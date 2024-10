Jaroš při premiéře v Premier League pomohl Liverpoolu ke třetímu triumfu v řadě

Liverpool zvítězil v sedmém kole Premier League v Selhurst Parku nad Crystal Palace 1:0 a upevnil si pozici v čele tabulky. O vítězný gól se postaral již v deváté minutě Portugalec Diogo Jota a Reds vyhráli již šesté utkání napříč soutěžemi v řadě. Vítěznou premiéru si užil český brankář Vítězslav Jaroš, který v 79. minutě vystřídal zraněného Alissona.

Eagles byli před výkopem v této sezoně bez vítězství a po většinu prvního poločasu bylo jasné, který tým je v lepší formě. V první minutě sice Eddie Nketiah poslal míč do sítě, branka ale nemohla být uznána pro jasný ofsajd. Pro domácí to bohužel byla jejich poslední šance až do závěrečných okamžiků prvního poločasu.

Hráči Liverpoolu naopak krátce poté překonali Deana Hendersona a tentokrát gól platil. Jota se dostal před Trevoha Chalobaha a centr Codyho Gakpa uklidil do sítě. Hosté od té doby dominovali v držení míče, Crystal Palace jim to vzhledem k řadě chyb nijak nekomplikoval.

Přes výraznou územní převahu si však Liverpool příliš mnoho příležitostí nevytvořil, nejblíže ke vstřelení branky byl Trent Alexander-Arnold. Důležitý zákrok Alissona proti Ismaïlovi Sarrovi v závěru půle byl však důraznou připomínkou toho, že Liverpool ještě nemá vyhráno.

I po přestávce měli svěřenci Arneho Slota zápas pod kontrolou a své vedení mohli zdvojnásobit, když Henderson z bezprostřední blízkosti vyrážel střelu Mohameda Salaha. Krátce nato Jota zamířil vedle, ale jak se hra blížila k polovině druhého poločasu, Palace získalo sebevědomí a začalo hrozit.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Nejprve Nketiah donutil k zákroku Alissona a poté Eberechi Eze z hranice pokutového území mířil do Brazilcových rukavic. Na druhé straně vyslal Dominik Szoboszlai prudký pokus z dálky, ale mířil přímo na Hendersona. V závěru střílel z voleje Will Hughes a byl blízko k tomu, aby trefil horní roh.

To už stál v brance Vítězslav Jaroš, jenž v 79. co Alisson musel odstoupit kvůli zranění. Jedním z prvních zákroků českého reprezentanta bylo zmaření šance Ezeho. Nakonec se jim však domácím vyrovnat nepodařilo, a tak se tým z Merseyside v čele tabulky posunul do vedení o čtyři body.