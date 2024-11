Zatímco pro většinu týmů by série čtyř proher v řadě moc neznamenala, u Manchesteru City ihned padají termíny jako krize nebo konec jedné éry. Tým Pepa Guardioly kosí zranění, soudní tahanice i nejistá trenérova budoucnost. Atmosféra v klubu je podle insiderů dusná, City ztrácejí body a jsou v jedné z nejhorších situací po dobu Guardiolova osmiletého kralování. Důvody hledal v úterním Livesport Daily sportovní novinář a autor podcastu Fotbal s Pikym Jan Pikous.

“Guardiolovi se ještě nikdy nestalo, že by na lavičce prohrál čtyři zápasy v řadě. Je to milník. Ale ty prohry bych rozdělil. Jedna přišla s Tottenhamem v lpoháru, což je ta nejméně podstatná trofej a ani fandům dvakrát nevadí, že se vypadlo. Co se týče porážky se Sportingem Lisabon, ta byla nepříjemná, především kvůli výsledku. Nejtěžší jsou ligové porážky, stahovat ztrátu bude hrozně nepříjemné. Rozhodně ale o krizi mluvit můžeme,” otevírá téma slabých výkonů Guardiolova týmu Jan Pikous.

“Určitě ještě nejsou odepsaní z boje o titul. Ale přece jen kvůli všem faktorům, které jsme zmínili, a že to zdaleka nejsou jen zranění, co jsou problémem, tak si dovolím říct, že titul nevyhrají. Titul podle mého vyhraje Livepool, ale Manchester City by mohl získat domácí pohár. Zároveň je nutné zmínit, že určitě skončí do třetího místa, což je v anglické konkurenci velký úspěch, na to se často zapomíná," odhaduje Pikous.

Livesport Daily #387: Guardiola vnímá krizi jako motivaci, říká expert na Premier League. Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Co očekává od Manchesteru City v přestupovém okně?

Selhal Guardiola v momentech, kdy musel kvůli ztrátám improvizovat?

Je v lidských silách zvládat současnou zápasovou zátěž?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.