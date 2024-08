Legionáři: Premiéry s gólem i čistým kontem, druhé zásahy v řadě a španělský debut

Zahraniční soutěže se daly do pohybu a vidět v nich o víkendu byla řada českých fotbalistů. V Německu se střelecky prosadil Patrik Schick (28) a při premiéře také Michal Ševčík (22), v Belgii podruhé v řadě Roman Květ (26). Stejně tak Petr Schwarz (32) v Polsku, kde po roce a půl skóroval Jakub Jugas (32). Ladislav Krejčí (25) si ve Španělsku odbyl debut, Václav Hladký (33) ten svůj v novém klubu v Anglii ozdobil čistým kontem a nulu udržel i Lukáš Horníček (22) v Portugalsku. Jak se vedlo dalším legionářům?

Vstup do sezony pod novým trenérem Julenem Lopeteguim West Hamu nevyšel, doma padl s Aston Villou 1:2. Domácí od čtvrté minuty prohrávali, před přestávkou vyrovnal Lucas Paquetá z penalty nařízené po faulu Mattyho Cashe na Tomáše Součka. Druhou branku Villans dal v 79. minutě střídající Jhon Durán. Kapitán českého národního týmu mohl v nastavení vyrovnat, ale hlavičkou trefil obránce a poté z dorážky přestřelil odkrytou bránu. Utkání odehrál celé a dostal známku 6.5, Vladimír Coufal opustil hřiště v 85. minutě se známkou 6.2.

Leverkusen vstoupil do ročníku s notně obměněným kádrem, na hrotu však dostal stejně jako na začátku minulé sezony na úkor Patrika Schicka šanci Victor Boniface. Právě nigerijský útočník poslal Bayer v úvodu Superpoháru se Stuttgartem do vedení, jenže poté byl vyloučen Martin Terrier a hosté skóre otočili. Do prodloužení poslal duel v 88. minutě Schick, který se na trávník dostal čtvrt hodiny předtím. Zápas dospěl do penaltového rozstřelu, v němž byl domácí včetně českého útočníka bezchybní a po výhře 3:2 získali trofej. Schick dostal známku 7.4.

V sestavě Hoffenheimu se ještě neobjevil Adam Hložek, naopak Pavel Kadeřábek nechyběl v základu. Sedmý tým minulé bundesligové sezony prožil na stadionu účastníka čtvrté nejvyšší soutěže Wurtzburgeru Kickers perný zápas, dvakrát musel dotahovat gólovou ztrátu a o postupu do druhého kola DFB-Pokalu po vítězství 3:2 rozhodl až v penaltovém rozstřelu. V něm na rozdíl od domácích uspělo všech pět hráčů Hoffe, na Kadeřábka, jenž na pravém kraji zálohy odehrál kompletní porci 120 minut a dostal zámku 7.5, se tak už nedostalo.

Host ze Sparty Michal Ševčík zůstal v úvodních dvou ligových kolech na lavičce a soutěžní premiéru za Norimberk si odbyl v poháru v Saarbrückenu. Vyšla mu náramně, ve 12. minutě si za šestnáctkou navedl balon na levačkou a křižnou střelou překvapil gólmana. Domácí v závěru vyrovnali na 1:1 a utkání se dostalo k penaltovému rozstřelu, po němž se z výhry 2:1 radoval Norimberk. To už český záložník na hřišti nebyl, opustil jej v 62. minutě, kdy naopak nastoupil Ondřej Karafiát. Ševčík dostal známku 7.5, bývalý obránce Boleslavi či Liberce 7.0.

Mönchengladbach na hřišti účastníka třetí ligy Aue sice prohrával, blamáž na úvod DFB-Pokalu však nedopustil a otočil skóre na konečných 3:1. V 86. minutě vystřídal Francka Honorata Tomáš Čvančara, jenž v závěru pomohl při bránění dvou rohových kopů domácích. Český útočník po zranění kotníku, které ho na začátku roku odstavilo na tři měsíce, zatím čeká na návrat formy i větší minutáž. Od dubna zasáhl včetně přípravy do 12 utkání, v základní sestavě však nastoupil pouze jednou. Gól ani asistenci za tu dobu nezaznamenal.

Adam Karabec nastoupil do prvních dvou zápasů druhé ligy v zahajovací sestavě Hamburku a nechyběl v ní ani v nedělním pohárovém utkání v Meppenu. Favorit soupeře ze čtvrté nejvyšší soutěže nešetřil a uštědřil mu debakl 7:1. Ze Sparty hostující záložník absolvoval plnou minutáž a v závěru si připsal asistenci na poslední gól hostů. Ohodnocen byl známkou 7.4. Hamburk pokračuje v solidním vstupu do sezony, z úvodních dvou ligových kol posbíral čtyři body za vítězství v Kolíně n. R. a remízu se Schalke.

