Arsenal poprvé v sezoně ztratil body, Brighton využil vyloučení Riceho a vybojoval remízu

Fotbalisté Arsenalu ve 3. kole Premier League poprvé ztratili body, když na Emirates Stadium remizovali s Brightonem 1:1. Domácí přitom první poločas zvládli skvěle a díky trefě Kaie Havertze (25) se dostali do vedení. Na začátku druhé půle ale musel Declan Rice (25) po druhé žluté kartě předčasně do sprch a toho hosté využili. V 58. minutě se totiž prosadil Joao Pedro (22) a jako první hráč v nové sezoně pokořil obranu Gunners.

Arsenal se okamžitě vydal do útoku, Bukayo Saka předvedl rychlé nohy a dostal se do pokutového území, jeho akci však včas přerušil Bart Verbruggen. Gunners vypadali po pravé straně velmi nebezpečně a zdálo se, že se jejich útoky soustředí na devatenáctiletého levého obránce Jacka Hinshelwooda. Saka byl v centru dění i nadále, když nebezpečně tečoval střelu Martina Ödegaarda, Verbruggen se ale překvapit nenechal.

Brighton se postupně začal dostávat do hry a tlačil se do útoku, ale pevný obranný val Arsenalu v podobě Gabriela a Williama Saliby se pro Seagulls ukázal jako neprostupný. S blížícím se koncem poločasu se zdálo, že svěřenci Fabiana Hürzelera útok Gunners utlumili a že se schyluje k bezbrankovému stavu. Nicméně po dlouhém nákopu Saka vyhrál hlavičkový souboj s Lewisem Dunkem a poslal Havertze do úniku. Němec chladnokrevně přeloboval Verbruggena a Kanonýři šli do vedení.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Druhý poločas začal za dramatických okolností, protože Arsenal šel po čtyřech minutách do desíti. Po nesmyslném faulu byl Declan Rice vyloučen za druhý přestupek za žlutou kartu, protože vypíchl míč při rozehrávce Joëla Veltmana. Hostující strana brzy využila výhodu muže navíc, když Dunkův ostrý pas našel Yankubu Minteha, jehož střelu ještě vyrazil David Raya, ale Joao Pedro už skóroval.

Momentum bylo na straně Brightonu, který měl ve druhé půli mnohem častěji míč na kopačkách. Hosté nakonec nedokázali využít své převahy a vstřelit druhý gól, přičemž šance na zisk všech tří bodů měly obě strany. Poté, co Raya, vychytal zakončení Jana Paula van Heckeho, se do příležitosti dostal Saka, ale i na druhé straně zaúřadoval brankář.

Nakonec se celky rozešly smírně, takže obě strany mají před mezinárodní přestávkou shodnou bilanci dvou výher a remízy ve třech ligových zápasech.