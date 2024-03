Guardiola? Je to puntičkář. Chápu, proč ho považují za nejlepšího kouče na světě, řekl Kovačič

Chorvatský špílmachr Mateo Kovačič (29) si svou premiérovou sezonu na Etihad Stadium, kam se přesunul loni v létě ze Stamford Bridge, mimořádně užívá. A to i navzdory tomu, že se ho základní sestava v Premier League týkala k tomuto datu pouze desetkrát.

Celkových třicet soutěžních vystoupení v sezoně 2023/24 však nepovažuje za špatnou vizitku. Tím spíš, že jde na modré straně velmi ambiciózního Manchesteru o nováčka, který si musel určitý čas zvykat na nový systém. "Jsem opravdu neskonale šťastný, že jsem si mohl pro nejdůležitější etapu své kariéry vybrat Manchester City," líčil pro web tribalfootball.com Kovačič, jenž má za sebou angažmá i v Interu Milán a Realu Madrid.

Také letos na jaře je devítinásobný šampion země pořád ve hře o tři velké trofeje. "Ani na malou chvíli jsem o tom nepřemýšlel. Když jsem se stal součástí City, uvědomil jsem si, že tady nikoho netíží to, co vyhrál, nikdo nepolevuje a nikdo není spokojen ani s historickým treblem," pokračoval odchovanec Dinama Záhřeb.

Velký kredit dal zejména svému nadřízenému, jímž je Pep Guardiola, jehož soubor aktuálně táhne sérii 22 utkání bez porážky. "Všechny věci, které jsem předtím slyšel o Guardiolovi, jsem zažil na vlastní kůži a bylo to desetkrát lepší. Všechno, co mi řekl a oznámil před mým příchodem, se stalo. Opravdu to na mě udělalo dojem. Myslím, že jasnost a jednoduchost jeho úvah je z velké části příčinou jeho úspěchu," chválil španělského odborníka.

Zkušený manažer, který zodpovídá za City již necelých osm let, je podle něj absolutní špičkou svého oboru a staví ho nad všechny své bývalé stratégy. "Je to puntičkář, pokud nevyjde plán A, vždy má připraven plán B i C, který se má realizovat. Proto se na hřišti rychle přizpůsobujeme situacím, pro mimořádné momenty během zápasů máme vždycky připravené řešení," informoval kreativní středopolař.

"Guardiola dokáže vše předvídat. Je to trenér, který na mě v kariéře udělal největší dojem a chápu, proč ho mnozí považují za nejlepšího trenéra světa a možná i nejlepšího kouče v historii fotbalu," zakončil své chvalozpěvy krajan Modriče či Brozoviče.