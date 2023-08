Legionáři: Vítězné premiéry, gólový projektil Sadílka i Čvančarův historický počin

Po letní přestávce se už rozběhly všechny elitní evropské fotbalové soutěže a s nimi je zpět i přehled toho, jak si v nich vedli čeští legionáři. Vždy zkraje týdne najdete na jednom místě podrobnosti jejich výkonů doplněné o známky Livesportu, počítané na základě dat ze zápasu, a k tomu i pohled na nejlepší výkony krajánků z méně sledovaných lig. TOP výkonem je tentokrát dvougólové představení Tomáše Čvančary (23), činili se však i ostatní.

Oproti loňsku zažívá West Ham podařený vstup do sezony. V prvním kole si přivezl remízu 1:1 z Bournemouthu, pod níž se asistencí podepsal i Tomáš Souček (28) a v akci byl celé utkání i Vladimír Coufal (30), ve druhém vystoupení si Kladiváři připsali cenný skalp Chelsea, jíž doma porazili 3:1. Oba někdejší slávisté znovu odehráli celé utkání, Souček na konci první půle fauloval ve vápně Raheema Sterlinga, gólman Alphonse Areola ovšem penaltu Enza Fernándeze chytill. Souček dostal za nedělní výkon známku 7.0, jeho reprezentační spoluhráč na tom byl o dvě desetiny hůř.

V prvním soutěžním utkání ostudná prohra 2:3 s třetiligovou Viktorií Kolín a konec v domácím poháru, na úvod ligy debakl 1:4 od mistrovského Bayernu značí, že Werder a s ním ani Jiří Pavlenka (31) nevkročili do nového sezony správnou nohou. Český brankář toho v pátek s góly, z nichž jeden mu dal i hvězdný Harry Kane, moc dělat nemohl. Připsal si šest zákroků a se známkou 6.7 byl druhým nejlépe hodnoceným hráčem svého týmu.

Adam Hložek (21) byl jediným z trojice Čechů, který se objevil v sestavě Leverkusenu při domácím vítězství 3:2 nad Lipskem. Bývalému sparťanovi sice před sezonou odešla z kabiny konkurence v podobě Moussy Diabyho, jenže po příchodu útočníka Victora Bonifaceho z belgického Royale Union a ofenzivního záložníka Jonase Hofmanna z Mönchengaldbachu má Hložek možná ještě složitější pozici než ve svém premiérovém ročníku. Proti RB naskočil na hřiště až v 89. minutě.

V pohárovém vstupu do ročníku na hřišti TuS Makkabi Berlin, který Wolfsburg roznesl 6:0, si Václav Černý (25) připsal asistenci a nechybělo mnoho, aby tentýž počin zopakoval i při své bundesligové premiéře. V šesté minutě domácího klání s nováčkem z Heindeheimu naservíroval z pravé strany prudký přízemní pas, který brankář dokázal jen zbrzdit a číhající Jonas Wind měl snadnou práci. V zápase, který Vlci vyhráli 2:0, odehrál někdejší křídelník Twente 65 minut a Livesport mu vypočetl známku 6.6.

Už do deváté bundesligové sezony vstoupil Pavel Kadeřábek (31) a opět ji načal v základní sestavě Hoffenheimu. Ten sice výrazně zlepšenými výkony v závěru minulého ročníku odvrátil pád do druhé ligy, ovšem do toho nového nevstoupil dobře, doma nestačil na Freiburg 1:2. Kadeřábek odehrál na pozici pravého wingbacka, po přestávce se dostal ke zablokované střele a hlavičce těsně vedle pravé tyče. Připsal si plnou minutáž a byl oceněn známkou 6.5.

Tomáš Čvančara vlétl do angažmá v Mönchengladbachu jako uragán. Čtyři góly (včetně hattricku) v přípravě, bilance 2+2 při pohárové demolici Bersenbrücku 7:1 a při bundesligovém debutu dvě trefy při přestřelce 4:4 v Augsburgu. Při prvním mířil přesně pravačkou, při druhém prokázal železné nervy, když proměnil penaltu v sedmé minutě nastavení. Navíc se zapsal do klubové historie – po Peteru Meyerovi, který dal v roce 1967 hattrick Schalke, se stal teprve druhým hráčem, jenž při bundesligové premiéře za Borussii vstřelil alespoň dva góly. Známku dostal 8.2, nejvyšší z aktérů sobotního duelu.

Stejně jako v případech Černého a Čvančary byla i premiéra v novém dresu Alexe Krále (25) ozdobena vítězstvím. Union Berlín, do něhož přišel český záložník na konci června ze Schalke, si doma poradil s Mohučí suverénně 4:1. Bývalý hráč Slavie či West Hamu se tentokrát soustředil na defenzivu, dopředu se prakticky nepouštěl. Utkání odehrál celé a Livesport mu přiřkl známku 6.6.

Nehráli: Patrik Schick (27), Leverkusen, Matěj Kovář (23), Leverkusen, Lukáš Ambros (19), Wolfsburg, Tomáš Koubek (30), Augsburg.

Před sezonou mu z kabiny zmizel český parťák, i bez Václava Černého však Michal Sadílek (24) pokračuje ve velmi solidních výkonech. V úvodním ligovém zápase si při drtivé výhře Twente v Almere 4:1 připsal asistenci, tentokrát přispěl k domácímu triumfu 3:1 nad Zwolle úvodním gólem zápasu. V 18. minutě se z dobrých 25 metrů opřel do odraženého balonu a ten s pomocí teče zapadl k tyči. Český středopolař byl se známkou 8 druhým nejlépe hodnoceným hráčem zápasu, jejž absolvoval celý.

Ve druhé lize se Dominik Janošek (25) fanouškům Bredy těžko mohl uvést v lepším světle. Po přestupu z Pardubic se ofenzivní záložník gólově prosadil hned v úvodním ligovém klání, když pomohl trefou z penalty k remíze 2:2 v Dordrechtu. V tom druhém si bilanci ještě vylepšil, dvěma brankami režíroval domácí vítězství 2:1 nad Jong AZ a vyšší známku než on (8.4) neměl na hřišti nikdo. Zatímco první zápas odehrál Janošek celý, v tom druhém byl stažen čtvrt hodiny před koncem.