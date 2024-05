Livesport jedenáctka 37. kola Premier League: Dva góly za 12 minut i Součkova kreativita

Anglická Premier League nabídla na individuální výkony nesmírně plodné kolo. Vedle Tomáše Součka (29), který ozdobil svůj kreativní výkon gólem, se v nejslavnější klubové soutěži na světě zaskvěla řada náhradníků. V roli žolíka se nejlépe osvědčil kolumbijský forvard Aston Villy Jhon Durán (20), který se během 12 minut dvakrát prosadil v duelu s Liverpoolem, přiblížil Villans vysněné Lize mistrů a v hodnocení Livesportu si vysloužil jako teprve sedmý fotbalista PL v této sezoně perfektní desítku.

Tým 37. kola Premier League. Livesport

Brankář

Bart Verbruggen (Brighton) 7,6

Výraznější výkon brankáře ve 37. kole Premier League scházel. Nejlépe si dle hodnocení Livesportu vedl Verbruggen z Brightonu, který se podílel na remíze 1:1 s Newcastlem. Nizozemec si připsal sedm zákroků a pomohl Rackům odjet ze St James' Parku s bodem.

Obránci

Reece James (Chelsea) 8,3

Anglický obránce se po dalším zranění vrátil do sestavy Chelsea, která vyhrála 3:2 na hřišti Nottinghamu Forest. James jako žolík připravil vítězný gól Nicolase Jacksona. Reprezentační bek ve svém prvním vystoupení v roce 2024 ukázal, co Blues s jeho absencí scházelo – Jacksona našel krásným pasem na zadní tyči a soubor trenéra Mauricia Pochettina potřetí v řadě zvítězil.

Joel Veltman (Brighton) 8,1

Druhý zástupce Brightonu v sestavě kola vstřelil první gól po více než roce. Veltman se na St James' Parku dostal při rohovém kopu na zadní tyč a po přetlačované s obráncem soupeře poslal hostující tým do vedení. Nizozemec rovněž předvedl dobrý defenzivní výkon, když předvedl dva úspěšné skluzy a jednou zachytil přihrávku soupeře.

Joško Gvardiol (Manchester City) 8,3

Další týden, další fantastický výkon. Gvardiol opět patřil k nejlepším hráčům na hřišti, tentokrát se dvakrát prosadil při výhře Manchesteru City nad Fulhamem 4:0. Obzvláště působivý byl především jeho první gól, kdy si narazil s Kevinem De Bruynem a poté se slabší nohou trefil do dolního rohu.

Sergio Reguilon (Brentford) 8,3

Od svého lednového příchodu do Brentfordu působil Španěl nenápadně, při vítězství 2:1 nad Bournemouthem však předvedl další skvělý výkon. Reguilon bývá obvykle velmi kreativním hráčem, tentokrát si však vedl skvěle směrem do defenzivy – připsal si sedm skluzů, pětkrát odvrátil míč a jednou zachytil přihrávku soupeře. A dařilo se mu také vepředu, kde zaznamenal jednu klíčovou přihrávku.

Záložníci

George Earthy (West Ham) 8,4

Mladík z West Hamu nastoupil teprve podruhé v Premier League a hned pomohl Kladivářům porazit Luton 3:1. Třetí gól Hammers vstřelil takřka ihned, co se dostal na hřiště. Teprve devatenáctiletý Earthy si splnil sen – dostal do šestnáctky, kde dostal míč od Mohammeda Kuduse a v posledním zápase manažera Davida Moyese na London Stadium zpečetil zisk všech tří bodů pro domácí. Angličan si udržel přehled i ve zbytku zápasu, když zaznamenal 89% přesnost přihrávek.

Tomáš Souček (West Ham) 8,2

Do sestavy kola se tentokrát probojoval i český zástupce. Souček se stejně jako jeho mladší spoluhráč zapsal do střelecké listiny. Kapitán české reprezentace předvedl slušný kreativní výkon – zaznamenal tři klíčové přihrávky a přesnost přihrávek udržel na 84 %.

Kevin De Bruyne (Manchester City) 8,2

Belgičan byl během zápasu City s Fulhamem neustálou tvůrčí hrozbou, připsal si neuvěřitelných sedm klíčových přihrávek a vytvořil tři velké šance, přičemž jednu z nich proměnil Gvardiol. De Bruyne se vrátil do formy v pravý čas, podílel se na většině posledních vítězství Citizens, kterým pomohl přiblížit se ke čtvrtému titulu v řadě.

Heat mapa Kevina De Bruyneho. Opta by Stats Perform / AFP

Útočníci

Yoane Wissa (Brentford) 9,6

Útočník Brentfordu předvedl skvělý výkon, když přispěl k vítězství nad Bournemouthem jako střídající hráč. Wissa v roli žolíka nejprve asistoval na gól Bryana Mbeuma, načež v 95. minutě sám skóroval. Příchod Konžana na trávník změnil průběh zápasu, po němž The Bees slavili třetí výhru z posledních pěti zápasů.

Jhon Durán (Aston Villa) 10

Kolumbijský forvard se v pondělí večer zapsal do historie Aston Villy poté, co dvěma góly v závěru utkání s Liverpoolem (3:3) přiblížil Villans na dosah účasti v příštím ročníku Ligy mistrů. Durán dvakrát udeřil v závěrečné fázi zápasu, stačilo mu na to pouhých 12 minut na hřišti. Rodák z Medellínu si vysloužil perfektní desítku a stal se teprve sedmým hráčem Premier League, kterému se to v této sezoně podařilo.

Jhon Durán odehrál pouze 12 minut a stihl vstřelit dva góly. Opta by Stats Perform / AFP

Raheem Sterling (Chelsea) 9,1

Dalším forvardem, který se o víkendu výrazně prosadil coby střídající hráč, je Sterling. Angličan se postaral o vyrovnání na hřišti Forestu a přispěl k tomu, že Jackson vzápětí rozhodl o výhře Chelsea. Gól zkušeného křídelníka nastartoval obrat Blues, kteří se snaží dostat do první šestky.

Tabulka Premier League