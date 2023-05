Guardiola byl počtvrté vyhlášen nejlepším trenérem Premier League

Reuters

Pep Guardiola (52) byl v úterý večer vyhlášen Asociací ligových manažerů (LMA) a Premier League trenérem roku poté, co opět dovedl Manchester City k mistrovskému titulu.

Guardiola dovedl Manchester City k pátému ligovému triumfu za posledních šest sezon a stále může svůj tým dovést k prvnímu treble – v sobotu se jeho svěřenci utkají s Manchesterem United ve finále FA Cupu a o týden později s Interem Milán ve finále Ligy mistrů.

Jako odměnu za své úsilí získal potřetí za sebou dvě hlavní trenérská ocenění sezony poté, co se mu to podařilo i v letech 2018 a 2021. "Jsem v neuvěřitelném fotbalovém klubu a bez veškeré podpory, kterou jsem tu po celou dobu svého působení měl, by to nebylo možné," uvedl Guardiola v klubovém prohlášení.

Bývalý trenér Barcelony či Bayernu Mnichov měl konkurenci v podobě Mikela Artety z Arsenalu, Roberta De Zerbiho z Brighton, Eddieho Howea z Newcastlu United, Vincenta Kompanyho z Burnley a Stevena Schumachera z Plymouth Argyle.

Celkově tak už byl Guardiola korunován trenérem sezony Premier League čtyřikrát, tedy častěji než kdokoli jiný kromě Sira Alexe Fergusona.