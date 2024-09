Gündogan se chce po konci kariéry stát trenérem. Ještě se toho musím hodně naučit, říká

Ilkay Gündogan (33), bývalý kapitán německé reprezentace, by po skončení aktivní kariéry rád pokračoval ve fotbalové práci a předával své znalosti jako trenér. "Je to můj sen. Trenérská kariéra by byla nejsamozřejmějším krokem poté, co pověsím kopačky na hřebík," řekl zkušený fotbalista televizi Sky.

Gündogan po letošním mistrovství Evropy ukončil reprezentační kariéru a z Barcelony se vrátil zpátky do Manchesteru City. Na klubové úrovni však záložník na odchod do důchodu zatím nepomýšlí. "Momentálně si hru velmi užívám," prohlásil Gündogan a pokračoval: "Stále se cítím dostatečně fit na to, abych mohl hrát na velmi vysoké úrovni ještě několik let."

Gündogan by se rád stal trenérem. Livesport / AFP

Základy pro další dobrodružství už ale byly položeny. "Trenérskou licenci jsem si udělal před dvěma nebo třemi lety," prozradil Němec, ale zároveň zmírnil očekávání rychlého startu nové kariéry: "Ještě mě čeká dlouhá cesta. Ještě se toho musím hodně naučit."

V minulosti se Gündogan učil od několika špičkových stratégů, jako jsou Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel či Julian Nagelsmann. "Měl jsem to štěstí, že jsem mohl pracovat s mnoha trenéry na nejvyšší úrovni. Své zkušenosti ze spolupráce s nimi bych rád využil i v budoucnu," uzavřel.