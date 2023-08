FPL před 1. kolem: Základní sestava pro start soutěže? Riskovat se nevyplácí

Tohoto okamžiku se nemohla dočkat velká část fotbalových fanoušků. Premier League je zpět a od úvodního hvizdu sezony 2023/2024 se vrací i oblíbená Fantasy Premier League. Do prvního zápasu nového ročníku, který letos obstará úřadující mistr Manchester City na půdě nováčka z Burnley, zbývají poslední hodiny. A společně s čekáním se tak krátí i možnost měnit vaši sestavu. Jak ji vlastně nejlépe poskládat? Na Livesport Zprávách vám poradí i experti.

Uvažování před prvním kolem se výrazně liší od všech ostatních, všichni totiž vybíráme sestavu tak trochu naslepo. Napovídající je sice minulá sezona, máme postřehy z přípravy, k dispozici jsou vyjádření manažerů z tiskových konferencí, ale stejně nevíme, kdo do nového ročníku nastoupí.

Nastoupí zrovna tenhle hráč v zápasech svého týmu? Bude hrát na pozici, kterou očekáváme? Přiměje ho styl hry nového trenéra, aby se dostával do gólových příležitostí? Bude mít daný tým formu? Nebude jeho obrana děravá? Takových otázek je ještě celá řada, přesto na ně nikdo nezná odpovědi.

Po pěti, třech nebo dokonce jednom kole budeme všichni moudřejší. Nejdůležitější je nyní poskládat sestavu tak, aby byla co nejméně riziková.

Teprve v průběhu ročníku se ukáže, který brankář sbírá čistá konta, kdo bude jakousi kometou sezony, kdo ztratil místo v základní jedenáctce a kdo dává každý týden góly, přestože hraje za tým ze spodní poloviny tabulky. Prozatím je třeba ukázat na tým, který minimalizuje zbytečná rizika.

První kolo je velmi důležité. Právě ono rozhodne o tom, jestli se hned na začátku maratonu, kterým Fantasy Premier League je, budete snažit smazat ztrátu, nebo jestli budete od začátku hájit vysokou pozici.

Neriskujte proto s novými akvizicemi, i když v reálu stály nového majitele obrovské peníze. Neriskujte s hráči z týmů odsouzených k záchranářským bojům, protože to absolutně nedává smysl. Zároveň neriskujte s fotbalisty, kteří nemají jisté místo v sestavě, protože by to mohlo skončit tragicky.

Kapitán? S davem...

Na tomto místě se v každém z dalších kol objeví delší analýza. Možná. Protože pokud bude Erling Haaland hrát jako v minulé sezoně, bude to zbytečné. V tuto chvíli totiž není lepšího kapitána než blonďatého Nora. Anglický mistr zahajuje ročník venkovním zápasem proti nováčkovi a nevybrat útočníka Manchesteru City by byl hřích. Nelze na tom prodělat.

Proč? I když se mu páteční zápas nepodaří, špatného kapitána si společně s vámi vybere většina hráčů FPL. Pokud se místo toho vymaníte ze šablony a Haaland se ani neunaví a naloží Burnley hattrick, budete mít opravdu tragický začátek sezony, protože vám všichni pláchnou. To je riziko, které jsme zmiňovali. To my nepodstupujeme a pásku navlékáme Haalandovi.

Vyberte si z nejlepších týmů

Zkušenosti z Fantasy Premier League říkají, že byste měli mít v sestavě pro první kolo mix několika týmů, které v této sezoně míří vysoko. Nedoporučuje se vybírat po třech hráčích ze tří různých týmů, protože je příliš velké riziko, že se právě těmto týmům start nového ročníku nepodaří.

Pokud si místo toho vyberete jednoho nebo dva hráče z každého ze šesti podle vás nejlepších týmů v lize, budete ochráněni proti nečekaně špatnému startu jednoho z nich. Za týden je můžete vyměnit. Snažte se tedy svou sestavu vhodně vyvážit.

Spolehliví hráči

Čas nováčků teprve přijde, prozatím se držte osvědčených jmen, abyste omezili riziko. Takovými jsou kromě Haalanda například Bukayo Saka, Marcus Rashford nebo Mohamed Salah. Období Leandra Trossarda nebo Dominika Szoboszlaie možná nastane v budoucnu. Nejprve se ujistěte, zda budou skutečnou posilou svých týmů, pak je můžete dokoupit.

Analýza programu

Nesmírně důležitý je před prvním kolem pohled do kalendáře. Nezapomeňte, že od pátečního večera budete moci v každém kole provést pouze jeden bezplatný přestup a v průběhu celé sezony máte k dispozici pouze dvě "divoké karty", které vám umožňují bezplatně vyměnit neomezený počet hráčů. Proto se podívejte, kdo má v nadcházejících týdnech nejjednodušší program, abyste se nedostali do problémů.

