Jsme jedním z favoritů, ale musíme to dokázat, prohlásil Guardiola po postupu do čtvrtfinále LM

Jsme jedním z favoritů, ale musíme to dokázat, prohlásil Guardiola po postupu do čtvrtfinále LM

Fotbalisté Manchesteru City se po pohodlném postupu z osmifinále Ligy mistrů přes Kodaň nezříkají role jednoho z hlavních favoritů na celkové vítězství. Obhájci trofeje prošli mezi osm nejlepších týmů soutěže posedmé za sebou a trenér Pep Guardiola (53) připustil, že na začátku svého angažmá u týmu o něčem takovém ani nesnil. Po středeční výhře 3:1 v osmifinálové domácí odvetě si zároveň pochvaloval, že se mu povedlo rozložit síly před víkendovým klíčovým duelem anglické ligy proti vedoucímu Liverpoolu.

Guardiola po svém příchodu v létě 2016 neuspěl se City v osmifinále pouze v úvodní sezoně, v dalších sedmi případech je v Lize mistrů dovedl minimálně mezi osmičku nejlepších. "Když jsem přišel, nevěřili jsme, že bychom něco takového dokázali. Je to otázka času, procesu. Já i tým jsme dostali čas a tohle je výsledek. Obrovsky si toho vážím, není to samozřejmost," řekl Guardiola na tiskové konferenci po odvetě, v níž jeho svěřenci zopakovali úvodní venkovní vítězství 3:1 z Kodaně. Všechny branky padly do přestávky.

Obhájci trofeje jsou pro sázkové kanceláře i tentokrát jednoznačně největším adeptem na celkové vítězství. "Jsme týmem, který si věří, že to celé může vyhrát. Ale uvědomte si, že se měříme s Realem Madrid či Bayernem Mnichov. Nevíme, s kým se utkáme. Počkáme si na los a uvidíme. Důležité je, že jsme sedm let po sobě tady ve čtvrtfinále. Samozřejmě respektujeme každého protivníka, ale máme pocit, že když soupeři jdou na City, říkají si, že to bude velká bitva," uvedl Guardiola.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Jeho svěřenci jsou stále ve hře o to, aby zopakovali unikátní zisk treble. Vedle Ligy mistrů bojují také o obhajobu anglického titulu a triumfu v domácím poháru. "Cítíme se teď výborně a se sebevědomím jdeme do dalšího kola. Jsme jedním z favoritů, ale musíme to dokázat," řekl autor první branky Manuel Akanji. "Máme před sebou důležité zápasy proti Liverpoolu v lize a proti Newcastlu v poháru. Čekají nás rozhodující duely v sezoně a my musíme být připraveni," doplnil osmadvacetiletý švýcarský obránce.

Vzhledem k náskoku 3:1 z prvního utkání si anglický favorit mohl v odvetě dovolit pošetřit klíčové opory Kevina De Bruyneho s Philem Fodenem a udělat sedm změn v základní sestavě. I tak City znovu třikrát skórovali, povedlo se jim to i v osmém utkání této sezony Ligy mistrů, čímž se postarali o rekord.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

"Jsme asi jediná liga na světě, kde před zápasem Ligy mistrů ve středu hrajete v neděli vpodvečer. Takže jsem dnes potřeboval energii, čerstvé nohy. Vím, jak unavení a vyčerpaní někteří hráči dnes byli. Hrajeme v neděli, takže jsme museli nasadit čerstvou sílu," podotkl Guardiola.

Kodaňští, kteří v letní kvalifikaci až po penaltovém rozstřelu vyřadili pražskou Spartu, si tažení soutěží užili. "Myslím, že jsme udělali vše, co šlo. Znali jsme okolnosti po výsledku prvního zápasu a rychle inkasované dvě branky nám to také neusnadnily. Ale na hřišti jsme se našli. Vytvořili jsme si šance a dokonce tady skórovali, což se nepovede každému," řekl trenér Jacob Neestrup. "Čelili jsme nejlepšímu týmu světa. Můžeme být nesmírně pyšní na to, kam jsme se jako dánský šampion dostali," dodal.