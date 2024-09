Liverpool nezaváhal potřetí v řadě, ve vydařeném vstupu do sezony pokračuje i Aston Villa

Liverpool porazil v pátém kole Premier League Bournemouth 3:0 a přinejmenším do neděle se usadil v čele tabulky. Aston Villa jako druhý zástupce kolébky fotbalu v Lize mistrů otočila nepříznivý vývoj zápasu s Wolves, vyhrála 3:1 a stejně jako Reds bere tři body ve čtvrtém z pěti utkání nového ročníku. Newcastle sice zvítězil na hřišti Fulhamu čtyřikrát za sebou vyhráli, tentokrát ovšem vyšel naprázdno. Tottenham i přes bleskově inkasovaný gól porazil doma Brentford 3:1.

Úvod vyzněl lépe pro Bournemouth, jehož jediné dosavadní vítězství v této sezoně přišlo proti Evertonu. V úvodu se trefil Antoine Semenyo, ale radost hostů přerušil přezkum videorozhodčího. Tento moment Reds nabudil a rázem měli řadu šancí, než ve 26. minutě otevřeli skóre. Dlouhý míč od Ibrahimy Konatého způsobil zmatky, Kepa Arrizabalaga vyběhl z brankové čáry, aby ho zachytil, ale Luis Díaz si zkušeně zpracoval míč, obešel brankáře a poslal domácí do vedení.

Kolumbijec zdvojnásobil svůj účet o pouhé dvě minuty později, když využil špatné organizace hostů, opět dostal přihrávku od Trenta Alexandera-Arnolda a prostřelil Arrizabalagu. Svěřenci Andoniho Iraoly působili poněkud otřeseně a jejich ztráta se ještě navýšila zásluhou kouzelného momentu Darwina Núňeze. Uruguayský hráč se prosadil z pravé strany a střelou do vzdálenějšího rohu přes tyč rozhodl zápas ještě před přestávkou.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po změně stran se hosté snažili omezit škody, k čemuž jim pomohl znatelný pokles útočné intenzity ze strany svěřenců Arneho Slota. Liverpool však zůstal agresivní a Mohamed Salah málem přidal čtvrtý gól, ale Arrizabalaga pokus vyrážel na brankové čáře. Egypťan se zoufale snažil zapsat do střelecké listiny, znovu ho ale vychytal brankář Bournemouthu a Núňezův odražený míč byl zblokován na čáře.

V týdnu, kdy Villa ukončila 41letou absenci mezi evropskou klubovou elitou, oba týmy před výkopem uctily minutou ticha úmrtí vítěze Evropského poháru z roku 1982 Garyho Shawa. Byl to poslední okamžik úcty, který hosté projevili, protože v prvním poločase tým Unaie Emeryho přehráli. Diego Carlos při pokusu o rozehrání míče zezadu neviděl blížícího se Matheuse Cunhu, což brazilskému útočníkovi umožnilo zachytit jeho přihrávku a z 25 metrů nádherným způsobem poslat Vlky do překvapivého vedení.

Po půlhodině hry Villa propadla a málem prohrávala už o dvě branky, když Rayan Aït-Nouri z voleje zamířil vedle levé tyče branky Emiliana Martíneze. Před přestávkou Wolves nadále dominovali a domácí v prvním poločase nezaznamenali jedinou střelu na branku. Aston Villa nicméně tuto situaci již zažila a stejně jako před týdnem proti Evertonu si šla pro obrat.

Když se po hodině hry představil střelec nádherného vítězného gólu ze zmíněného utkání Jhon Durán, přišel očekávaný nápor Villy, když hlavičku Ollieho Watkinse odklidil z brankové čáry Yerson Mosquera. Anglický útočník však nemusel na gól čekat dlouho, protože o pár minut později mu přihrál Morgan Rogers a z šesti metrů bez problému skóroval.

Závěrečná fáze se odehrávala ve vroucí atmosféře na hřišti i na tribunách a vrchol přišel, když Ezri Konsa vsítil vítěznou trefu Villy. Po přihrávce Youriho Tielemanse se anglický obránce prosadil z bezprostřední blízkosti. Dlouhé přerušení kvůli zranění Mosquery znamenalo třináctiminutové nastavení, které však vedlo pouze k dalšímu gólu náhradníka Durána, který z šesti metrů trefil odkrytou branku, a zpečetil tak tři body a třetí výhru svého týmu během jednoho týdne.

