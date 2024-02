Höjlund přepsal rekord Manchesteru United, dal nejrychlejší venkovní gól

Dánský kanonýr Rasmus Höjlund (21) se rozehrál do obdivuhodné formy. V nedělním utkání 25. kola Premier League při vítězství Manchesteru United na hřišti Lutonu 2:1 skóroval v šestém zápase po sobě, navíc se prosadil dvakrát a přepsal rekordní tabulky Rudých ďáblů – stal se autorem jejich nejrychlejšího venkovního gólu v historii.

Na první trefu zápasu potřeboval Höjlund pouhých 37 vteřin. "Říkal jsem si, že by z toho útoku mohlo něco být. Hned jsem věděl, že brankáře překonám," těšilo mladého Dána v rozhovoru pro Sky News. "Jsem dost rychlý, takže jsem si potáhl míč na levou nohu, dostal se kolem něj a pak už stačilo trefit se do sítě," dodal bývalý hráč Kodaně.

Jen pár minut nato se prosadil podruhé, to když jej našel stříleným centrem Alejandro Garnacho. Dánský reprezentant pak balon dostal ze své hrudi až do brány. Podle jeho slov šlo o úmysl. "Stoprocentně jsem to takhle chtěl. Švihl jsem sebou, je to vidět," ujišťoval po utkání, v němž ho Livesport ocenil známkou 8.2, nejvyšší ze všech aktérů.

"Momentálně si hodně věřím. To je podstatné," dodal nejmladší hráč v historii Premier League, který dal gól v šesti zápasech po sobě. Jeho služby si pochvaluje i trenér Manchesteru United Erik Ten Hag.

"Jsme opravdu spokojeni s jeho podpisem. Získali jsme správnou osobnost, protože dokáže hrát pod tlakem," řekl nizozemský kouč podle agentury DPA. "Dokazuje to, když se věci nevyvíjejí podle jeho představ. Třeba jako v první polovině sezony. Je odolný, odhodlaný a umí střílet góly. A to jsme věděli, když jsme ho přiváděli," dodal Ten Hag.