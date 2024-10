Flashback: Ikonické derby, v němž City převrátilo fotbal v Manchesteru. V hlavní roli Balotelli

Manchesterské derby mělo tehdy – 23. října 2011 – historický náboj. Vůbec poprvé se totiž United a City utkaly coby týmy na prvním a druhém místě ligové tabulky, navíc oba byly do té doby neporažené. Domácí na Old Trafford ještě vedl Sir Alex Ferguson, zatímco soupeř byl teprve na začátku své nové éry pod vedením šejka Mansúra. Právě ten den se změnila letitá fotbalová nadvláda nad městem a Sky Blues ji od té doby nepustili.

Velkolepá demolice 6:1, jejich nejtriumfálnější vítězství v manchesterském derby v dějinách a zároveň nejvyšší výhra na půdě rivala od roku 1955, kdy jej tam rozdrtili 5:0. Pro domácí Rudé ďábly se jejich slavné "Divadlo snů" změnilo v "Divadlo nočních můr".

Tento zápas byl už druhým manchesterským derby sezony. Oba protivníci se střetli také na samém začátku sezony, v srpnu 2011, ve Wembley v boji o Community Shield. Proti úřadujícím ligovým šampionům United se postavili držitelé FA Cupu a třetí tým Premier League z předchozí sezony City.

V poločase tohoto střetnutí vedli Sky Blues 2:0 po gólech Joleona Lescotta a Edina Džeka. Chris Smalling a Nani však vyrovnali na 2:2. V nastaveném čase pak Nani využil zaváhání obránců City Vincenta Kompanyho a Gaela Clichyho a svým druhým gólem v zápase rozhodl o vítězství Rudých ďáblů 3:2.

V říjnovém ligovém klání tak Citizens toužili po odvetě. A dosáhli jí ve velkém stylu. První poločas skončil 1:0 pro hosty, které poslal do vedení Mario Balotelli. Zlobivé dítě světového fotbalu, jehož příběh tohoto zápasu sahá daleko za postranní čáru.

Hned po přestávce jej zastavil Johnny Evans faulem v blízkosti hranice pokutového území a dostal červenou kartu. United šli do deseti a vše se začalo hroutit...

Po hodině hry skóroval Balotelli podruhé a vzápětí zvýšil Sergio Agüero na 3:0. Poté sice Darren Fletcher vstřelil za domácí gól útěchy, zvedl tím však pouze stavidla útoku soupeře. Od 89. do 93. minuty City překonali Davida de Geu v brance United ještě třikrát. Dvakrát skóroval Džeko a jednou David Silva.

"Proč vždycky já?"

Zpátky k prvnímu gólu, který ve 22. minutě otevřel divoké skóre tohoto derby. Byl to nádherný fotbalový moment. Po skvělé práci Silvy a Jamese Milnera dostal Balotelli míč z levé strany zpětnou přihrávkou a střelou z úhlu z první z 18 metrů překonal brankáře United.

Ještě velkolepější než samotný gól byla oslava, kterou kontroverzní Ital předvedl. Vyhrnul si dres, přetáhl si ho přes hlavu a se stoickým výrazem ve tváři ukázal na tričku pod ním nápis: "Proč vždycky já?". Tímto gestem narážel na několik příběhů mimo hřiště, které o něm v té době kolovaly.

Jeden z nejpodivnějších se stal pouhý den před tímto zápasem. Balotelli se předchozí večer rozhodl vyřešit nudu tím, že v koupelně svého domu odpálil ohňostroj. Situaci museli přijet řešit hasiči a policie. Přesto ho trenér City Roberto Mancini zařadil pár hodin nato do základní sestavy a Balotelli na Old Trafford odpálil další ohňostroj, tentokrát trochu jiným způsobem.

Balotelliho slavný výrok je zvěčněn i na zdi stadionu City. Jakub Dvořák

City se podařilo pokořit svého soupeře i celkově v sezoně a poprvé od roku 1968 slavili ligový titul. Dosáhli toho díky jednomu z nejnapínavějších zakončení ligy v historii. O titulu totiž rozhodli v nastavení posledního utkání sezony. Queens Park Rangers doma porazili 3:2 dvěma góly těsně před závěrečným hvizdem, jímž se vrátili do zápasu, v němž prohrávali 1:2.

Byl to také první titul v Premier League, o kterém rozhodl rozdíl ve skóre. Vítězný gól City proti QPR padl 15 sekund po závěrečném hvizdu stvrzujícím výhru rivala United 1:0 v Sunderlandu. V tu chvíli by kombinace výsledků poslala titul do červené části Manchesteru. Proti byl střelec "zlatého gólu" a jeden ze strůjců titulu City Agüero, jedna z nejpozoruhodnějších posil, která na Etihad Stadium přišla v létě 2011.

City jej koupilo z Atlétika Madrid za 36 milionů liber. Spolu s ním podepsali jako volného hráče bývalého záložníka United Owena Hargreavese, velké peníze utratili také za nákup Samira Nasriho (24 milionů liber) a Clichyho (10 milionů liber), obou z Arsenalu.

Vedle nich a zmíněných Kompanyho, Silvy, Milnera a Džeka byli nejdůležitějšími hráči týmu v titulové sezoně 2011/12 brankář Joe Hart, obránci Micah Richards a Pablo Zabaleta a záložníci Yaya Touré s Garethem Barrym.

Manchesterské derby z října 2011 jako by předznamenalo, že celé město i celá Premier League postupně změní barvu z červené na blankytně modrou. United získali (zatím svůj poslední) titul v roce 2013. Poté skončilo působení jejich legendárního trenéra Sira Alexe Fergusona v klubu.

Naproti tomu City od té doby vyhráli Premier League sedmkrát, včetně čtyř titulů za sebou v minulých čtyřech sezonách. Dá se říct, že jejich vítězství 6:1 ve vzpomínaném derby bylo zlomové.