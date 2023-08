Fantasy Premier League před 3. kolem: Do koho po dvou víkendech investovat?

FPL před 3. kolem: Do koho investovat? A proč se i přes trápení United nezbavovat Rashforda?

Naposledy se zde objevila věta "doporučujeme hráče Chelsea". To se nepovedlo, ale tak už to s touto hrou bývá... Fantasy Premier League si z nás všech dělá legraci, leze nám na nervy, ale přesto hrajeme dál, měníme hráče a děláme úpravy. Ani tentokrát to nebude jiné.

FPL je maraton, ne sprint. Takže pokud se vám první dvě kola nevydařila, nelámejte nad svým mužstvem hůl. Situace se ještě mnohokrát změní a třeba už to bude v příštím kole.

Kam s páskou?

Přiznejme si, že kdyby Manchester City nehrál zrovna proti Sheffieldu, byla by na místě úvaha o změně kapitána. Erling Haaland proti Newcastlu zklamal, měl tři příležitosti, při kterých by, kdyby byl fit, snadno skóroval. Samozřejmě po něm nemůžeme chtít každý víkend hattrick, ale jeden gól by pro něj měl být povinností.

Jenže Citizens o víkendu hrají proti soupeři z kategorie slabších, a tak není změna kapitána a risk, že se Haaland probere, na místě. Aktuálně nejhorší celek tabulky prohrál s Crystal Palace i Nottinghamem, tak proč by měl být pro anglického mistra hrozbou? Očekává se, že Haalandovi navleče kapitánskou pásku velké procento hráčů, stejně tak to doporučujeme vám.

Jaké tahy udělat?

Pokud máte v týmu někoho z tria Reece James, John Stones či Tyron Mings, okamžitě se jich zbavte. Všichni totiž budou, minimálně kratší dobu, mimo hru. V ostatních případech buďte trpěliví. Na místě je spíš následující otázka:

Koho se nezbavovat?

Gabriel

Obránce Arsenalu mnohé hráče zklamal, protože se zdálo, že má v prvním týmu Mikela Artety místo jisté. Jenže opak je pravdou – Brazilec se neobjevil v základní sestavě ani v jednom ze dvou úvodních kol. Nejlépe z toho vyšli ti, kteří ho na poslední chvíli vyměnili za Williama Salibu. Na internet totiž unikla informace, že Brazilec svou pozici ve startovací jedenáctce Kanonýrů ztratil. Než ho však prodáte, vezměte v úvahu situaci v severolondýnském celku – Jurrien Timber je mimo hru kvůli zranění, zatímco Takehiro Tomiyasu dostal červenou kartu. Myslím, že stojí za to dát před zápasem s Fulhamem Gabrielovi šanci.

Joao Pedro

I v případě Gabrielova krajana je situace velmi podobná. V prvním kole se sice Pedro v sestavě objevil a dokonce proměnil pokutový kop. V utkání s Wolves však v základní jedenáctce nenastoupil a poté viděl hloupou žlutou kartu. Nyní ale vyšlo najevo, že si Julio Enciso, který na Brazilcově místě hrál v posledním zápase, přivodil zranění. Vyplatí se tedy počkat na vývoj celé sitauce a vyvarovat se příliš ukvapenému rozhodnutí.

Marcus Rashford

Manchester United vypadá v této sezoně velmi špatně. Zatím je největším zklamáním a nevypadá to, že by se mělo blýskat na lepší časy. Svěřenci Erika ten Haga v týdnu prohráli v přátelském utkání s Burnley za zavřenými dveřmi 0:3. Rashford je ale prvotřídní hráč a Rudí ďáblové přece nemohou hrát takhle špatně pořád. V domácím utkání proti Nottinghamu musí alespoň do jisté míry ukázat svou lepší tvář. Prodat Angličana těsně před takovým zápasem není dobrý nápad. Spíš je to hodně riskantní.

Žádaný Brighton

Dva zápasy, dvě výhry, osm vstřelených gólů a první místo. To je bilance Brightonu, jehož hráči se prodávají ve FPL jako čerstvě upečené housky.

Už 60 procent hráčů má ve svém kádru Pervise Estupiñána, zatímco Kaoru Mitoma se pomalu blíží 50 procentům a nejlépe kupovaným hráčem v tomto období je Solly March, který už v aktuální sezoně vstřelil tři góly. Mnoho manažerů má v týmu stále Joaa Pedra. Jak k hráčům Seagulls vlastně přistupovat?

Představit si obranu bez Estupiñána snad ani nejde – on totiž nepotřebuje ani čisté konto, je schopný asistovat i sám skórovat. Zároveň je aktuálně nepředstavitelné, že máte v týmu hned trio svěřenců trenéra Roberta De Zerbiho. Co je to za nesmysl?

Zdá se to být docela rozumné. V následujících sedmi kolech se totiž Racci utkají s Manchesterem United, Newcastlem, Liverpoolem a Manchesterem City. A tady záleží na vás, zda Brightonu věříte i v tolik náročném programu...

Tipy expertů

Hubert Nowicki (redaktor polské redakce Livesportu):

Bryan Mbeumo

Jedna z komet začátku sezony a a se třemi góly jeden ze dvou nejlepších střelců soutěže. Dvě branky sice vsítil z pokutových kopů, ale i to je u Kamerunce plusem. Na jeho bedrech bude pravděpodobně ležet absence Ivana Toneyho, a to je samo o sobě zárukou nějakých bodů.

Raheem Sterling

Předem upozorňuji, že nejsem fanouškem Chelsea, i když po mých doporučeních si to někteří z vás asi myslí. Sterling v této sezoně vypadá jako úplně jiný hráč než v předchozím ročníku. Proti West Hamu měl sedm pokusů o driblink a šestkrát uspěl. Měl si připsat asistenci, ale Enzo Fernández nevyužil pokutový kop. Zatím z jeho akcí žádné body nejsou, ale věřím, že přijdou.

