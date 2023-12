Je trochu neobvyklé, že Manchester City není v čele tabulky s desetibodovým náskokem, prohlásil Klopp

Kloppův Liverpool se dostal do dobré formy.

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp (56) je spokojený s pokrokem svého týmu v období přestavby kádru, v němž přivedl řadu nových posil. Klub z Anfieldu je po 15 zápasech na druhém místě tabulky Premier League, přičemž na vedoucí Arsenal ztrácí pouze dva body.

Šatna Liverpoolu prošla po konci minulé sezony znatelnou přestavbou. Klub opustilo pět záložníků, přičemž situaci ještě zkomplikovala zranění, ale Kloppovi svěřenci to přestáli a na Arsenal momentálně ztrácí jen dva body.

A přestože je v týdnu postihla další rána v podobě ztráty Joela Matipa, který si v aktuálním ročníku už možná nezahraje, Klopp prohlásil, že podobné problémy mohou mít i další týmy, protože duely v nejrušnějším období sezony přicházejí v rychlém sledu.

"Chtěl jsem si na začátku předsezonní přípravy vytvořit základ. Ale abyste se stali skutečným týmem, musíte překonat potíže. Dostali jsme se do nich červenými kartami, prohranými zápasy, ale dokázali jsme to překonat," řekl Klopp v pátek novinářům.

Program fotbalistů Liverpoolu. Livesport

"S dosavadním vývojem jsem prostě spokojený. Museli jsme nahradit některé z nejsilnějších postav světového fotbalu. Naše nové opory, to jsou všechno zkušení fotbalisté světové úrovně. Všechny týmy dělí od skutečného problému pravděpodobně jen dvě zranění. Nacházíme se uprostřed náročného období, kdy se hraje hodně zápasů a je tu tedy i mnoho příležitostí, jak se zranit," pokračoval šéf liverpoolské lavičky.

Sobotní brzký výkop na hřišti Crystal Palace nabízí Liverpoolu šanci předběžně se posunout do čela tabulky. Hostům však bude chybět zraněný záložník Alexis Mac Allister, zatímco start brankáře Alissona je stále nejistý.

Klopp poznamenal, že Liverpool mohl v této fázi získat více bodů, ale zároveň dodal, že boj o titul je těsný a vyzyvatelů je hned několik. "Je trochu neobvyklé, že Manchester City není v čele tabulky s desetibodovým náskokem na druhého. Arsenal si vede velmi dobře, my si nevedeme špatně, Aston Villa je super silná. Mohli jsme mít, nebo spíš jsme měli mít o pár bodů víc, ale nemáme. Jsme tam, kde jsme, a to je v pořádku," uvedl.

Aktuální tabulka Premier League. (8.12.) Livesport

Klopp také pochválil manažera Crystal Palace Roye Hodgsona, který vedl Liverpool před více než deseti lety a ve svých 76 letech je stále v plné síle.

"Je to výjimečný a opravdu milý člověk. Když ho vidím, ptám se ho na všechno možné: 'Co tady ještě děláš?' Vypadá šťastně, práce ho baví. Nemohl bych si ho víc vážit. Byl mou inspirací, ale neinspiroval mě k tomu, abych tuhle práci dělal tak dlouho. Abych byl upřímný, nevím, proč to dělá," řekl Němec o svém kolegovi Hodgsonovi.