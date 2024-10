Je to nejhorší porážka za dobu, co jsem tady, prohlásil Postecoglou po Brightonu

Velmi naštvaný byl po porážce 2:3 na půdě Brightonu trenér Tottenhamu Ange Postecoglou (59). Fotbalisté Spurs totiž ve druhém poločase promrhali dvoubrankový náskok a i proto australský kouč po zápase nešetřil kritikou. "Jsem z toho frustrovaný a naprosto vyřízený," zaznělo z jeho úst na pozápasové tiskové konferenci.

Tottenham přitom zvládl první poločasu na půdě Brightonu na výbornou, když po gólech Brennana Johnsona a Jamese Maddisona vedl 2:0 a nic nenasvědčovalo tomu, že by neměl duel dotáhnout do vítězného konce.

Jenže ve druhé půli přišel kolaps londýnského klubu – mezi 48. a 66. minutou se postupně prosadili Yankuba Minteh, Georginio Rutter a Danny Welbeck, kteří pro Spurs připravili třetí porážku v letošním ročníku Premier League.

Teprve podruhé za posledních 166 zápasů se tak stalo, že Tottenham prohrál zápas, ve kterém vedl o dva a více gólů. Není se tedy co divit, že byl Postecoglou po utkání pořádné rozladěný. "Zklamání. Jsem z toho frustrovaný a naprosto vyřízený. Je to nejhorší porážka za dobu, co jsem tady. Nepřijatelný druhý poločas," nechal se slyšet Australan bezprostředně po utkání.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Ani zdaleka nejsme tam, kde bychom měli být. Tak trochu jsme se smířili s osudem a je těžké to pochopit, protože jsme to za dobu, co jsem tady, neudělali," pokračoval Postecoglou.

Tottenham vyhrál předchozích pět zápasů ve všech soutěžích, ale způsob jejich porážky Postecogloua nenechal v klidu. Na otázku, co řekl svým hráčům po závěrečném hvizdu, bývalý šéf Celticu odpověděl: "Nemám žádnou zprávu. Je to pro nás hrozná ztráta, nejhorší, jaká může být. Většina hráčů si nyní odjíždí plnit reprezentační povinnosti. Zpracují to individuálně a já to zpracuji, až se všichni vrátí."

"Už dříve jsme prohrávali, ale je to o tom, jak reagujete, a naše reakce nebyla taková, jaká by měla být. Je to pro nás špatný den, a když je to špatný den, tak odpovědnost padá na mou hlavu," vzal na sebe svůj díl viny australský kouč.