Haalandova neuvěřitelná čísla. Může konkurovat Ronaldovi i Messimu, věří Guardiola

Erling Haaland (24) opět potvrdil fotbalovému světu svou pověst nekompromisního zakončovatele, když se třikrát trefil do sítě nováčka Ipswiche. Trenér Pep Guardiola (53) se domnívá, že norský reprezentant se svými góly může rovnat i legendám Cristianu Ronaldovi (39) a Lionelu Messimu (37).

Manchester City se v sobotu ve druhém kole nového ročníku Premier League utkal doma s Ipswichem, se kterým si po brzkém gólu ve vlastní síti hladce poradil. Výrazně k tomu přispěl Haaland, který zapsal svůj sedmý ligový hattrick v anglické lize a celkově 10. ve světle modrém dresu.

"Jeho čísla jsou šílená. Co se týče gólů, může konkurovat Cristianovi a Messimu. V jeho věku je to neuvěřitelné. Je obrovskou hrozbou. Doufám, že tu bude ještě mnoho let," řekl Guardiola po zápase novinářům.

Po dvou duelech ligové sezony má Haaland na kontě čtyři přesné zásahy, které by mohly být předzvěstí třetí Zlaté kopačky v řadě. Jeho celková bilance v klubu je 94 gólů a 14 asistencí ve 101 vystoupeních. Útočníkovi, který v minulé sezoně vynechal téměř dva měsíce kvůli zranění nohy, prospělo odpočinkové léto poté, co se Norsko nekvalifikovalo na EURO 2024.

"Před několika týdny jsem říkal, že na tom bude lépe než v předchozích sezonách. V té minulé se trápil, zejména na začátku. Většinu času se cítil unavený a měl problémy s páteří. Tentokrát, bez Eura, přišel s dobrou náladou," uvedl úspěšný španělský trenér.

Haaland nedávno naznačil, že se cítí lépe než kdy jindy. "Nemám žádné bolesti v těle, což je poprvé po dlouhé době. Je to úžasné, mohu se více tlačit dopředu. Měl jsem dlouhou předsezonní přípravu, užil jsem si ji," řekl.

Před reprezentační přestávkou se Citizens poslední srpnový den utkají v Londýně s West Hamem. Proti tomuto soupeři norský kanonýr dosud skóroval čtyřikrát.

