Prostor Jana Morávka: West Ham utrácel a tlačí na české kluky. Arsenal musí rozbít prasátko

Nový ročník Premier League se naplno rozběhl. Je zajímavé sledovat, jak menší kluby šlapou do přestupů a utrácí spousty milionů a tradiční velké značky jsou spíš opatrnější. Svědčí to o tom, že nutně nepotřebují posilovat za každou cenu? A bude jim to stačit? O tom jsem se rozepsal v novém dílu Prostoru Jana Morávka.

Jedním z hlavních motivů nové sezony může být rozlučka s Pepem Guardiolou, protože mu po sezoně končí smlouva. Už nyní je pro něj Manchester City nejdelší trenérskou štací.

Dlouho byl spjatý s Barcelonou, dnes už je ale spíš vnímaný jako člověk, který dovedl City k dominanci. Vyhrál vše, co se dalo, překonal spoustu rekordů. Možná bych se nebál říct, že je to jeho životní angažmá.

Nedivil bych se, kdyby po sezoně opravdu skončil, protože je v klubu už dlouho. Po tomto ročníku bude mít odtrénováno přes 500 zápasů, což je krásná meta. Někteří hráči nejspíš skončí s ním a půjdou si vydělat peníze do Arábie. Mluví se o Kevinu De Bruynemu, z dalších kluků mě napadá třeba Kyle Walker nebo Ederson. Poté by v City začal podobný proces, jako teď probíhá v Liverpoolu.

Hojně se taky spekuluje o tom, že by se mohl stát novým koučem anglické reprezentace, která hledá trenéra, protože Lee Carsley by měl být jen dočasným řešením.

Kdybych měl říct, kdo bude největším vyzyvatelem Manchesteru v boji o titul, ukázal bych na Arsenal. Liverpool se přes léto prakticky nezměnil, ale odchodem Jürgena Kloppa oslabil. Hodně se mi líbí, jaké hráče podepsal Tottenham a jakým způsobem trenér Ange Postecoglou předělává tým k obrazu svému. Dostal sám sebe pod tlak tím, že před začátkem sezóny prohlásil, že druhý rok, kdy u klubu působí, obvykle vyhrává nějakou trofej.

Titul přeji Arsenalu

Já ale titul přeji Arsenalu, protože se mi líbí práce Mikela Artety. Sleduji ho a je mi sympatické, jak dal klub znovu dohromady. Jediné, co mi u nich zatím schází a čemu moc nerozumím, je skutečnost, že nejdou na přestupový trh a nedají 100 milionů eur za gólového útočníka, který by vstřelil 25 až 30 branek za sezonu.

Do konce přestupů zbývá něco málo přes týden a já věřím, že to Arsenal ještě zkusí. Gólová devítka je ve srovnání s Manchesterem City poslední věc, která mi u Kanonýrů chybí.

Variant se nabízí několik. Mluvilo se o Alexanderu Isakovi z Newcastlu. V úvahu připadají i Victor Osimhen či Viktor Gyökeres. Kdo to pravděpodobně nebude, je Ivan Toney, který má namířeno do Saúdské Arábie, kde dostane pohádkovou smlouvu.

V létě se prý Arsenal pokusil přivést Benjamina Šeška, ten se ale rozhodl zůstat ještě v Lipsku. Typologicky je asi nejvíc podobný Erlingu Haalandovi. Vysoký, rychlý, gólový. Možná je anglický klub nastavený tak, že si pro něj půjde příští léto. To by asi dávalo smysl.

Zatímco Arsenal se do nákupů moc nepouštěl, jiné to bylo na Old Trafford. United přivedli hned několik posil, ale k jejich smůle se ta nejdražší, Leny Yoro, hned zranila. Nakonec první utkání rozhodla jiná nová tvář – Joshua Zirkzee.

Myslím si, že částky, které Manchester utratil za posily, jednoznačně značí, že se klub chce vrátit na přední příčky. K dnešnímu dni vydali 165 milionů eur, což je například víc, než utratili soupeři z City, Liverpoolu a Arsenalu dohromady.

Mně osobně se líbí, že nové vedení podrželo trenéra Erika ten Haga a dalo mu ještě šanci. Bylo by snadné odepsat ho po minulé chaotické sezoně, to by si ale nezasloužil. Nyní bude mít prostor ukázat, jak moc dobrý trenér je. Podle mého názoru dostal vše, co potřeboval. Především se zkvalitnila obrana. Když člověk sledoval, jaké hráče měli United v minulé sezoně v obraně, tak se vším respektem k nim, nebyli to hráči, kteří by mohli naplnit ambice klubu.

Těžko odhadovat, kdo se vejde do čtyřky

Určitě je těžké odhadnout, zda to letos bude stačit na top čtyřku. Možná ne, ale United se rozhodně zlepší. Zapomínat však nesmíme ani na Newcastle, který na přestupovém trhu zatím překvapivě příliš produktivní není. Snaží se přivést obránce Guéhiho, který by byl slušnou posilou, aktivitu jsem ale od nich čekal větší.

Velké změny naopak proběhly ve West Hamu, kde kromě příchodu trenéra Julena Lopeteguiho došlo i na masivní posílení kádru. Ve složité situaci se tak ocitnou čeští kluci Tomáš Souček a Vladimír Coufal, protože jim narostla konkurence.

