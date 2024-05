Česko – Švýcarsko. Národní tým na MS poprvé prohrál, rozhodly nájezdy

Národní tým si na mistrovství světa připsal první porážku. Ve vyrovnaném utkání s jedním ze spolufavoritů skupiny Švýcarskem hrál po 60 minutách 1:1, když oba týmy proměnily přesilovku. V prodloužení gól nepadl, a tak rozhodovaly samostatné nájezdy. Ty Češi na rozdíl od úvodního utkání s Finskem nezvládli, prosadil se pouze Matěj Stránský, zatímco soupeř skóroval dvakrát.

Do třetí zkoušky na mistrovství světa vstoupil národní tým i s útočníkem Dominikem Kubalíkem, který dohrával sobotní duel proti Norsku s poraněným kotníkem, a Lukášem Dostálem v bráně. V prvním útoku Švýcarska, jednoho ze spolufavoritů skupiny A, nastoupil forvard Los Angeles Kevin Fiala, jenž se k tým připojil až během pondělí.

Zápas před tradičně zaplněnou pražskou arénou nabídl vyrovnaný úvod, první nebezpečnou střelu musel v šesté minutě likvidovat Dostál. Záhy vyslal slibnou ránu David Špaček, po něm z dobré pozice minul bránu Leonarda Genoniho Kubalík. Gólmana Zugu poté vystrašilo nahození Jana Rutty, puk se totiž odrazil přímo do brankoviště.

Statistiky utkání. Livesport

Svižný hokej téměř pokračoval, do vyložených příležitostí se ale ani jeden z týmů díky zodpovědnému bránění nedostával. Ve 13. minutě si s nebezpečnou tečí Nica Hischiera poradil Dostál a následovalo vyloučení Romana Červenky. Soupeř přesilovku už posedmé z 10 možností na turnaji využil, z úhlu se do horního růžku trefil Fiala.

Odpovědět mohl Jakub Flek, ani on však Genoniho nepřekonal. Český tým neměl příliš prostoru na kombinaci, nebyl na puku a do tlaku se nedostával, i proto Švýcarsko po první třetině vedlo 1:0.

Aktivněji vstoupil výběr trenéra Patricka Fischera i do druhého dějství a brzy se dostával do velké šance, přihrávku do gólové šance na Hischiera však v poslední chvíli vypíchl Červenka. Ten ve 23. minutě pěkně přiťukl kotouč Ondřeji Kašemu, střela útočníka Litvínova ale minula zadní tyč.

Sestřih zápasu Švýcarsko – Česko. Livesport CZ + SK

Češi poté začali přebírat přebrali iniciativu. Rány Tomáše Kundrátka ani Matěje Stránského ale v síti neskončily a David Tomášek střelou z úhlu Genoniho rovněž nezaskočil. Zvýšená aktivita domácích vedla k faulu Fialy a v čase 28.01 tak přišla první přesilová hra Rulíkova týmu. Ta ovšem i přes několik náznaků možností branku nepřinesla.

Následovalo další vyloučení, za podražení v čase 33:40 putoval na trestnou lavici Stránský. To byla pro soupeře ideální možnost, jak se znovu nadechnout, tou dobou měl ve druhé třetině na kontě pouhé dvě střely. Jenže Češi se tentokrát v početní nevýhodě bez větších potíží ubránili.

Záhy se druhé přesilovky dočkali i oni, vyloučen byl Jonas Siegenthaler. A přišlo vyrovnání, parádně se trefil navrátilec z trestné lavice Stránský, jemuž asistovali Kaše a Červenka. Gól zafungoval na domácí jako živá voda, v rychlém sledu nebezpečně pálili Kubalík a Ondřej Palát.

Osm vteřin před druhou sirénou vyfasoval dvouminutový trest Špaček. Třetí třetinu tak načali Švýcaři v početní výhodě, ovšem ta jim tentokrát vůbec nevyšla. Velkou možnost měli až při vyrovnaném počtu hráčů na ledě, jenže Philipp Kurashev Dostála při úniku nepokořil.

Vyloučení se začala kupit, v čase 43:35 putoval na trestnou velezkušený Andres Ambühl. Rulíkovi svěřenci znovu předvedli solidní přesilovku, do největší příležitosti se během ní ale paradoxně dostal zásluhou Fabrice Herzoga soupeř. Tentýž hráč se cpal do šance i ve 48 minutě, trefil však jen oblouk brány.

Osm minut před koncem základní hrací doby podržel reprezentační výběr Dostál, který si vyjel proti Svenu Andrighettovi a lapil jeho nepříjemnou střelu. Na druhé straně poslal Genoni puk přímo na Fleka, chybu však skokem po kotouči mířícím do brány napravil. A nekapituloval ani po ráně Stránského, která těsně minula břevno.

Tabulka skupiny A. Livesport

Švýcarsko se v závěru třetí třetiny dostalo k nekolika možnostem, všechny ale zůstaly nevyužity, a tak po 60 minutách panoval stav 1:1 a šlo se do prodloužení. V něm branka nepadla, byť Češi hráli závěrečných 45 vteřin v oslabení. Stejně jako s Finskem tak rozhodovaly samostatné nájezdy. V těch byli úspěšnější Švýcaři a získali do tabulky skupiny A bod navíc.

Další utkání sehraje národní tým ve středu odpoledne s Dánskem.