Destiny Udogie

Dobrá volba na jedno z posledních míst v defenzivní linii. Tottenham pod vedením Angeho Postecogloua vypadá opravdu dobře a Udogie má momentálně jistou pozici na levé straně obrany. Umí vyrazit dopředu, může dosáhnout na čisté konto a Spurs navíc mají opravdu dobrý program. Možnost, která stojí za zvážení.

Filip Novák (hlavní analytik české datové společnosti 11Hacks)

Bryan Mbeumo

Pokud ještě Mbeuma nevlastníte, ještě není pozdě na tuhle vlnu naskočit. A rozhodně nemusíte mít pocit, že své rozhodnutí zakládáte na počtu získaných bodů v předchozích kolech, což je přesně to, co byste ve fantasy dělat neměli. Brentford se v nadcházejících sedmi kolech utká třeba také s Crystal Palace, Bournemouthem, Evertonem, Nottinghamem Forest či Burnley, přičemž čtveřici těchto utkání odehraje na domácí půdě. Francouzské křídlo sice vstřelilo dva ze tří svých dosavadních gólů z penalty, ovšem zároveň se dostává do zajímavých šancí ze hry. Bodů svým majitelům získá v budoucnu ještě spoustu.

Rico Henry

Vzhledem ke zranění Stonese, Jamese, Mingse nebo Meeho a nejistému hernímu vytížení Gabriela možná řešíte problémy v defenzivě. Tato situace nemá jediné správné řešení a v úvahu připadají nejenom obránci Chelsea nebo Manchesteru City, ale třeba také Destiny Udogie z Tottenhamu. Obloukem se ovšem můžeme vrátit také k Brentfordu. Rico Henry má totiž vše, co od defenzivního picku vyžadujete. Velmi nízké riziko rotace, dlouhodobě vysoký ofenzivní přínos, výhodnou cenu i dobrý rozpis zápasů. Jedná se o hráče, kterého můžete v sestavě držet klidně dalších devět kol.

Phil Foden

Pokud už Mbeuma máte, nebo se vám z nějakého důvodu jeho příchod nezamlouvá, další dobrou volbou do zálohy je Foden. Ofenzivního univerzála vlastní v době vzniku tohoto článku pouze něco málo přes 12 % manažerů, tudíž se jedná o volbu, která vás může v celkovém pořadí ve střednědobém horizontu posunout o pořádný kus výš. Vzhledem k časté rotaci hráčů City sice není bez rizika, ale obrovskému potenciálu dvojciferného zisku v takřka každém z pěti nadcházejících zápasů je těžké odolat.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů ve FPL)

Ruben Dias

Zahraji si Pepovu takzvanou ruletu, i když se pouští na tenký led. Pokud hledáte posilu do defenzivy nebo se snažíte vypořádat se zraněními, je obránce Manchesteru City téměř ideální. Dias má ve většině herních systémů Pepa Guardioly jistou pozici. Vzhledem k tomu, že Liga mistrů začíná až v září, nepředpokládám zatím u anglického mistra příliš velkou rotaci.

Bryan Mbeumo

Pokud jste s Mbeumem začali sezonu, nezbývá než mu pogratulovat k 23 bodům. Jeho cena prudce stoupá, protože začal nejlépe ze záložníků v této cenové kategorii. Je už pozdě na to, abyste ho přivedli do svého týmu? Při pohledu na program Brentfordu v nadcházejících kolech - myslím, že ne. Jeho přínos pro tým nespočívá jen v kapitalizaci pokutových kopů a stojí za to zvážit, že je obvykle na hřišti celých 90 minut, což je v této sezoně, kdy se zápasy prodlužují, důležitý faktor.

Julián Álvarez

Sheffield United venku, Fulham doma. Dva soupeři, které bych momentálně zařadil mezi nejhorší týmy v lize. Po zranění Kevina De Bruyneho a odchodu Ilkaye Gundogana či Riyada Mahreze dostává Alvarez v této sezoně solidní počet herních minut. Věřím, že bude hrát důležitou roli v zápasech proti slabším týmům, kde ho Guardiola rád využívá za Haalandem. Minulý víkend skóroval proti Newcastlu a nyní se zdá být dobrou alternativou k Philu Fodenovi, který je zajímavou variantou do středu pole.

Lukáš Pečeně (fotbalový expert Livesportu)

Destiny Udogie

V prvních dvou kolech vypadala defenziva Tottenhamu solidně a zdá se, že Udogie v ní má své místo jisté. Navíc mu herní styl týmu umožňuje se dostávat i do zajímavých útočných pozic a mohl by sbírat body. Na Spurs teď čekají papírově lehčí soupeři, proto je Udogie se svou cenovkou zajímavou volbou.

Phil Foden

Pep Guardiola rád rotuje sestavu, proto je ošidné si do ofenzivy vybírat víc hráčů City. I tak je ale Foden lákavá volba, v minulém kole vypadal skvěle, kromě bodů za asistence a góly navíc sbírá i bonusové body. I Manchester City má před sebou přijatelné soupeře, takže pokud uvažujete o změně v záloze, Foden by mohl být ta pravá volba.

Bryan Mbeumo

Mohlo by se zdát, že už je pozdě přivádět do týmu tohoto Kamerunce. Přeci jen dvě branky z minulého kola k tomuto pohledu svádí. Jenže takové zdání může klamat, Brentford má před sebou pořád velmi lákavou sérii zápasů, Mbeumo kope penalty a navíc se dostává do šancí i ze hry. Aktuálně jde pravděpodobně o nejlepšího levného záložníka v celé hře.