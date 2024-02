Padouch Premier League Maupay: Fotbal je zábava. Snažím se vyhrát a přitom se bavím

Útočník Brentfordu Neal Maupay (27) na sebe v poslední době v Premier League upozornil nejen svými schopnostmi, ale také konfrontacemi s ostatními hráči na hřišti. Jeho výměny názorů s Jamesem Maddisonem a Kylem Walkerem ho vykreslily jako padoucha soutěže.

Situace týkající se jeho osoby se nicméně vyostřila, když Maupay během zápasu s Manchesterem City vedl vášnivou debatu s Walkerem. Údajně v ní měl na anglického krajního obránce vytáhnout, že má dítě s jinou ženou než se svou manželkou.

Právě ke střetu s Walkerem se Maupay vyjádřil v rozhovoru pro The Times. "Nemyslel jsem si, že bych se měl obhajovat za něco, co jsem neudělal," uvedl a trvá na tom, že byl špatně pochopen, a do Walkerovy rodinné situace se nenavážel.

Walker a Maupay se pohádali během vzájemného zápasu. Profimedia

Útočník Brentfordu takové chování jednoznačně odsoudil. "Pohybuji se na hraně, ale netahám do toho osobní život hráčů nebo jejich rodiny. Neprozradím, co jsem řekl, ale pokud byste mi správně odezírali ze rtů, určitě byste se tomu všichni zasmáli," řekl.

"Jen se bavím a na hřišti se snažím dělat všechno pro to, abych vyhrál," popisuje svůj přístup bývalý mládežnický reprezentant Francie.

Maupay se stal centrem pozornosti také o týden dříve, kdy se dostal do roztržky s Maddisonem z Tottenhamu. Po úvodním gólu do sítě Spurs totiž napodobil jeho oslavu hodem šipky na terč. Navíc si měl utahovat z Maddisonova sestupu s Leicestrem.

Anglický záložník později uvedl, že Maupay zjevně musí kopírovat cizí oslavy, protože na vytvoření svých vlastních nedal za poslední roky dostatek gólů. "Vzal si to opravdu osobně. Je to vtipné," myslí si Francouz.

"Pokud mohu říct něco, co vás vyvede z míry nebo vás donutí přemýšlet a udělat chybu, udělám to," trvá si i přes kontroverze Maupay na svém. "Lidé říkají, že fotbalisté jsou nudní, a pak najednou hráč udělá tohle a všichni si řeknou: 'Proč, Neale? Je to nejneoblíbenější hráč. Bla bla bla.' Pro mě je fotbal hra, je to zábava. Já se snažím vyhrát a přitom se bavím," uzavírá rodák z Versailles.