Nehráli: Adam Hložek, David Jurásek, Hoffenheim, Matěj Kovář, Leverkusen, Filip Kaloč, Kaiserslautern

Vinou zdravotních problémů vynechal pět ze šesti přípravných zápasů a v základní sestavě chyběl i v prvním ligovém utkání v nové sezoně, první start v LaLize si však Ladislav Krejčí přece jen připsal. V 81. minutě vystřídal Abela Ruize krátce poté, co Girona na hřišti Betisu zásluhou posily z Ajaxu Gabriela Misehouye vyrovnala na konečných 1:1. Někdejší kapitán Sparty se za necelou čtvrthodinu s míčem příliš nepotkal, několikrát rozehrál, chybu neudělal. Livesportem vzhledem k nízkému počtu absolvovaných minut hodnocen nebyl.

Nehráli: Jiří Letáček, Getafe

Pozn.: Espanyol s Alexem Králem hraje v pondělí

Výběr z dalších soutěží

Lukáš Horníček nastoupil poprvé v sezoně a v Lize Portugal celkově teprve potřetí v zahajovací sestavě Bragy. V zápase druhého kola přispěl čistým kontem k výhře 1:0 na stadionu Boavisty. Gólman reprezentační jednadvacítky čelil v utkání jediné střele na bránu a ohodnocen byl známkou 6.6.

Petr Schwarz zapsal v odvetě 3. předkola Konferenční ligy se St. Gallenem bilanci 1+1, ani to ale Slasku na postup nestačilo. V neděli zachránil gólem v zápase pátého kola Ekstraklasy domácí remízu 1:1 s Koronou Kielce, skóroval v 93. minutě placírkou z voleje. Se známkou 8.1 byl mužem zápasu.

Roman Květ se v belgické Jupiler Pro League střelecky prosadil podruhé v řadě. Tentokrát Denderu pomohl úvodním gólem utkání k remíze 3:3 na hřišti St. Truidenu. Nováček nejvyšší soutěže za čtyři kola neprohrál a s osmi body je třetí. Z Plzně hostující záložník odehrál 67 minut a dostal známku 7.4.

Jakub Jugas na půdě mistrovské Jagiellonie ve 30. minutě vyrovnával dorážkou po rohu na 2:2, byla to jeho třetí trefa v Polsku a první po roce a půl. Cracovia si odvezla výhru 4:2, Jugas hrál až do konce a oceněn byl známkou 7.8, na druhé straně absolvoval 77 minut Michal Sáček se známkou 6.5.

Adam Gabriel pomohl Midtjyllandu asistencí na úvodní branku zápasu k vítězství 2:1 v Lyngby, byla to jeho druhá gólová přihrávka během ročního působení v dánské Superlize. Soupeř Slovanu Bratislava v play off Ligy mistrů je po pěti kolech bez porážky, Gabriel odehrál celé utkání a obdržel známku 7.3.

Václav Hladký stejně jako v minulé sezoně chytá v anglické Championship, nyní už ale za Burnley, kam odešel po konci v Ipswichi. A hned při soutěžní premiéře si připsal čisté konto, když Clarets doma rozstříleli Cardiff 5:0. Český gólman v zápase zapsal čtyři zákroky a ohodnocen byl známkou 7.5.

Pozn.: V Itálii Češi nehráli.

Očima Jana Morávka

"Pozice Patrika Schicka bude podle mě podobná jako v minulé sezoně, ale po sobotním zápase se nepochybně výrazně zlepšila. Je možné, že Leverkusen ještě někoho na jeho pozici do útoku přivede, zároveň si dokážu představit, že se Patrika mohl pokoušet zbavit. Je jedním z nejlépe placených hráčů, navíc je cítit, že nepatří k největším oblíbencům Xabiho Alonsa. On ale dal výkonem jasnou odpověď, že chce zůstat a prát se o místo.

Znovu ukázal, že pozice žolíka mu svědčí náramně, je gólový a moc šancí nepotřebuje. Ale to je asi maximum, co může dělat, v systému Bayeru 3-4-2-1 je a asi i bude číslo jedna Boniface. Pod ním budou Wirtz, Hofmann, Adli, případně právě Terrier a Patrikovi nezbývá, než se rvát o místo s Bonifacem. A dělat to jako na jaře, kdy se během dvaceti, třiceti minut, které dostával, dokázal pravidelně prosadit.

Jsem rád, že Michal Ševčík konečně dostal prostor. U gólu byly vidět jeho silné stránky, které v české lize nemohl až tolik ukázat. Je šikovný na balonu, krásně se uvolnil jeden na jednoho a skrytou střelou skóroval. Pro Norimberk je postup skvělý úspěch, Saarbrücken byl v poháru minule v semifinále. Uvidíme, jestli Michalovi gól pomůže, aby dostával další minuty. Je dobré, že je v týmu s Ondrou Karafiátem, který zatím pravidelně chodí na hřiště v závěrech zápasů. Z toho, že jsou tam spolu, profitují oba."