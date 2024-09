Livesport jedenáctka 3. kola Premier League: Vládnou hvězdy Reds, nechybí démon Haaland

Premier League před nadcházející reprezentační přestávkou ukrojila třetí kolo, z jehož výsledků vyčnívá suverénní vítězství Liverpoolu na hřišti Manchesteru United 3:0. Proto není divu, že do ideální sestavy anglické nejvyšší soutěže, která je sestavována podle známek Livesportu, pronikli tři zástupci Reds včetně nejlépe hodnoceného Luise Díaze. Po dvou hráčích dodal Brighton a nechybí ani gólový démon Manchesteru City Erling Haaland.

Brankář

Bart Verbruggen (Brighton) 7,6

Uplynulé kolo nabídlo jediný zápas s čistým kontem, přesto je nejlépe hodnoceným brankářem strážce tří tyčí Brightonu. Belgický gólman totiž proti Arsenalu předvedl šest úspěšných zákroků a zásadní měrou se postaral o to, že Seagulls odjeli z Emirates Stadium s bodem za remízu 1:1.

Obránci

Yukinari Sugawara (Southampton) 7,9

Obránce Southamptonu exceloval, přestože Saints na hřišti Brentfordu padli 1:3. Japonec, jenž přišel v červenci z Alkmaaru, předvedl špičkový výkon na obou koncích hřiště. Nadprůměrný byl zejména směrem dopředu, když vyprodukoval dvě klíčové přihrávky a v závěru zápasu sám skóroval.

Virgil van Dijk (Liverpool) 7,9

Výraznou měrou přispěl k dominantnímu vítězství Liverpoolu 3:0 nad Manchesterem United. Reds se sice stále sžívají s novým trenérem Arnem Slotem, na Old Trafford ale předvedli vynikající týmový výkon. Nizozemec odrazil všechny akce, které mu přišly do cesty, vyhrál sedm soubojů a dopustil se jediného faulu.

Leif Davis (Ipswich) 7,8

Ipswich získal díky domácí remíze 1:1 s Fulhamem první bod po návratu do Premier League a Davis ukázal, proč je považován za jednoho z nejlepších mladých anglických obránců v zemi. Dopředu jedna asistence a tři klíčové přihrávky, dozadu sedm vyhraných soubojů či dva úspěšné skluzy.

Záložníci

Bryan Mbeumo (Brentford) 8,5

Pokračuje ve skvělém vstupu do sezony, když táhl Brentford k triumfu nad Southamptonem. Kamerunský křídelník využil soupeřových chyb v obraně a suverénně vstřelil první dva góly, když nejprve napálil do brány Aarona Ramsdalea odražený míče a poté po zakončil rychlý protiútok.

Amadou Onana (Aston Villa) 7,9

Začátek nového angažmá pro něj těžko mohl být lepší, ve třech zápsech se dvakrát střelecky prosadil. Naposledy poslal Villans do vedení v Leicesteru a položil základy k výhře 2:1. Belgický záložník dominoval na balonu, zkompletoval 22 přihrávek, z toho jednu klíčovou. Když byl po hodině střídán, Villa ztratila kontrolu nad zápasem.

Joao Pedro (Brighton) 7,9

Byť je evidován jako hrotový útočník, nastupuje hlouběji v poli. Proti Arsenalu po hodině hry vyrovnal, z úrovně penalty trefil balon vyražený brankářem Davidem Rayou. Pro brazilského ofenzivního univerzála to byla druhá branka v sezoně, v pátek zapsal i čtyři driblinky a jednu klíčovou přihrávku.

Luis Sinisterra (Bournemouth) 8,5

Proti Evertonu se na hřiště dostal až v 65. minutě, kdy Bournemouth prohrával 0:2. A byl u působivého obratu – Cherries v rozmezí 87. a 96. minuty třemi góly otočili skóre. Klíčovou roli v obratu sehrál kolumbijský forvard, jenž přihrál na vyrovnávací branku a poté hlavičkou rozhodl o výhře 3:2.

Útočníci

Mohamed Salah (Liverpool) 8,7

Na Old Trafford to byla i jeho show, egyptská hvězda dotáhla Reds k vítěztví na Old Trafford asistencemi na dva góly Luise Díaze v prvním poločase a gólem v tom druhém. Nový ročník zahájil Salah ve velkém stylu, když se v úvodních třech zápasech přímo podílel na šesti gólech Liverpoolu (3+3).

Erling Haaland (Manchester City) 8,6

Dalším hráčem, který famózně vkročil do sezony, je norský kanonýr Citizens. Na hřišti West Hamu zaznamenal druhý hattrick v řadě a prakticky sám tak zařídil vítězství 3:1. Zejména druhý Haalandův gól, kdy napálil balon pod břevno, budil respekt. Po třech kolech má na kontě už sedm branek.

Luis Díaz (Liverpool) 8,8

Nakonec to nejlepší, respektive se známkou 8,8 nejlépe hodnocený hráč víkendu. Proti United zakončil Díaz dva rychlé brejky, nejprve hlavou z bezprostřední blízkosti a poté přízemní střelou z voleje umístěnou přesně k tyči.