Foden je nejlepším hráčem Premier League, má jasno Guardiola po vítězství v derby

Opět byl vidět. A to pořádně. Phil Foden (23) dvěma góly otočil vývoj manchesterského derby a přiblížil tak Citizens zpět na rozdíl jediného bodu od Liverpoolu. "V současné formě je nejlepším hráčem Premier League a stane se legendou Manchesteru City," prohlásil o Angličanovi manažer obhájců ligové trofeje Pep Guardiola (53).

City na hřišti zcela dominovalo, přesto však dlouho zaostávalo o jednu branku, kterou v osmé minutě vstřelil Marcus Rashford. Ve druhém poločase se ale zaskvěl Foden. Odchovanec Citizens se mezi střelce zapsal nejprve v 56. minutě, když výstavní ranou srovnal na 1:1, přičemž po 80 minutách dalším přesným zakončením dokonal obrat.

V nastaveném čase si svůj 18. ligový gól připsal Erling Haaland. Pozornost však patřila Fodenovi, který má na kontě už 11 ligových branek, čímž vyrovnal své osobní maximum.

"Odehrál spoustu zápasů. Vždycky to byl talentovaný hráč, ale teď je vyzrálejší a více rozumí hře, zejména v defenzivě. Může hrát uprostřed, napravo, nalevo, pronikat dovnitř a střílet góly. Co k tomu říct? V současné době je to nejlepší hráč v Premier League, co se týče množství věcí, které umí. Neuvěřitelné," řekl Guardiola pro BBC.

Kvalita a vyrovnanost z Fodena dělají nevyzpytatelného hráče i v týmu, který je prošpikován osobnostmi světové třídy. V současné formě je zároveň nemyslitelné, že by ho Gareth Southgate vynechal při skládání základní sestavy anglické reprezentace. "Miluje fotbal, žije pro něj. Je to radost, jeho pracovní morálka je neuvěřitelná," dodal španělský kouč.

Guardiola nešetřil slovy chvály na adresu svého svěřence ani v rozhovoru pro Sky Sports: "Už teď bude legendou, protože v krátkém věku odehrál zápasy, minuty, vstřelil góly, vyhrál tituly a je to odchovanec. Proto je jeho spojení s fanoušky neuvěřitelné. Je to hráč sezony. Nikdo pro nás nebyl v této sezoně tak klíčový jako on."

City jsou nyní neporaženi v 19 po sobě jdoucích zápasech napříč všemi soutěžemi. Příští víkend je však čeká ostrý test – pojedou na Anfield Road k souboji s vedoucím Liverpoolem, který je na tom o bod lépe.

Individuální statistiky Phila Fodena ze zápasu s United. Opta by Stats Perform / AFP

"Podaří se nám to? To nevím." Guardiola odpověděl na otázku, zda jeho tým získá čtvrtý ligový titul v řadě. "Dnes máme v této fázi více bodů než v minulé sezoně. Rozdíl je v tom, že Liverpool má v tomto ohledu o pár bodů více. Prozatím mu gratuluji. My se budeme snažit dál, zápas od zápasu," řekl trenér obhájců titulu.

Tabulka Premier League