Domácí nastoupili s cílem napravit překvapivou porážku, kterou utrpěli uprostřed týdne s Prestonem v Ligovém poháru. Úvod zápasu naznačil, že Chalupáři tentokrát pojali start přesně podle přání jejich fanoušků. Jiménez předvedl skvělou kontrolu míče, když se v nelehké situaci dokázal otočit a ranou do pravé dolní části branky Newcastlu otevřel skóre.

Magpies prozatím v lize předváděli dobré výkony, nicméně na Craven Cottage se nadále dostávali do šancí pouze domácí. Antonee Robinson ještě v 15. minutě pálil nad břevno, ale o pouhých sedm minut později již hráči Fulhamu udeřili, když Smith Rowe převzal chytrou přihrávku od Alexe Iwobiho a nekompromisní ranou zblízka skóroval. Newcastle byl zjevně otřesen a pravděpodobně se mu ulevilo, že do přestávky šel jen s dvougólovou ztrátou.

Ať už Eddie Howe řekl svému celku při přestávce cokoli, muselo to fungovat, protože Magpies se dočkali gólu jen pár vteřin po výkopu. Skvěle hrající Jacob Murphy prošel středem hřiště a poté přihrál Harveymu Barnesovi, který navázal na plodné střelecké období.

Newcastle se snažil prodloužit svou neporazitelnost v lize na čtyři zápasy a neúnavně usiloval o vyrovnání, ale v průběhu klání mu cosi chybělo. Bruno Guimaraes se po hodině hry dostal do velké šance, ta ale vyrovnáním neskončila. Byl to tak Reiss Nelson, kdo pojistil vítězství domácích klidným zakončením po hrůzostrašné chybě Guimaraese. Svěřenci Marca Silvy se tříbodovým ziskem posunuli do horní poloviny tabulky.

Yoane Wissa potřeboval pouhých 20 vteřin, aby minulý týden otevřel skóre utkání Brentfordu s Manchesterem City, a další tři vteřiny navrch mu stačily k tomu, aby načal gólovou akci také v anglické metropoli. Bryan Mbeumo předvedl nádherný volej do horního rohu poté, co navázal na přihrávku Keana Lewise-Pottera – proti Tottenhamu se trefil už potřetí v řadě. Domácí se ale rychle vrátili do hry prostřednictvím Dominica Solankeho, který ještě v úvodní desetiminutovce dorazil pokus Jamese Maddisona a otevřel si střelecký účet v dresu Spurs.

Svěřenci Angeho Postecogloua začali dominovat a Brennan Johnson sice nejprve poslal svou ránu jen těsně mimo vzdálenější tyč, o chvíli později už ale Velšan přesným pokusem dokonal obrat hráčů v bílém. Náskok domácích málem rychle zahodil Guglielmo Vicario, jehož obral Fábio Carvalho a italský brankář pak musel horko těžko zasahovat proti Mbeumovi.

Tottenham v prvním poločase zaznamenal neuvěřitelných 17 střel a ani ve druhém nejevil známky zpomalení, když Mark Flekken pohotově vyběhl z brankové čáry a nejprve z bezprostřední blízkosti vychytal střelu Dejana Kulusevského a poté Solankeho. Brentford však stále hrozil z protiútoků, když Vicario znovu dobře zabránil ve skórování Mbeumovi.

Včely málem vyrovnaly díky Kevinu Schademu, jeho hlavičku ale vyškrábl ven Vicario. Ten měl mimo jiné velké štěstí, neboť v jednu chvíli viditelně zahrál rukou mimo své pokutové území, což uniklo pozornosti hlavního rozhodčího.

Následně Spurs zpečetili vítězství, když Maddison přehodil Flekkena poté, co ho uvolnil Son Heung-min, a kapitán klubu si připsal druhou asistenci zápasu. Postecoglou bude rád, že se po nedělní porážce se severolondýnským rivalem Arsenalem vrátil na vítěznou vlnu, zatímco tým Thomase Franka stále nezískal bod mimo domov, i když předtím odehrál těžké zápasy s Liverpoolem a City.

Tabulka Premier League