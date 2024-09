Gólman Chelsea Jörgensen chce navázat na velká jména, sedmiletý závazek si dobře promyslel

Když se v létě začalo proslýchat, že dánský reprezentační brankář do 21 let Filip Jörgensen (22) míří do Chelsea, pro mnohé to mohl být trochu šok. Londýnský klub, který sám fotbalista považuje za jeden z největších na světě, mu však předložil dobrý plán pro rozvoj a sedmiletou smlouvu. Její délka ho tak nijak neznervózňuje. Nejen o situaci v Chelsea se Jörgensen rozpovídal pro dánskou redakci Livesport Zpráv.

Chelsea má za sebou hektické léto, přestupy hromadila směrem ven i dovnitř. V jejím kádru se proto objevilo i větší množství brankářů. To Jörgensen si myslel, že jeho budoucnost leží ve Villarrealu a nic se na tom nezmění – dokud nepřišel telefonát, na jehož konci měl sbalený kufr a nové razítko v pasu.

"V létě mi zavolal můj agent, že se o mě zajímá Chelsea. Když se vás takový klub zeptá, jestli chcete podepsat smlouvu, myslím, že nemůžete říct ne," vypráví Jörgensen.

Dánský brankář se švédskými předky tak vyměnil jistý post jedničky ve Villarrealu za nejistou budoucnost na Stamford Bridge. Dvaadvacetiletý fotbalista však nepochybuje o tom, že se rozhodl správně. "Vymysleli dobrý plán pro můj rozvoj. Cítím, že je to krok správným směrem pro mou kariéru," říká.

Vývoj kariéry a skutečnost, že existuje plán jeho rozvoje, byly jedněmi z faktorů, které ho na nabídce Chelsea nejvíce zaujaly. Velkou roli v jeho rozhodnutí hrál také nový trenér A-týmu Enzo Maresca.

"Před podpisem smlouvy jsme si s mými zástupci dobře popovídali s lidmi z klubu. Jsem si jistý, že Maresca je pro mě tím správným manažerem," myslí si rodák z Lommy. Italský kouč již dříve během svého působení v Leicesteru pracoval s dánskými brankáři a Jörgensen tak jeho plánům i přáním věří podstatně více.

"Způsob, jakým chce, aby jeho brankáři hráli, odpovídá mým schopnostem. Chce ofenzivně laděné brankáře, kteří jsou dobří nohama, a to se mu na mně líbí," pochvaluje si.

Herní vytížení podle plánu

Při podpisu smlouvy s londýnským klubem se dalo do pohybu něco málo přes 180 milionů liber. Jörgensena ale ani tyto peníze, ani smlouva trvající sedm let (do léta 2031), což není nikterak neobvyklým tahem pro majitele Todda Boehlyho a Chelsea, nijak nesvazují. "Nebojím se zavázat na sedm let, když je to v klubu, jako je Chelsea. Kdyby šlo o jakýkoli jiný klub, možná bych se bál," tvrdí mladý gólman.

Chelsea má dlouhou tradici brankářů světové úrovně. Při pohledu na celý seznam v průběhu let vynikají zejména Thibault Courtois a Petr Čech.

Jörgensen o své smlouvě v Chelsea. Livesport / AFP

Současný kádr nicméně neobsahuje jména takového kalibru. Kromě Jörgensena jsou součástí prvního týmu další tři brankáři, pokud tedy správce klubových internetových stránek dokázal držet krok s rychle se roztáčejícím přestupovým kolotočem v Chelsea.

Jörgensenovými konkurenty jsou Španěl Robert Sánchez, Angličan Marcus Bettinelli a 21letý Lucas Bergström z Finska. Herní vytížení si zatím rozdělili Jörgensen a Sánchez, přičemž Dán dostává prostor v Evropě, zatímco Španěl odehrál dosavadní tři zápasy Premier League. "To je zcela v souladu s plánem," dodává pro kontinentální poháry určený gólman.

"Řekli mi, že budu hrát v Evropě, ale ve fotbale se věci vždycky mohou rychle změnit. Mezi LaLigou a Premier League je také velký rozdíl a je potřeba si na to zvyknout. Nicméně to není nic, čím bych se stresoval," uvedl.

Na druhou stranu není pochyb o tom, že Jörgensen má našlápnuto stát se brankářskou jedničkou – i kdyby ne v Chelsea. Ve Španělsku se mu to podařilo, sám ale uznává, že anglický klub je v tomto ohledu o stupínek výš. "Chelsea je jedním z největších klubů na světě. Sice teď možná nejsem brankářem první volby, ale doufám, že se jím brzy stanu," říká odhodlaně.

Chelsea je normální tým

V tréninkovém centru v Cobhamu na jihozápadním okraji Londýna bylo přes léto rušno. Přišlo 13 hráčů, zatímco klub jich opustilo 18. Těch, kteří byli posláni na hostování, je navíc několik desítek.

Vzhledem k velkému počtu nákupů i v předchozích přestupových oknech se na sociálních sítích objevilo mnoho vtipů o velikosti kádru Chelsea.

"Manažer už na to odpověděl. V tréninku máme 22 až 23 hráčů, takže je to zcela normální. Viděl jsem všechny ty memy, ale my jsme klasicky fungující tým," říká dánský brankář s lehkým úsměvem.

Kromě Chelsea je Jörgensen v současné době členem dánské reprezentace do 21 let, která na posledním srazu odehrála dva zápasy proti Islandu (2:4) a České republice (5:0) v rámci snahy o postup na mistrovství Evropy v roce 2025.

Bývalý trenér dánské reprezentace Kasper Hjumand se o Jörgensenovi již dříve vyjadřoval příznivě, ale pozvánku mu nikdy nezaslal. Nic se nezměnilo ani s příchodem Ageho Hareideho, a to navzdory zranění Frederika Rönnowa. "Z národního A-týmu jsem nic neslyšel, ani náznak týkající se mé pozice směrem k výběru," uzavírá Jörgensen.

Rönnow, který střeží branku Unionu Berlín, musel při posledním srazu z reprezentace odstoupit kvůli zranění. Místo něj byl povolán Peter Vindahl z pražské Sparty.