieldu United nezanechal nejlepší dojem. Vstřelil sice gól, ale předtím zahodil penaltu, čímž si pohoršil, a nakonec třetí hrací kolo zakončil s průměrným ziskem čtyř bodů. Pokud by někdo uvažoval nad výměnou kapitána a chtěl by Nora zbavit pásky, nemám pro něj pozitivní zprávy. Při pohledu na zápasy čtvrtého kola nejvyšší anglické soutěže bychom jiného kandidáta hledali složitě.

Pojďme se na program čtvrtého kola podívat zblízka. Narazí na sebe Brighton s Newcastlem, Liverpool s Aston Villou a Arsenal s Manchesterem United. Šest silných týmů se střetne ve vzájemných zápasech, vybírat kapitána na jejich soupiskách proto nemá smysl. Oproti tomu Manchester City doma přivítá Fulham, který v této sezoně pouští soupeře do spousty šancí. I proto bych pásku nechal Haalandovi.

Pokud byste opravdu chtěli zkusit změnu, nabízí se hráči Chelsea nebo Tottenhamu, ale trefit, který z nich zrovna bude mít svůj den, není jednoduché.

Co se děje na trhu?

Myslím, že se mohu směle označit za experta na pohyby na přestupovém trhu, protože na začátku třetího kola jsem měl v kádru čtyři momentálně nejprodávanější hráče ve hře. Už minulý týden jsem se zbavil zraněného Luka Shawa, ale stále mám v týmu Rashforda, Gabriela a Joaa Pedra.

Nedivím se, pokud patříte mezi mnoho hráčů, kteří je hromadně prodávají. U anglického reprezentanta bych ale ještě chvíli počkal. Ve duelu s Nottinghamem Forest získal sedm bodů a já věřím tomu, že fotbalista jeho kalibru dříve či později začne bodovat pravidelně. Proto mu hodlám ve svém týmu zachovat místo.

Pedro a Gabriel jsou prodejní. Pokud máte možnost, klidně se obou Brazilců zbavte, protože je nepravděpodobné, že by v úvodu sezony měli patřit mezi stabilně bodující hráče.

Na druhou stranu, pokud v týmu ani jednoho z výše zmíněných hráčů nemáte, dobře si rozmyslete, zda si volné přestupy nepošetřit na další kolo. Berte v úvahu, že nás čeká reprezentační přestávka, během níž si hráči mohou přivodit zranění. Dva volné přestupy, které můžete v případě nouze použít, jsou proto velmi příjemným bonusem.

Londýnská překvapení

Chelsea a Tottenham na začátku sezony v dobrém slova smyslu překvapily. Oba týmy mají nové manažery, kteří pracují s obměněnými kádry a zatím se zdá, že změny měly na oba týmy pozitivní dopad. Hráči Chelsea a Tottenhamu patří před čtvrtým kolem mezi nejčastěji kupované, a proto se na oba celky podíváme detailněji. Ukážeme si seznam nejvíce vlastněných hráčů obou týmů.

Hned čtyři hráči Chelsea se objevují ve více než deseti procentech sestav ve hře: Ben Chilwell – 33,5 %, Nicolas Jackson – 21,6 %, Raheem Sterling – 14,8 %, Malo Gusto – 10,9 %. V Tottenhamu to vypadá následovně: James Maddison – 21,1 %, Destiny Udogie – 10,2 %, Cristian Romero – 9 %.

Každý hráč, který FPL věnuje svůj čas, má na zástupce obou těchto týmů zálusk. Mezi nejlepšími byste těžko hledali sestavu bez některého z výše uvedených jmen. Dokazuje to i případ Raheema Sterlinga, kterého od začátku třetího kola přivedlo přes milion manažerů.

Chelsea a Tottenham o víkendu čekají zápasy, v nichž by měly uspět. V dalším průběhu soutěže jim los přisoudil rovněž hratelné soupeře, i proto nastal správný čas vsadit právě na londýnský tandem.

Tipy expertů

Hubert Nowicki (redaktor polské redakce Livesportu):

Matty Cash

Polský internacionál v posledních měsících postrádal konzistentnost, ale po dvou gólech proti Burnley a zásahu v předkole Konferenční ligy se zdá, že našel formu. Hraje ofenzivně, je levný a do prosince má relativně snadný program. V následujícím kole jeho Aston Villa sice hraje proti Liverpoolu, ale zkušený bek určitě stojí za pozornost.

James Maddison

Je jediným z ofenzivních hráčů Tottenhamu, který má dobrou formu, a pravděpodobně má nejblíže k tomu, aby se podílel na větším počtu gólů. Angličan má v týmu Spurs pod novým manažerem jisté místo a při dobrém programu v nadcházejících týdnech je kandidátem do sestavy každého hráče FPL.

Jarrod Bowen

Možnost pro ty, kteří rádi kráčejí vlastní cestou a jdou proti současným trendům. Bowen má v sestavě West Hamu jisté místo, a pokud bude jeho tým dál střílet góly, bude se na nich s největší pravděpodobností podílet i anglický křídelník. Riskantní volba vzhledem k tomu, že ho brzy čekají Liverpool a Man City, ale může se vyplatit.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících v FPL)

James Maddison

Gameweek 4 se nese ve znamení hledání vhodného záložníka. Možností mnoho, míst málo. Mezi ty nejlepší se řadí posila Spurs – James Maddison. Řečí čísel se anglický záložník v dosavadních zápasech řadí na čelo tabulek a dá se bez pochyb říct, že veškeré útoky v nově zapracovaném systému trenéra Postecogloua jdou právě přes něj, navíc rozehrává standardní situace. Výhodou je rovněž los, kdy Tottenham v dalších kolech čeká zápas na Turf Moor a následně domácí zápas s Sheffieldem United, tudíž dva zápasy proti nováčkům soutěže.

Raheem Sterling

Pozornost FPL manažerů se u Chelsea zaměřila především do obrany a útoku, kde jsou k dispozici Malo Gusto, Ben Chilwell, případně Nicolas Jackson. 19 body se však v minulém kole blýsknul jiný hráč, a sice Raheem Sterling. Anglický křídelník se v této sezoně zatím jeví jako znovuzrozený a po dobrých výkonech v úvodních dvou kolech zaujal 2 góly a 1 asistencí v domácím zápase s Lutonem. Otázkou je, jakou váhu dávat právě zápasu se slabým nováčkem, indicie však nasvědčují, že by nemělo jít o ojedinělý výkon a los Chelsea minimálně v dalších 5 kolech je nejlepší z celé ligy.

Phil Foden

City čeká domácí zápas proti Fulhamu, který v minulém zápase překvapil remízou na Emirates Stadium. Phil Foden byl v minulém týdnu nemocný, což zapříčinilo start proti Sheffieldu United pouze z lavičky, i tak však Fodenovi stačilo jen pár minut, aby si připsal šťastnou asistenci. Právě proto nepatří Angličan mezi nejkupovanější hráče v tomto týdnu, nicméně doporučuju se nenechat tímto zviklat a naopak to brát jako výhodu. Tentokrát by již měl nastoupit v základní sestavě a Cottagers by měli být pro Manchester City snadným soustem před nadcházející reprezentační pauzou