Livesport Daily #384: Sigma nenaplňuje potenciál, to fanoušky štve, tvrdí novinář Dočkal.

Sigma Olomouc nebude na rok 2024 asi vzpomínat v dobrém. Ani ne tak ze sportovního pohledu – byť dvakrát měnila trenéra, teď se jí pod koučem Tomášem Janotkou daří. Navíc o klub se podle všeho uchází hned několik potenciálních kupců. Ale k neradosti klubu jsou nejviditelnější spory s fanoušky, které trvají už dlouho a v posledních týdnech se vyostřily. Skalním příznivcům byly strhávány transparenty v jejich sektoru, kotel pak vyhlásil bojkot zápasů a trenér Janotka kontroval prohlášením, že takoví fandové chybět nebudou. Rozklíčovat složitou situaci v Sigmě se v podcastu Livesport Daily pokouší Jan Dočkal, sportovní novinář Seznam Zpráv a člověk, který do olomouckého fotbalu vidí jako málokdo jiný.

“Zdálky se asi zdá, že Sigma šlape a funguje, ale když se podíváte blíž, tak fanouškům vadí, že potenciál toho klubu není využívaný. Posledních pět sezon se klub umisťuje víceméně ve střední skupině, nic zábavného, poháry naposledy v roce 2018. A hlavně – fanoušci se moc neztotožňují s vedením klubu a tím, jak to chodí uvnitř,” popisuje Dočkal olomouckou situaci.

“Ladislav Minář je samozřejmě trnem v oku mnoha fanouškům, působí neodvolatelně, že tam je zaháčkovaný hodně pevně. To asi lidem vadí. Na druhou stranu by se měla zmínit i pochvala za to, že to je velice schopný manažer, do rozpočtu klubu přidal hodně milionů za transfery, je to skutečně tvrdý vyjednavač. Rozhodně bych ho nedémonizoval, že všechno s ním je špatně. Ale samozřejmě je hodně emotivní a to už nezmění. Nové vlně fanoušků se jeho vystupování zajídá, devadesátky už jsou pryč,” vykresluje osobu sportovního ředitele Sigmy.

V průběhu podzimu se vztah mezi fanoušky a vedením klubu natolik vyostřil, že skalní příznivci vyhlásili bojkot zápasů. A trenér Janotka jim vzkázal, že mužstvu chybět nebudou. “Bylo to možná trochu zbytečné, fanoušci do toho dávají čas a peníze a mají právo na svoje názory. V celku se mi ale to vyjádření trenéra líbilo, jakkoliv bylo kritizované. Pojďme si říct, že fanoušci Sigmy nejsou jenom ultras, je to dalších tři a půl tisíce lidí, kteří chodí na stadion. Ale je jasné, že taková slova nepomohou zklidnění atmosféry, teď už by Tomáš Janotka volil jiná slova,” uzavírá Dočkal.

