Je téměř nemožné ho zastavit, velebí Haalanda trenér Brentfordu. Vyzdvihl jeho pohyb ve vápně

Manažer Brentfordu Thomas Frank (50), jehož svěřence čeká v sobotu odpoledne náročný duel na Etihad Stadium s Manchesterem City, prohlásil, že Erlinga Haalanda (24) je téměř nemožné zastavit. "Jeho pohyb v pokutovém území je pravděpodobně jeden z nejlepších, jaký jsme kdy mohli vidět," pochválil norského kanonýra.

Haaland se v posledních dvou sezonách stal nejlepším střelcem Premier League a v té letošní začal opět fantasticky – ve třech zápasech nasázel už sedm branek, a to včetně dvou hattricků.

"Je to téměř nemožné," odpověděl Frank ve čtvrtek novinářům na otázku, jak se bude snažit eliminovat hrozbu v podobě Haalanda, který má v nejvyšší anglické lize na kontě 70 gólů v 69 vystoupeních.

"Spousta týmů se ho snažila zastavit. Myslím, že je to skvělý hráč, jeho pohyb v pokutovém území je pravděpodobně jeden z nejlepších, jaký jsme kdy mohli vidět," pochválil trenér Brentfordu norského útočníka. "Způsob, jakým předvídá a je neustále v pohybu a soustředěný a uvědomuje si, kam se má postavit... To je špičková úroveň... Je to skvělý hráč nejlepšího týmu na světě," dodal Frank.

Haalandovi se navíc na Brentford poměrně daří. V loňském ročníku v domácím zápase vstřelil jediný gól utkání, ve venkovním zápase pak nahrál na jeden ze tří gólů Phila Fodena.

Frank nicméně věří tomu, že Brentford, který má z prvních tří zápasů šest bodů, by mohl o víkendu lídra o nějaké body obrat. "Víme, že pokud budeme hrát na vysoké úrovni, můžeme jim to ztížit," uzavřel.