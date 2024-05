Gólové hody ve Villa Parku uzavřel žolík Durán, Reds přišli o výhru v závěru

Fotbalisté Liverpoolu remizovali ve 37. kole Premier League na hřišti Aston Villy 3:3. Utkání bohaté na góly odšpuntoval již třetí vlastenec Emiliana Martíneze (31) v této soutěži, jenž poslal Reds do bleskurychlého vedení. Do konce poločasu se oba týmy prosadily ještě jednou, přičemž krátce po změně stran zvyšoval Jarell Quansah (21). Lvi ale nic nevzdali a v úplném závěru zápasu jim remízu dvěma přesnými zásahy vystřelil střídající Jhon Durán (20). I přes fantastický návrat do utkání si ovšem celek z Birminghamu zatím definitivně nepojistil účast v Lize mistrů v příští sezoně.

Liverpool už byl několik kol definitivně ze hry o titul, a mohl si tak poslední zápasy pod trenérem Jürgenem Kloppem užít. Větší tlak ležel na Aston Ville, která stále bojovala o účast v Lize mistrů. Definitivní pečeť na splnění cíle mohla dát právě domácím vítězstvím. V ideální formě se ale Villans nenacházeli, neboť nevyhráli čtyři soutěžní duely v řadě, přičemž se museli smířit i s vypadnutím v semifinále Konferenční ligy.

Domácí zažili start do utkání jako z noční můry. Centr Harveyho Elliotta nedokázal v rukavicích ukočírovat Martínez a skákající míč se dokutálel až za brankovou čáru. Domácí příznivci však nemuseli truchlit dlouho, protože hned ve 12. minutě vyrovnal po vynikající individuální práci Ollieho Watkinse Belgičan Youri Tielemans. Ofenzivní koncert v Birminghamu nebral konce.

Nádhernou týmovou souhru zakončil Cody Gakpo, kterému stačilo pouze doklepnout míč do prázdné branky. Lví podíl na gólové akci měl zadák Joe Gomez, kterou geniální přihrávku narýsoval.

Hororový start zažili domácí také po změně stran. Ve 48. minutě se po lišácky zahrané standardní situaci hlavou prosadil Quansah. Villans se po inkasované brance chtěli okamžitě vrátit do zápasu, jenomže branka Watkinse byla odvolána kvůli postavení mimo hru Leona Baileyho.

Lvi z Birminghamu byli přece jen odměněni za svůj dechberoucí výkon. V 85. minutě se parádní dělovkou prezentoval střídající Durán a o tři minuty později vyrovnal na konečných 3:3. Villa Park praskal ve švech, když kolumbijský útočník šťastně tečoval střelu Moussy Diabyho.

