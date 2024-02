Brighton si na oslabeném Sheffieldu smlsnul pěti góly, výhru Manchesteru United řídil Höjlund

Brighton zvítězil ve 25. kole Premier League na hřišti Sheffieldu United 5:0, a vůbec poprvé tak svého soupeře dokázal v této soutěži porazit. Rackům výrazně pomohlo domácí vyloučení a následná přesilovka. Hostující celek tak i navzdory spekulacím ohledně trenéra Roberta De Zerbiho (44), o něhož by údajně měla mít zájem třeba Barcelona, dovedl duel do zdárného konce. Manchester United zvítězil na půdě Lutonu 2:1. Oba góly hostů vstřelil v prvních sedmi minutách zápasu dánský kanonýr Rasmus Höjlund (21).

Výrazná komplikace pro Sheffield přišla hned ve 13. minutě poté, co Mason Holgate viděl za prošlápnutí kolene protihráče červenou kartu. Racci proměnili nabídnutou přesilovku poměrně brzy, když početní převahu při rohovém kopu využil Facundo Buonanotte, jemuž míč sklepnul vysoký Lewis Dunk. Ve 24. minutě to navíc bylo už o dvě branky, neboť se tvrdou dorážkou pod břevno prosadil Danny Welbeck. Krátce před pauzou se po standardní situaci trefili i Žiletky, nicméně Ben Osborn byl v inkriminovaném momentu v ofsajdu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Osobní souboj s fanoušky Sheffieldu United sváděl Kaoru Mitoma. Jednak byla po zákroku na něj udělena červená karta a japonský šikula si domácí tábor znepřátelil i nafilmovaným pádem ve vápně. Malý příběh mohl pro hráče Brightonu dostat sladkou tečku po hodině hry, kdy zkoušel překvapit ranou na bližší tyč brankáře Wese Foderinghama, ten ale vytěsnil míč na roh.

Druhý poločas se nesl v duchu obrovské převahy hostů v držení míče s jasným cílem nedat soupeři sebemenší šanci na návrat do zápasu. Žiletky se nakonec přece jen prosadily, k jejich smůle to ale bylo do vlastní sítě zásluhou nešťastné teče Jacka Robinsona. Dominanci hostů pak podtrhl perfektní ranou z voleje Simon Adingra, jenž si v závěru připsal ještě jednu trefu.

Hráči Red Devils se na trávníku ještě ani pořádně nerozkoukali a už mohli slavit. Výrazně se pod to podepsal domácí stoper Amari'i Bell, jenž nepochopitelně sklepl míč do běhu přímo Höjlundovi. Ten nevídaným dárkem nepohrdl, udělal kličku Thomasovi Kaminskimu a ve 36. vteřině zakončil do odkryté sítě. Hororový začátek pro Kloboučníky nebral konce. Na odražený balon po rohovém kopu si na hranici vápna počkal Alejandro Garnacho a napálil jej přímo na hrudník Höjlunda, odkud pak míč doputoval až za brankovou čáru.

Höjlundovy statistiky proti Lutonu. Opta by Stats Perform / AFP

Tým z Manchesteru posléze polevil v pozornosti. Toho využil Carlton Morris, který pohotově doklepl do sítě sraženou střelu Tahitha Chonga. V nastaveném čase byl blízko vyrovnání Alfie Doughty, jenže svou slabší pravačkou nedokázal zamířit mezi tři tyče.

Po změně stran si na dlouhý nákop Andrého Onany naběhl Diogo Dalot, avšak Kaminski vystihl jeho kličku, vrhl se portugalskému reprezentantovi neohroženě pod nohy, a celou akci tak zmařil. Belgický gólman se následně vyznamenal rovněž proti přízemní střele Marcuse Rashforda. O chvíli později si vyběhnutého Kaminskiho obhodil Bruno Fernandes.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Tentokrát však za svého kolegu z branky zaskočil Albert Sambi Lokonga, jenž na poslední chvíli skluzem zabránil blížící se pohromě. Pojistku mohl přidat Alejandro Garnacho, ani ten ale nedokázal po samostatném úniku nadvakrát vyzrát na skvěle chytajícího Kaminskiho.