Za nové hráče Kladiváři utratili 144 milionů, což také není málo. Musím však uznat, že se mi jejich posily líbí. Hráči jako Summerville, Todibo, Füllkrug, Kilman, Rodriguez či Wan-Bissaka by měli kádr výrazně zkvalitnit. A právě s posledními dvěma jmenovanými budou naši kluci soupeřit o místo.

Nechci zatím malovat čerta na zeď. Je ale jasné, že když klub posílí o takové hráče, nedělá to proto, aby si šli sednout na lavičku. Kluci budou muset o to víc makat a dokazovat, že si místo zaslouží. West Ham ale není v pohárech, nebude proto docházet k takové rotaci a o to složitější to celkově budou mít.

Hodně mě zajímá Brighton

Jestli mě ale bude nějaký klub v této sezoně obzvlášť zajímat, je to Brighton, kam po sezoně odešel teprve 31letý trenér Fabian Hürzeler. Přiznávám, že mu držím palce, protože mě jeho příběh baví. Začal jsem ho sledovat ještě v minulé sezoně v St. Pauli a od té doby mu fandím. Věřím, že bude následovat De Zerbiho a budou i nadále hrát atraktivní fotbal.

Kolegu mu dělá Jonas Scheuermann, náš bývalý asistent trenéra z Augsburgu, který s námi začínal pracovat jako trenér na techniku, bral si nás na individuální cvičení a nakonec to dotáhl na pozici plnohodnotného asistenta. Je to můj dobrý kamarád a člověk, který fotbalem neskutečně žije. Mám radost, že dostal takovou šanci, protože to je pro něj úžasná příležitost.

Je očividné, že Hürzelerovi poskytli dostatek peněz k tomu, aby si přivedl hráče, které potřebuje. Přestupová politika Brightonu je skvělá. Když se podívám na jména, která do klubu přišla, dávají mi smysl. Wieffer i Minteh vypadali velmi dobře ve Feyenoordu. Brajan Gruda byl objev Bundesligy. V Mohuči neodehrál ani 30 zápasů a anglický celek za něj zaplatil 35 milionů eur, což je pro takový klub neuvěřitelná částka.

Do toho si přivedli za 45 milionů eur Georgina Ruttera z Leedsu, který také prošel Bundesligou. Do klubu má mít namířeno i levý obránce Kadioglu, který se skvěle předvedl na Euru v Německu. Když se to namixuje se zkušenými hráči, kteří už v klubu jsou, dává mi to velký smysl a na Brighton se ohromně těším.

Přichod Neta dává smysl

Co mi naopak hlava nebere, je situace v Chelsea. Jako velký fanoušek Franka Lamparada mi byla Chelsea vždycky blízká a fandil jsem jí, ale nelíbí se mi, co se s klubem stalo v posledních letech. Klub je neustále terčem posměchu za tahy, které dělá. Nakupují zbytečně moc brankářů, přivedou hráče, který se dva roky zpátky neprosadil ani v Augsburgu a zaplatí za něj 14 milionů.

Jestli něco na první dobrou dává smysl, tak třeba příchod Pedra Neta, ale i jeho koupili za obrovskou částku a říkám si, zda to vzhledem k jeho chatrnému zdraví není moc velký risk. Pep Guardiola to ostatně říkal, když přiváděli Savia z Girony, že si zjišťovali, jak na tom byl fyzicky, když měl klub náročnější program.

Vysvětloval to tím, že chtějí hráče, který vydrží zdravý a nebude neustále vypadávat z rytmu. To pro Neta spíš neplatí. Na jeho věk měl celkem hodně zdravotních problémů a Chelsea za takového hráče utratí 60 milionů. Je to hodně odvážné.

Na druhou stranu chci věřit tomu, že ofenziva Blues si sedne a bude jejich silnou stránkou. Nkunku a Palmer by měli tým táhnout. U Jacksona věřím, že dojde k zlepšení a půjde ještě nahoru. A stále se spekuluje o tom, že by Chelsea mohla přivést i Osimhena. To už by byla na papíře opravdu velká síla. Stejně jako loni budou největší problémy v obraně a je nepochopitelné, že klub i přes ohromné výdaje není schopný poskládat fungující defenzivu.

Kádr je každopádně zbytečně předimenzovaný a vedení se určitě bude na poslední chvíli snažit počet hráčů snížit. O víkendu proti City postavil trenér Enzo Maresca základní jedenáctku z hráčů, kteří do klubu přišli v posledních dvou letech. Nikdo tam nebyl déle. Jejich tržní hodnota byla 525 milionů eur.

Na lavičce bylo devět hráčů, jejichž hodnota byla 228,5 milionu eur, přičemž do nominace se nedostali další hráči, kteří by dohromady vyšli na 371 milionů eur… To jen nahrává lidem, kteří klub kritizují a tvrdí, že si majitel Boehly přišel do Anglie zahrát fotbalového manažera v reálném světě.

Máme se na co těšit a jsem přesvědčený, že nám bude Premier League každým kolem ukazovat, proč je nejlepší fotbalovou ligou na světě.