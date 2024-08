Fantasy Premier League pokračuje, jaké jsou nejlepší volby pro druhý hrací týden?

Gvardiol by mohl být pro druhý hrací týden dobrou volbou.

Fantasy Premier League je zpět a je čas podívat se na nejlepší hráče pro druhý hrací týden pomocí bodů předpovídaných umělou inteligencí Fantasy Football Hub.

Každý týden vybereme nejlepšího hráče na své pozici pro nadcházející herní týden a zároveň ukážeme na nejlepší skrytý klenot. Pokud se tedy snažíte sestavit tým pro tento víkend, získejte zdarma jeho hodnocení přímo zde.

Obránce: Gvardiol vs Ipswich (H) – 5,9 bodu.

Manchester City otevřel v prvním hracím týdnu svůj defenzivní účet čistým kontem na hřišti Chelsea a z deseti střel propustil na svou branku pouze jednu velkou šanci. Obránce Gvardiol (6,0 milionů liber) si za svůj defenzivní výkon připsal jeden bonusový bod a o úvodním víkendu tak získal sedm bodů.

Naděje na čisté konto pokračují i ve druhém hracím týdnu, to se v prvním domácím zápase Citizens utkají s Ipswich Town a Gvardiolovi je předpovídáno 5,9 bodu. Ipswichi se v minulém utkání proti Liverpoolu nedařilo – na branku vystřelil pouze sedmkrát a větší šance si nevypracoval.

Mohl by Joško Gvardiol o víkendu skórovat? FFH

Očekává se, že toto utkání favorit jasně ovládne a Manchester má velkou šanci na čisté konto. Gvardiol je tak velmi atraktivní fantasy volbou. V současné době je druhým nejčastěji voleným obráncem pro toto kolo, hned za nováčkem z Manchesteru United Noussairem Mazraouim (4,5 milionu liber). Gvardiol byl v minulé sezoně jedním z nejútočnějších obránců v Premier League.

Záložník: Mohamed Salah vs Brentford (H) – 8,0 bodu.

Hvězda Liverpoolu se stala prvním hráčem týdne pro novou sezonu. Salahův sobotní gól a asistence na hřišti nováčka z Ipswiche mu vynesly 14 fantasy bodů, o dva více než jeho nejbližším konkurentům. Jde pro něj o gólovou účast na úvodním víkendu v osmé sezoně po sobě.

Investice do Salaha na začátku sezony rozdělila manažery na dvě strany, mnoho se jich rozhodovalo mezi ním a Erlingem Haalandem. Včasná investice se ale vyplatila, a ti, kdo nevlastní norskou hvězdu, by se měli tento týden opět poohlédnout po Salahovi, protože podle prognóz by měl doma s Brentfordem získat 8,0 bodů.

Statistiky Mo Salaha v prvním týdnu. FFH

Salah proti Brentfordu vstřelil pět gólů v pěti ligových střetnutích, přičemž proti němu skóroval i při předchozích dvou návštěvách Anfieldu. Egypťan má rád domácí prostředí, neboť 13 z 18 gólů, které vstřelil v minulé sezoně, padlo na Anfieldu.

Salahova základní čísla z prvního herního týdne byla povzbudivá, na branku vystřelil čtyřikrát, včetně dvou velkých šancí. Nezdálo se, že by širší pozice bránila jeho výkonu, poskytoval Liverpoolu důležitá autová vhazování a vytvořil také tři šance, včetně jedné velké pro Jotu. Je také penaltovým adeptem.

Útočník: Erling Haaland vs Ipswich Town (H) – 8,7 bodu.

Asi nikoho nepřekvapí, že Haaland je na prvním místě v tipech AI pro druhý hrací týden, ve kterém Manchester City hostí na Etihadu nezkušený Ipswich. Pro zkušeného kanonýra, který je známý tím, že doma drtí slabé soupeře, je to šance na úspěch.

Haaland si minulý víkend otevřel svůj gólový účet v ročníku v zápase proti Chelsea, trefil se rovnou dvakrát. Manchester City by měl mít v tomto zápase k dispozici větší počet zkušených hráčů, naposledy se z lavičky objevil Phil Foden. Očekávejme, že Nor bude mít v zápase na starost přímé kopy.

Podaří se Erlingu Haalandovi o víkendu skórovat? FFH

Očekává se, že hráč bude mít plno příležitostí uspět, Ipswich totiž o úvodním víkendu pustil Liverpool do šesti velkých šancí. Haalandových 8,7 předpovězených bodů ho staví na první místo ve volbě kapitána.

Haaland vedl v sezoně 2023/24 v počtu střel, velkých šancí a xG a dalo by se zamyslet nad tím, zda mu neudělit funkci Triple Captain. Nicméně spíše doporučujeme s jejím využitím počkat. City bude chybět ústřední postava hry Rodri, navíc strategie chipů se v této sezoně mění kvůli přidání Mystery Chipu. Ten bude dostupný až v lednu.

Skrytý klenot: Rodrigo Muniz vs Leicester (H) – 5,4 bodu.

Skrytým klenotem podle AI je útočník Fulhamu Rodrigo Muniz, který se v sobotu doma utká s vítězem Championship Leicesterem City. Po průměrném zápase v prvním hracím týdnu ho ve svém týmu má jen 7 % manažerů. V tomto zápase by ale měl podle předpovědi získat 5,4 bodu.

Muniz v sezoně 2023/24 vstřelil devět gólů a přidal dvě asistence, zároveň držel v únoru a březnu sérii osmi branek a jedné asistence. Pokud by se mu letos podařilo obnovit tuto formu, pak se v něm skrývá velký potenciál.

Nadcházející zápasy Rodriga Munize. FFH

V minulé sezoně se Muniz na Craven Cottage podílel na 82 % gólových akcí a Leicester City vypadá v defenzivě křehce – v pondělním zápase proti Spurs pustil 15 střel, z toho šest pokusů hlavou. Za pouhých 6 milionů liber je Muniz také skvělým nákupem, který díky výbornému losu v příštích čtyřech kolech slibuje body a zároveň nezamává rozpočtem.