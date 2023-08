Fantasy Premier League je zpět. Proč je fiktivní práce manažera takovým fenoménem?

Naučte se pravidla Fantasy Premier League, jedné z nejoblíbenějších fotbalových her světa.

Sezona Premier League začíná již za několik dní a pro mnoho fanoušků je nejlepší liga světa neodmyslitelně spojena se spuštěním jedné z nejoblíbenějších her na světě. Nikdy jste nehráli Fantasy Premier League? Pokusíme se vám tedy stručně přiblížit, o co jde, ať si můžete s Livesportem třeba i zasoutěžit.

Začněme od úplných základů. Fantasy Premier League je "matkou" všech fotbalových fantasy her na světě. Je to základ, na kterém vznikla bundesligová obdoba, Fantasy Liga mistrů a další varianty, které se specializují na jednotlivé akce, např. mistrovství světa či Euro.

Podstata je v jakémsi fiktivním manažerování. Zjednodušeně řečeno jde o výběr hráčů, kteří budou podle vás na skutečném hřišti podávat nejlepší výkony – střílet góly, asistovat nebo držet čistá konta.

Hned na začátku je také třeba zmínit, že hra je zcela zdarma a žádný hráč nemůže získat jakoukoliv výhodu zakoupením dalších nástrojů, které by mu pomohly k lepším výsledkům. Takové placené nástroje jednoduše neexistují a všichni tak mají stejné šance.

O co ve hře vlastně jde?

Na začátku sezony si každý hráč vybere 15 fotbalistů, jejichž celková cena nesmí přesáhnout 100 milionů liber. Ceny hráčů jsou samozřejmě fiktivní a dozvíte se je v samotné hře. Čím dražší hráč je, tím více bodů pravděpodobně získá. Ne vždy je to však pravidlem.

Při skladbě týmu se řídíte několika pravidly: Musíte vybrat dva brankáře, pět obránců, pět záložníků a tři útočníky, zároveň je zakázáno zvolit více než tři hráče z jednoho klubu.

Body pak získáváte na základě individuálních výkonů vámi zvolených "svěřenců" ve skutečném fotbalovém světě. Jedná se tedy o hru, která je pevně spojenou s realitou. Body se udělují za odehrání zápasu, vstřelení gólu, asistenci nebo čisté konto. Podrobné vysvětlení bodování, které je pochopitelně složitější, najdete na oficiální stránce hry.

Bodování ve Fantasy Premier League. premierleague.com

Cesta k úspěchu vyžaduje pravidelné obnovování sestavy a kontrolu situace. Z 15 hráčů, které máte k dispozici, jich do základní sestavy vyberete pouze 11. Zbytek skončí nevyužitý na lavičce náhradníků. Výjimkou je situace, kdy někdo z vaší základní sestavy ve skutečnosti nehraje. V ten moment se přesune na lavičku a jeho místo zaujme náhradník – záleží tedy na jejich pořadí.

Kromě toho můžete v průběhu sezony provádět přestupy. Před novým kolem je vždy možné na základě transferu zdarma nahradit jednoho hráče. Každá další změna na přestupovém trhu vás ale bude stát čtyři body, což je počet, který útočník obdrží za vstřelený gól. Každý takový tah je tedy dobré několikrát zvážit.

Pokud vás však někdo zklamal už několikrát nebo se dokonce zranil, je nejlepší se ho zbavit. Berte však v úvahu, že se ceny hráčů mění. A to v závistlosti na trhu – pokud hodně "manažerů" daného hráče prodává, jeho cena klesá, což platí i naopak. Nedovolte tedy, aby se váš rozpočet z týdne na týden snížil.

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí před každým kolem je výběr kapitána. Jeho body se totiž počítají dvojnásobně. Pokud se tedy svým výběrem trefíte do černého a vámi zvolený hráč třeba vstřelí dva góly a přidá asistenci, pravděpodobně zaznamenáte velký skok žebříčkem vzhůru. Pokud však váš kapitán nepředvede nic podstatného a obdrží standardní dva body za odehrání minimálně 60 minut v zápase, pravděpodobně moc nezazáříte.

Soutěžení na prvním místě

Důležitým tématem, které si zaslouží pozornost, jsou výše zmíněné žebříčky. Není to tak, že ve hře soutěžíte pouze se všemi hráči na světě a po jednom kole vidíte, že jste se například z místa 3 409 872 posunuli na místo 2 908 765. To by nebyla žádná zábava... Umístění v celkovém světovém žebříčku je samozřejmě důležité, protože vám ukazuje, jaké je vaše skóre v porovnání s ostatními hráči, ale ve Fantasy Premier League se hráči soustředí především na soukromé ligy.

Každý si může založit vlastní ligu a pojmenovat ji, jak chce, a pak do ní pozvat své přátele. V lize mohou být dva lidé, může jich být 32 nebo i několik set. Záleží jen na vás. Chcete to natřít spoluhráčům z kabiny? Nebo byste rádi ukázali své schopnosti kolegům v práci? Hrát můžete ve dvou, v šesti, ale klidně napříč celou firmou.

Právě tento typ soutěžení zajistil Fantasy Premier League tak velkou popularitu. Někdo se rozhodne pro Martina Odegaarda, jiný zase pro Gabriela Martinelliho. Arsenal sice vyhraje, ale oba góly dá Brazilec, což okamžitě vyvolá téma k diskuzi. A příští týden je tomu přesně naopak...

Soupeření ve Fantasy Premier League znamená, že fanoušci sledují i zápasy, které je příliš nezajímají. Koneckonců místo sledování zápasu Aston Villa – Fulham o listopadovém pondělním večeru se nabízí dělat cokoliv jiného, ale Ollie Watkins je přece jen vaší poslední nadějí na úspěšné kolo, a tak si zápas pustíte a sledujete počínání anglického útočníka.

Hru si oblíbili i samotní fotbalisté Premier League. Pravidelně se objevují historky o tom, jak si spoluhráči nadávají, protože například jmenovali svého parťáka kapitánem a on promarnil pokutový kop. To se vůbec nelíbilo někdejšímu kouči Villans Deanu Smithovi, který před časem populární hru v kabině zakazál. Měl totiž pocit, že soupeři dokáží podle sestav jeho hráčů rozluštit základní jedenáctku pro další kolo.

Pokud jste Fantasy Premier League nikdy nehráli, ale začala se vám zamlouvat, zapněte si ji na oficiálních webových stránkách Premier League. Tam si vytvořte účet a vyberte si svou první sestavu.

Nezapomeňte, že zápasy svých "svěřenců" můžete sledovat živě na Livesportu. Budete tak hned vědět, jak si váš tým vede.