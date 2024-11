Jsem si jistý, že nám Amorimova vize přinese úspěch, je přesvědčený Fernandes

Bruno Fernandes (30) věří, že nový trenér Rúben Amorim (39) spustí na Old Trafford stejnou lavinu úspěchu, jakou způsobil v lisabonském Sportingu. Mladý kouč dorazil na tréninkovou základnu United v Carringtonu v pondělí, den po své poslední zápasové štaci v portugalské soutěži. Rozloučil se ligovou výhrou 4:2 nad Bragou a vítěznou šňůrou jedenácti utkání, čímž své svěřence přiblížil obhajobě titulu v Primeira Lize, což by se jim povedlo poprvé od padesátých let.

Sporting byl bez ligového triumfu téměř 20 let a byl to přávě Amorim, který toto čekání v roce 2021 ukončil. A proměna klubu zapůsobila na mnohé, včetně krajana Fernandese. "Doufám, že se mu to samé podaří i tady, protože občas člověk dokáže změnit energii a atmosféru, pokud je to ten správný okamžik," řekl kapitán klubovým médiím. "Doufáme, že tohle pro něj je ten správný okamžik a že přinese svou energii, kvality a znalosti o hře, jelikož ve Sportingu dokázal něco opravdu, opravdu výjimečného," chválil nového kouče portugalský reprezentant.

"Pokud o tom někdo pochybuje, stačí se podívat do minulosti. Sporting téměř 20 let nevyhrál ligu, on je dokázal dostat zpět na vrchol a získal titul dvakrát během čtyř let, a to s hodně mladým týmem ve fázi přestavby," dodal Fernandes.

Amorim se na trenérskou lavičku posadil poté, co byl 28. října po sérii špatných výsledků, kvůli nimž se United krčili na 14. místě v tabulce Premier League, odvolán Erik ten Hag. Pod dočasným vedením Ruuda van Nistelrooye třikrát vyhráli a jednou remizovali, čímž se vyšplhali na 13. příčku a na první trojku ztrácí pouze čtyři body. Van Nistelrooy však klub opustil v pondělí poté, co zjistil, že nebude součástí nového realizačního týmu.

Nový kouč si získal srdce fanoušků ještě před svým nástupem, když se Sportingem 5. listopadu v Lize mistrů rozdrtil Manchester City 4:1. Příznivci Red Devils si ale budou muset trpělivě počkat, než uvidí svůj tým nad městským rivalem podobně dominovat. Fernandes ale věří, že Amorim najde způsob, jak mužstvo přetvořit podle svého stylu.

"Je to opravdu chytrý trenér, který pro Sporting udělal po taktické stránce velké věci," řekl Fernandes. "Ale jak se vždycky říká, nemůže sem přenést nebo zkopírovat to, co dělal ve Sportingu, máme jiné hráče, jiný styl hry, všechno je jiné... Jsem si ale jistý, že jeho fotbalová vize, bez ohledu na to, jak konkrétně chce hrát, bude kvalitní a přinese nám úspěch." Amorim si svůj debut na lavičce United odbude v ligovém utkání na hřišti Ipswich Town 24. listopadu.