Třeba takový Newcastle, který patří mezi nejlepší týmy Premier League, nemá vůbec snadný začátek. Proto nedoporučujeme brát z Magpies dva, natož tři hráče. Dost možná se jim začne dařit až později. Na opačném pólu je naopak Manchester City. Sky Blues se ve druhém kole utkají právě s Newcastlem, ale jinak až do sedmého kola hrají proti kandidátům na sestup. Takže směle vybírejte svěřence Pepa Guardioly.

Nejdůležitější však je, aby se vám mužstvo prostě líbilo a abyste s ním byli spokojeni. Koneckonců, jste přece manažeři.

Tipy expertů

Radim Horák, nejlepší český hráč FPL

Phil Foden

Po prohře v Community Shield očekávám od týmu Pepa Guardioly zvýšenou motivaci a pro nováčka z Burnley na Turf Moor těžký úvodní zápas. Anglický záložník, který proti Arsenalu po svém příchodu z lavičky oživil hru a podílel se na jediné brance svého týmu, by měl nastoupit na pravém křídle útoku a za £7,5 milionu liber jde o vhodného parťáka do týmu k Haalandovi.

Gabriel Martinelli

Domácí Kanonýři ve svém premiérovém domácím zápase přivítají Nottingham, který měl k ideální přípravě daleko. V posledních čtyřech zápasech nevstřelil ani gól a připsal si tři porážky. Mít v kádru minimálně dva útočné hráče Arsenalu se jeví jako snadná volba a po Bukayo Sakovi je pro mě druhá volba právě Brazilec, kterého má dosud v týmu jen necelých 15 % manažerů.

João Pedro

V útoku jsou s ohledem na další zraněné forvardy možnosti pro FPL manažery značně omezené. Rekordní posila Brightonu João Pedro nabízí díky své cenovce prostor pro ušetření peněz v rozpočtu, úvodní domácí zápas proti nováčkovi soutěže Lutonu se navíc jeví jako ideální příležitost k otevření střeleckého účtu.

Filip Novák, vedoucí analytik 11Hacks

Gabriel Martinelli

Má všechno, co od fantasy picku chcete. Finální produkt, pořádnou porci kreativity a je na své pozici v Arsenalu preferovanou volbou. Je k dispozici za výbornou cenu osm milionů liber, navíc hraje za tým, který má jeden z nejlepších úvodních losů. Triple-upu Saka – Martinelli – Gabriel se proto rozhodně nemusíte bát.

James Maddison

Jeden z nejkreativnějších hráčů Premier League by měl v systému Tottenhamu nového trenéra Angeho Postecogloua platit také za slušnou gólovou hrozbu. Osmičky se v něm totiž často pohybují vysoko na hřišti v meziprostorech a průměrná pozice Maddisona byla prakticky na úrovni devítky. Vzhledem k jeho časté střelbě a vynikajícímu zakončení by se měl dostávat do velkého počtu zajímavých šancí.

Gabriel Magalhães

Ještě jednou k Arsenalu. Gabriela vnímám jako jednoho z nejdůležitějších hráčů své sestavy. Nastupuje za jeden z nejlépe bránících týmů PL, který má skvělý los, a navíc nabízí obrovský ofenzivní potenciál. Ten ještě umocňuje fakt, že v úvodních pěti kolech nastoupí proti celkům, které v bránění standardních situací patřily v minulém ročníku mezi nejhorší.

Lukáš Pečeně, fotbalový expert Livesportu

Nicolas Jackson

Nová posila Chelsea. V minulé sezoně v dresu Villarealu nastřílel 12 gólů a dvě branky se dvěma asistencemi zaznamenal už v přípravě v dresu Chelsea. Uškodit mu může zranění útočného parťáka Christophera Nkunkua, na druhou stranu díky tomu má prakticky jisté místo na hrotu sestavy. A vzhledem k příjemné cenovce i příznivému losu Chelsea od druhého až do osmého kola je to hodně lákavá volba.

Matt Turner

Týden zpět by to byla zvláštní volba, Turner by se totiž do branky Arsenalu jistojistě nepodíval. Situaci však mění jeho přestup do Nottinghamu Forest. Za čtyři miliony liber můžete získat brankáře, který by měl chytat, a pokud ho zkombinujete například s Jordanem Pickfordem, v úvodu sezony bude vaše brankářské duo čelit postupně doma Fulhamu, Sheffieldu, Wolves, pak venku Sheffieldu, doma Burnley, venku Brentfordu a doma Lutonu, Bournemouthu a znovu Lutonu.

George Baldock

Pokud hledáte levného hráče na doplnění defenzivy, mohl by pro vás obránce Sheffeldu za čtyři miliony liber být ideální volbou. Minimálně na startu sezony by měl hrát v základu a mohl by sbírat body i za příspěvky v ofenzivě. V přípravném utkání proti Derby na konci července dokonce vstřelil gól.