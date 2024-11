Prostor Jana Morávka: Amorim jako Ten Hag? Podobnost tu je, ale United kšefty se Sportingem vychází

Rúben Amorim (39) se stane osmým portugalským trenérem v historii Premier League. Přikloní se spíš na stranu Josého Mourinha, do průměrného středu jako většina jeho krajanů, nebo to bude pro Manchester United podobný průšvih jako projekt s Erikem ten Hagem? O tom jsem se rozepsal v novém Prostoru Jana Morávka.

První, co mě při jmenování Rúbena Amorima napadne, je otázka, proč až teď? Sám nechápu, proč klub tak dlouho otálel, protože už v létě bylo očividné, že změna je nevyhnutelná.

Místo toho ale Manchester United v létě prodloužil Eriku ten Hagovi smlouvu. Daily Telegraph přitom informoval o tom, že nizozemský kouč byl připravený skončit. Byli to však United, kdo ho přesvědčil, aby pokračoval.

Jedním z důvodů, proč Erik ten Hag změnil názor, byla údajně i volnost, kterou dostal při letním přestupovém období. Za celé působení Ten Haga utratil klub na trhu přes 660 milionů eur, přičemž za rok 2024 získali United jen 40 bodů, což by je v teoretické tabulce řadilo na osmé místo.

K prodloužení kontraktu do června 2026 tedy došlo, ale o pár měsíců později se vedení rozhodlo trenéra stejně odvolat. Manchester se tím zavázal vyplatit ten Hagovi 21 milionů eur, což je v konečném důsledku dražší než samotný příchod Amorima ze Sportingu.

Ten stál v základu 11 milionů eur a dalších pět mají Angličané zaplatit za jeho okamžitý odchod ze Sportingu. Zajímavé je, že už když Sporting přiváděl Amorima z Bragy, zaplatil za něj 10 milionů eur. Nyní, po odchodu do United, se zařadí mezi nejdražší trenérské akvizice v historii. Více stáli už jen José Mourinho (Real Madrid), Graham Potter (Chelsea) a Julian Nagelsmann (Bayern Mnichov).

Co mi však přijde až bizarní, je skutečnost, že Ten Hag nedělal svoji práci v klubu dobře, byl kvůli tomu odvolán a na rozloučenou dostane takovou sumu.

Ale vraťme se k volbě jeho nástupce. Amorim je momentálně jedním z nejatraktivnějších mladých trenérů současnosti. A ukázalo se jako reálné ho na Old Trafford přivést. Spekulovalo se o jménech jako Thomas Frank z Brentfordu či o Xavim, ale nakonec padla volba na něj a já si myslím, že je to pro Manchester dobře.

Amorima si pro sebe řadím do skupiny budoucích trenérských hvězd, kam za mě patří například i Thiago Motta, který se posunul z Boloni do Juventusu. Jako fanoušek fotbalu jsem z jejich práce nadšený, baví mě. Těším se na jejich práci u velkých klubů.

Manchester United nehraje v posledních týdnech dobře. Livesport

Zajímavé bylo, jakým způsobem United k jednání s Amorimem údajně přistoupili. Dostal prý tři dny na rozmyšlenou s tím, že nabídku buď přijme nyní, nebo už nikdy. Je pochopitelné, že nechtěl otálet a nabídku přijal. A to i přesto, že hráčům ve Sportingu, kteří měli možnost v létě odejít, slíbil, že v sezoně nikam neodejde a společně budou budovat silný tým v Lisabonu.

Linka do Manchesteru byla už v minulosti velmi žhavá. Sporting do United poslal Cristiana Ronalda, Naniho, Marcose Roja či Bruna Fernandese.

Podobně jako Ten Hag, ani Amorim nezanechal během hráčské kariéry výraznější stopu v zahraničí. Bude to tak pro něj první větší zkušenost mimo Portugalsko a tím pádem i pořádná výzva. Ukázala to už tisková konference před úterním utkáním s Manchesterem City. Anglický reportér chtěl, aby Amorim odpověděl na jeho dotaz v angličtině, ale trenér Sportingu se omluvil, že to nejde. Sám pak přiznal, že jeho znalost je spíš základní a z počátku to pro něj bude v Anglii složitější.

Výsledky měl Amorim se Sportingem vynikající. Odtrénoval 228 zápasů a v průměru měl 2,3 bodu na zápas. Od roku 2020, kdy se ujal týmu, měl podle Opty nejvyšší procentuální úspěšnost (77 %) mezi kluby z TOP 10 evropských lig.

I aktuální sezonu má vynikající: deset zápasů, 30 bodů a skóre 35:3. V Lize mistrů mají sedm bodů a čeká je velká zkouška proti Manchesteru City.

Změna formace?

Co se týká herní stránky, bude to něco zcela jiného, než po týmu vyžadoval Ten Hag. Zajímá mě, zda okamžitě přepne na svou oblíbenou formaci na tři stopery. Už nyní je kolem Manchesteru spousta otazníků. Spekuluje se nad tím, kdo v klubu skončí a koho si nový trenér bude chtít přivést.

