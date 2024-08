Legionáři: Vítězné branky, páté čisté konto ze sedmi utkání, debut s gólem i nejlepší zápas

Tomáš Souček (29) si otevřel střelecký účet v nové sezoně Premier League a jeho trefa byla vítězná. Totéž platí pro Erika Daniela (32), který na Slovensku skóroval dvakrát, a Adama Gabriela (23), jenž v Dánsku zapsal i asistenci. Na gól přihráli i Dominik Janošek (26) v Nizozemsku a Václav Černý (26) ve Skotsku, v Rumunsku udržel Lukáš Zima (30) pátou nulu v sedmi zápasech. Adam Hložek (22) si odbyl premiéru v novém klubu, Michal Ševčík (22) tu svou ve 2. Bundeslize ozdobil brankou a Radek Vítek (20) v Rakousku čistým kontem. Jak se vedlo dalším legionářům?

Přestože West Ham před sezonou mocně posiloval, Tomáš Souček a Vladimír Coufal si i v utkání druhého kola Premier League na hřišti Crystal Palace udrželi místa v základní sestavě. Kapitán českého národního týmu splatil důveru trenéra Julena Lopeteguie vítěznou brankou, v 67. minutě se po skrumáži dostal k odraženému balonu a levačkou poslal West Ham do vedení 1:0. Pět minut poté přidal druhý gól hostů Jarrod Bowen a Kladiváři si bezpečně došli pro první body v ročníku za vítězství 2:0. Krátce předtím dostal Souček za faul žlutou kartu.

Sobotní trefa pro něj byla 28. v anglické nejvyšší soutěži, dorovnal tak metu, na níž se v letech 2002 až 2006 dostal Milan Baroš. Ten na 28 zásahů potřeboval 122 zápasů, zatímco rodák z Havlíčkova Brodu jich má momentálně na kontě 161. Nejlepším českým střelcem v historii Premier League zůstává Patrik Berger se 38 zásahy. Souček proti Crystal Palace odehrál 78 minut a dostal známku 7.6. Coufal, jenž do vápna poslal několik centrů a v 54. minutě vystřelil zpoza šestnáctky nad bránu, pobyl na trávníku 63 minut a ohodnocen byl známkou 6.3.

Obhájce titulu Leverkusen zavítal na úvod bundesligové sezony do Mönchengladbachu a po prvním poločase, který vyhrál 2:0, se zdálo být hotovo. Jenže domácí ve druhé části zadělali gólem na drama. V 71. minutě se do hry dostal Tomáš Čvančara, jenž se v 85. minutě přihrávkou do strany zapojil do akce, na jejímž konci bylo vyrovnání Tima Kleindiensta. Rozhodčí v závěru desetiminutového nastavení nařídil po intervenci VAR penaltu pro Bayer, kterou sice Florian Wirtz neproměnil, ale z dorážky rozhodl o výhře 3:2. Čvančara dostal známku 6.2.

Adam Hložek načal coby nejdražší posila v historii Hoffeneimu nové angažmá v základní sestavě, v níž tradičně nechyběl ani Pavel Kadeřábek. Účastníkovi hlavní fáze letošního ročníku Evropské ligy vyšel vstup do domácího klání s nováčkem Kielem ideálně, když jej už v sedmé minutě poslal Andrej Kramarič z penalty do vedení. Chorvatský forvard přidal druhou branku ve 37. minutě, v 87. završil hattrick a zejména díky němu vyhrál Hoffenheim 3:2. Hložek tou dobou na hřišti už nebyl, v 59. minutě ho vystřídal Mergim Berisha.

Hložkovy statistiky proti Kielu. Opta by Stats Perform

Ivančický rodák, jenž nastoupil v útoku po boku Mariuse Bultera, se v sobotu dostal ke čtyřem střelám a tu nejnebezpečnější si schoval na nastavení prvního poločasu. Po výtečném Kadeřábkově průniku a přihrávce pálil z otočky levačkou, brankář Timon Weiner ale jeho přízemní ránu skvěle vyrazil. Za výkon proti Kielu dostal Hložek, který za ostrý faul v úvodu utkání vyfasoval žlutou kartu, známku 6.4. Kadeřábek, jenž zkompletoval 29 přihrávek a z toho pět klíčových, byl jedním z nejaktivnějších hráčů zápasu, o čemž svědčí známka 7.7.

Očima Jana Morávka. Livesport

Nehráli: Patrik Schick a Matěj Kovář, Leverkusen, David Jurásek, Hoffenheim

Při své premiéře v LaLize v úvodním kole zasáhl do hry na závěrečnou půlhodinu a proti Realu Sociedad už si Alex Král odbyl debut v základní sestavě Espaňolu. Celek z Barcelony prohrál doma 0:1 gólem střídajícího Takefusy Kuba z 80. minuty a nebodoval ani ve druhém zápase sezony. Český středopolař absolvoval plnou porci minut a v nastavení prvního poločasu se pustil do odvážného průniku skrz obranu, prothráč však nadějnou akci zhatil. Král v sobotu vyhrál dva souboje, zachytil dvě přihrávky a Livesportem byl oceněn známkou 6.3.

