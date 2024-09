Trápení West Hamu pokračuje, děravou obranu Kladivářů provětral dvougólový Jackson

West Ham ani ve třetím domácím utkání aktuální sezony Premier League nedosáhl na body. V utkání pátého kola padl v londýnském derby 0:3 s Chelsea, která zaznamenala čtvrtou ligovou venkovní výhru v řadě. Blues táhl Nicolas Jackson, který měl podíl na všech gólech – dva vstřelil a na poslední přihrál. Tomáš Souček naskočil do zápasu před přestávkou, Vladimír Coufal zůstal jen na domácí střídačce.

Chelsea vlétla do zápasu ve velkém stylu a od prvních minut ukazovala, že si na London Stadium dojela pro tři body. Hned ve čtvrté minutě vystihnul presující Jackson rozehrávku domácích a poslal míč přes brankáře Alphonse Areolu do sítě. Ještě do 20. minuty se hosté radovali podruhé. Moisés Caicedo vyslal průnikovou přihrávku a byl to znovu Jackson kdo překonal Areolu.

Blues byli i nadále dominujícím týmem a trpělivost trenéra Julena Lopeteguiho přetekla ve 37. minutě. Po další akci a zakončení Noniho Maduekeho vystřídal Guida Rodrígueze Souček. Kapitán českého národního týmu se ihned dostal k přízemní střele, trefil ale jen brankáře Sáncheze.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Všechny ambice na vyrovnání domácím sebral krátce po začátku druhého poločasu Cole Palmer a znovu u toho byl famózní Jackson. Nejprve sám prošel až k pokutovému území, a poté naservíroval gól přesnou přihrávkou na bližší tyč Palmerovi.

Pro West Ham mohlo být ještě hůře, ale Maduekeho ránu pokryl Areola, Félix svou střelou trefil jen boční síť a Caicedův pokus srazil Wan-Bissaka. Žádný strategický tah kouče Lopeteguiho nevyšel ani ve druhém poločase a Chelsea se další výhrou vyšvihla mezi elitu Premier League.

Tabulka Premier League