V jeho oblíbené formaci 3-4-3 jsou křídla spíš desítky, čímž se na stranách vytváří prostor pro wingbacky. Klíčovými pozicemi jsou záložníci, kteří plní roli šestky a osmičky. Ve Sportingu tyto role mají Hidemasa Morita a Morten Hjulmand. Je otázka, jak se na tuto filozofii Manchester přetransformuje, protože dosud hrával především na čtyři obránce a byla to taková klasická šablona 4-2-3-1.

Myslím, že trojka vzadu by nemusela být na škodu. Pro Lisandra Martíneze by to mohla být ideální formace vzhledem k tomu, že by mohl plnit roli stopera se silnou rozehrávkou. Určitě bude důležité, v jakém stavu se vrátí Leny Yoro, který se vyloženě nabízí na post středního stopera. Ten se v Amorimově systému vysunuje až na pozici šestky a vytváří se záložníky a brankářem pomyslný diamant, aby se týmu lépe držel balon. Právě na držení míče si Amorim zakládal. V průměru má kolem 65 %.

Záložník Ugarte to všechno velmi dobře zná ještě z působení ve Sportingu, takže věřím, že bude jedním z hráčů, o které se Amorim bude chtít opřít. Navíc přišel jako drahá posila, tudíž si nedokážu představit, že by ho odstavili. Až se uzdraví Kobbie Mainoo, bude jasnou volbou na pozici vedle něj.

Na Mainooa by se měl nový trenér spoléhat. AFP

Velká neznámá je obsazení wingbacků, kteří jsou pro Amorima naprosto stěžejní. Tyto pozice Manchester nemá ideálně obsazené. I proto se objevují trochu radikálnější názory, zda tam nevyzkoušet Garnacha jako ofenzivnější variantu vlevo a Dioga Dalota vpravo. Pokud by byl zdravý Luke Shaw, myslím, že by byl ideálním kandidátem na tuto pozici on.

Největší neznámou však zůstává ofenzivní trojka. Bruno Fernandes by měl mít i přes svoji aktuálně slabší formu, místo jisté. Velké zlepšení pod Amorimem čekám od Rasmuse Höjlunda. Otazníky jsou pak kolem hráčů jako Marcus Rashford či Mason Mount. Je jejich výkonnost stále ještě na levelu Manchesteru? Takovou otázku by si mělo vedení s novým trenérem položit. Tak trochu si říkám, zda by pro ně byla lepší cesta Masona Greenwooda – odejít z United, možná i z Anglie, a zkusit něco jiného. Greenwoodovi to prospělo. Vypadal dobře v Getafe a nyní i v Marseille.

Třeba si ale v klubu vyhodnotí, že jim šanci ještě dají, pod taktovkou trenéra, který s nimi bude pracovat trochu jinak. Viděli jsme to na příkladu Chelsea, kam přišel Enzo Maresca a řada hráčů, kteří byli kritizováni, najednou ožila. Třeba Moises Caicedo nyní pod Marescou a v minulé sezoně pod Pochettinem, je obrovský rozdíl. Platí to však pro celý tým. Dnešní Chelsea se výrazně liší od té, kterou ještě před nedávném každý kritizoval.

Víc trenér než manažer

Amorim bude mít za zády nový sportovní úsek, takže jsem zvědavý, jakou cestou klub povedou. Zajímavé je, že zatímco Ten Hag byl prezentovaný jako manažer, Amorimova funkce je hlavní trenér. Kdo ví, jak to v Anglii chodí, tuší, že Portugalec bude víc na hřišti a nebude tolik řešit skladbu kádru a náležitosti kolem prvního týmu. Například Ten Hag měl mít ve smlouvě zanesené právo veta na jakýkoliv přestup.

Trochu to na mě dělá dojem, že se v klubu nechtějí znovu spálit a jsou obezřetnější. Ten Hag přivedl spoustu hráčů, kteří se United nepovedli. Antony, Malacia, Eriksen… Nyní se nejeví moc dobře Joshua Zirkzee. To se potom nedivím, že vedení omezí trenérovi určité pravomoce.

Ale zrovna v případě Amorima bych se nebál toho, že by si nevěděl rady, jaké hráče do svého systému potřebuje.

Jaké bude mít Amorim pravomoce? Profimedia

Ve Sportingu se za jeho působení prodalo hned několik zajímavých fotbalistů. Ugarte do PSG (dnes Manchester United), Pedro Porro do Tottenhamu, Matheus Nunes do Wolverhamptonu (dnes Manchester City) či Joao Palhinha do Fulhamu (dnes Bayern).

Dnes na další takový přestup čeká Victor Gyökeres, Morten Hjulmand, Ousmane Diomande či Gonzalo Inacio. Bude to do Manchesteru? Amorim na tiskové konferenci řekl, že v lednu nekoupí ani jednoho hráče Sportingu, ale kdo ví co bude v létě…

Na druhou stranu, přesně to samé si lidé říkali, když přicházel Ten Hag z Ajaxu. Měl tam výborný tým, hráli výborný fotbal, dotáhli to až do semifinále Ligy mistrů, spousta hráčů se prodala. A jak to nakonec poté v Manchesteru dopadlo. Dnes je pro smích celému fotbalovému světu.

Chci věřit tomu, že Amorim bude jiný případ. Už jen kvůli tomu, aby se Rudí ďáblové vrátili tam, kam patří. Jejich historie je k tomu předurčuje. A současné postavení v tabulce rozhodně důstojné není.