Nehráli: Ladislav Krejčí, Girona, Jiří Letáček, Getafe

Poprvé v ročníku se Antonín Barák objevil v sestavě Fiorentiny, v domácím duelu s nováčkem z Benátek hrál od začátku. Dostal se ke dvěma střelám na bránu, ani jedna nenadělala brankáři Jessi Joronenovi výraznější problém. Utkání skončilo 0:0 a Fialky potvrdily, že jim vstup do sezony nevychází. Po remízách z úvodního kola Serie A s Parmou a play off Konferenční ligy s Puskás Akadémií uhrály třetí nerozhodný výsledek a vyslechly si pískot fanoušů. Záložník české reprezentace odehrál 55 minut a jeho známka 7.9 patřila k nejvyšším v zápase.

Barákovy statistiky proti Benátkám. Opta by Stats Perform

Pozn.: Cagliari Jakuba Jankta hraje v pondělí.

Výber z dalších soutěží

Adam Gabriel odehrál svůj nejlepší zápas v norské Superlize. V utkání šestého kola pomohl Midtjyllandu k výhře 3:2 nad Sonderjyske, když po přestávce přihrál na gól na 2:2 a v 76. minutě dovršil obrat vítěznou trefou. Utkání odehrál celé a se známkou 8.1 byl jeho nejlépe hodnoceným hráčem.

Michal Ševčík před týdnem ozdobil svůj soutěžní debut za Norimberk gólem v Německém poháru a střelecky se prosadil i při premiéře ve 2. Bundeslize. V 61. minutě zápasu v Darmstadtu tři minuty po příchodu na hřiště nádherně vyrovnal na konečných 1:1. Dostal i žlutou kartu a známku 7.0.

Václav Černý zažívá solidní vstup do angažmá v Rangers, kde hostuje z Wolfsburgu. V zápase třetího kola Premiership pomohl doma k demolici Ross County 6:0 přihrávkou na pátý gól. V lize má bilanci 1+1, asistenci zapsal i v kvalifikaci LM. V sobotu odehrál 75 minut a dostal známku 7.4.

Dominik Janošek přidal ke gólu z úvodního kola Eredivisie asistenci a Breda i díky jeho příspěvku mířila za výhrou nad Utrechtem. Jenže hosté dvěma góly v nastavení skóre otočili na konečných 2:1. Český záložník odehrál celé utkání a vysloužil si známku 7.6, druhou nejvyšší v týmu poražených.

Erik Daniel dal v Niké lize za minulou sezonu ve 27 utkáních dva góly, nyní mu na stejný počet stačil duel ve Skalici. Obě branky Trnavy dal ve druhém poločase, domácí v závěru snížili na konečných 1:2. Český ofenzivní záložník hrál až do konce a se známkou 8.1 byl mužem zápasu.

Denis Alijagič se po přestupu z Brna do Žiliny v novém klubu poprvé střelecky prosadil. Do domácího duelu s Trenčínem zasáhl v 72. minutě a po 10 minutách uzavřel skóre na 4:1, když při brejku a přečíslení čtyř proti třem místo přihrávky zavěsil k tyči. Ohodnocen byl známkou 7.7.

Lukáš Zima udržel v sedmém utkání nové sezony rumunské Ligy 1 popáté čisté konto, Petrolulu pomohl čtyřmi úspěšnými zákroky k domácí remíze 0:0 s Otelulem. Petrolul, který bezgólovou plichtu zaznamenal v ročníku už počtvrté, je v tabulce šestý, Zima byl oceněn známkou 7,2.

Radek Vítek zůstává kmenovým hráčem Manchesteru United a aktuální sezonu stráví na hostování v rakouském BW Linz. Úvod angažmá mu vyšel skvěle, když proti favorizovanému Rapidu vychytal nulu a přispěl k překvapivé výhře 3:0. Připsal si čtyři zákroky a dostal známku 7.0.

Očima Jana Morávka

"Premiéru Adama Hložka bych označil jako obstojnou. Byl aktivní, měl čtyři střely a devatenáct sprintů, naběháno přes sedm kilometrů. Ještě ale potřebuje čas. Třeba u žluté karty bylo vidět, že je možná lehce přemotivovaný. Kdyby obránce trefil naplno, klidně mohl jít z placu, což by ve 14. minutě bylo fatální.

Nálepka nejdražšího hráče v historii klubu na něm zkrátka je a bude se s ní muset popasovat. Ale věřím, že to zvládne a prosadí se. Už nabral zkušenosti, je to jeho třetí sezona v Německu. Navíc je pro něj dobře, že vedle sebe bude mít zkušeného Kramariče, který v sobotu hattrickem ukázal, jak moc dobrým hráčem pořád je.

Hoffenheim intenzivně hledal stopery a přivedl Robina Hranáče. Pro něj je to úžasný přestup, zaslouží si ho. Myslím, že nedostane příliš prostoru na aklimatizaci a půjde rovnou do základu. Pro české kluky je dobře, že tam budou spolu. Sám jsem to zažil v Kaiserslauternu s Jirkou Bílkem a Honzou Šimůnkem, chvíli tam byl i Adam Hloušek.

U Adama Gabriela je skvělé, že relativně pravidelně nastupuje. Ve 23 letech je pořád mladý, bude se dál zlepšovat. A Midtjylland je výborný právě na rozvoj hráčů, navíc patří ke klubům, které jsou pod drobnohledem větších, třeba bundesligových klubů. Pro Adama je to ideální destinace a doufejme, že v budoucnu ho krok do lepší ligy nemine."