Kouč Švýcarů Fischer: Česko si zaslouží poklonu. Tady v Praze je to fakt neuvěřitelné

Kouč švýcarských hokejistů Patrick Fischer (48) si během utkání s Rakušany na mistrovství světa v Praze vytrpěl na střídačce své, na konci ale mohl mít na tváři úsměv. Jeho svěřenci se díky gólu v poslední minutě prodrali za očekávanými třemi body. Švýcaři budou v pondělí od 20:20 další soupeřem české reprezentace. Fischer řekl, že se těší na zápas ve výborné atmosféře. Zdůraznil, že k dalšímu úspěchu se jeho tým potřebuje zlepšit.

"Těším se na to. Vážně moc. Tady v Praze je to fakt neuvěřitelné. Fanoušci vytváří při všech zápasech skvělou atmosféru. Česko si zaslouží poklonu, protože atmosféra je vážně fantastická. A zítra tady bude určitě pořádný rachot," předpověděl bývalý vynikající útočník.

Jeho svěřenci nastříleli za dva zápasy 11 branek, v neděli proti Rakušanům si k výhře 6:5 pomohli pěti přesilovkovými góly, ale i Fischer cítil, že ve hře mužstva jsou stále rezervy. Sedm inkasovaných branek z duelů s Nory a Rakušany není pro defenzivu dobrou vizitkou.

Vzájemné zápasy Švýcarska a Česka. Enetpulse

"Co hlavně zlepšit? Musíme určitě zlepšit vstup do zápasu. Rakušané nastoupili s větší energií a šli také do vedení. Na tom musíme zapracovat," uvedl Fischer.

"Líbilo se nám ale, jak potom hráči zareagovali. Bylo skvělé, že se jim povedlo najít cestu k vítězství. Stejně, jak se to povedlo i Čechům včera proti Norsku. Bylo to podobné. Také prohrávali a nedařilo se jim, ale nakonec to zvládli, což je známka dobrého týmu, když si s takovou situací poradí. Jasné je, že musíme být lepší v obraně," dodal.

Preview Cesko - Svycarsko Livesport

V banku budou důležité tři body pro vývoj v tabulce a boj o co nejlepší postupovou pozici do čtvrtfinále. "Ale ty body jsou důležité vždycky v každém utkání. Je jasné, že domácí budou chtít vyhrát, stejně tak si chceme tři body vzít i my. Víme, že Češi mají velmi silný tým a určitě nastoupíme s respektem k soupeři. Potřebujeme hrát svou hru a předvést co nejlepší výkon. Očekávám, že to bude výborný zápas," uvedl Fischer.

Vedle autora hattricku Nica Hischiera v neděli zazářil bilancí 2+2 produktivní bek Roman Josi. Kapitán Švýcarů napodobil Romana Červenku, který nosí kapitánské "céčko" v českém týmu a blýskl se v duelu s Norskem (6:3) rovněž dvěma zásahy.

Statistiky zápasu Rakousko – Švýcarsko. Enetpulse

"Bylo to dnes opravdu těsné. Nezačali jsme zrovna nejlépe. Věděli jsme, že v druhé třetině musíme zareagovat, což se nám i povedlo. Dali jsme pár důležitých gólů v přesilovce, hráli jsme ve druhé části vážně dobře, ale byl to nakonec vyrovnaný zápas až do konce. Rakušané mají v týmu několik velmi dobrých hráčů, nebylo to snadné. Jsem rád, že jsme to nakonec zvládli," řekl Josi.

Hru v přesilovce Švýcaři den před utkáním pilovali na tréninku. A vyplatilo se jim to. "Snažili jsme se hledat si dobré pozice a rychle si dávat puk, což jsme si přenesli i do zápasu. Bylo to dnes hodně důležité, že jsme dali pár gólů v početní výhodě. To bylo klíčové. Bylo super, jak to teď zafungovalo," pochvaloval si Josi.<