Livesport jedenáctka 9. kola Premier League: Králem žolík West Hamu a hned tři Lesníci

Nejslavnější fotbalová soutěž světa Premier League o víkendu napsala tečku za 9. kolem. Největší slávu reflektorů si tentokrát užil nizozemský křídelník West Hamu Crysencio Summerville (23), jenž vstřelil první branku v novém angažmá a přispěl k vítězství Hammers nad Manchesterem United. V ideální jedenáctce anglické nejvyšší soutěže, která je sestavována na základě hodnocení Livesportu, má tentokrát hned tři zástupce Nottingham Forest.

Ideální sestava 9. kola PL. Livesport

Brankář

Mark Travers (Bournemouth) 7.8

Travers, jenž v brance Bournemouthu zastoupil při remíze 1:1 s Aston Villou Kepu Arrizabalagu, předvedl hned sedm zákroků. Cherries především díky němu vybojovali cenný bod. Highlightem jeho výkonu bylo, když k šoku všech přítomných fanoušků odvrátil nebezpečnou hlavičku z bezprostřední blízkosti.

Obránci

Nelson Semedo (Wolves) 8.0

Cennou remízu uhráli i Wolves, přestože ještě v závěru utkání na půdě Brightonu prohrávali 0:2. Semedo patřil na jižním pobřeží Anglie k nejlepším na hřišti, vynikal zejména v defenzivě – ve 12 případech odvrátil míč, šestkrát předvedl úspěšný skluz, jednou zablokoval soupeřovu střelu a jednou zachytil přihrávku. Portugalský bránce přispěl také jednou klíčovou přihrávkou a měl zásadní podíl na pozdním comebacku hostů do zápasu.

Virgil van Dijk (Liverpool) 8.1

Van Dijk ovládl utkání Liverpoolu na hřišti Arsenalu (2:2). Nizozemec působil dominantně především v soupeřově šestnáctce, v němž při rohovém kopu zužitkoval dobré postavení a přesnou hlavičkou srovnal na 1:1. Pozornost si ovšem zaslouží i jeho defenzivní statistiky – šestkrát totiž odvrátil míč, jednou se úspěšně pustil do skluzu a jednou zachytil přihrávku soupeře.

Joško Gvardiol (Manchester City) 7.9

Manchester City si po vítězství 1:0 nad Southamptonem udržel na začátku Premier League neporazitelnost. A opět u toho byl Gvardiol, jenž na hřišti vynikal. Jako obránce působil pevně – stejně jako jeho předchůdci v šesti případech odvrátil míč, dvakrát ho zachytil a jednou úspěšně skluzoval. Dařilo se mu však i na míči, kterého se dotkl ve 120 případech. Zároveň vyprodukoval tři klíčové přihrávky.

Záložníci

Savinho (Manchester City) 8.0

Skvělý výkon při výhře Citizens předvedl také brazilský mladík Savinho. Křídelník obhájců titulu způsoboval v obraně soupeře chaos. Není divu, vždyť předvedl šest driblinků a vymyslel pět klíčových přihrávek. Nepřispěl sice gólem ani asistencí, ale jeho přínos byl nepřehlédnutelný.

Statistiky Savinha v zápase se Southamptonem. Opta by StatsPerform / @ManCity

Casemiro (Manchester United) 8.2

United utrpěli další porážku, když venku nestačil i kvůli kontroverzní penaltě z nastaveného času na West Ham (1:2). Navzdory špatnému týmovému výkonu, který v pondělí odnesl vyhazovem trenér Erik ten Hag, na hrací ploše vynikal brazilský středopolař Casemiro. Bývalý hráč Realu Madrid vyprodukoval dvě klíčové přihrávky a vytvořil jednu velkou šanci, přičemž se také postaral o sedm odvrácených míčů, dva skluzy a jednu zachycenou přihrávku soupeře. Komplexní výkon mu vynesl nejvyšší víkendovou známku.

Ryan Yates (Nottingham Forest) 8.0

Nottingham Forest prožívá vydařený vstup do sezony a na skvělou formu navázal vítězstvím 3:1 nad Leicesterem. Yates, mimochodem produkt tamní akademie, byl jedním z nejlepších hráčů Lesníků. Po zásluze dokonce i otevřel skóre a nemusel zůstat jen u toho. Ve druhé půli ho od proměnění velké příležitosti dělila jen větší dávka štěstí.

Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) 8.0

Také druhý zástupce Nottinghamu předvedl na půdě Leicesteru skvělý výkon. Hudson-Odoi navázal na dobré výkony z posledních zápasů a při dalším úspěchu Lesníků opět představoval ofenzivní hrozbu. Anglický křídelník dokončil šest driblinků a vymyslel jednu klíčovou přihrávku.

Útočníci

Bryan Mbeumo (Brentford) 8.2

Hned sedm branek bylo v sobotu k vidění na stadionu Brentfordu. Dvě z nich si připsal na konto Mbeumo, jenž rozhodl o třech bodech (4:3) pro domácí až v 96. minutě. Kamerunský útočník vstřelil v aktuální sezoně už osm gólů a tabulce kanonýrů stíhá prvního Erlinga Haalanda (11).

Nejlepší střelci Premier League. Opta by StatsPerform / News Images LTD / Alamy / Alamy / Profimedia

Chris Wood Nottingham Forest 7.9

Wood nepřestává udivovat celou Premier League. Novozélanďan se podílel na další výhře Nottinghamu dvě góly, při jejichž vstřelení prokázal obrovskou kvalitu. První trefa byla milimetrově přesná, při druhé forvard Lesníků využil chyby v defenzivě Leicesteru. Aktuálně má na kontě pět branek v posledních pěti zápasech.

Crysencio Summerville (West Ham) 8.2

Summerville se po letním příchodu do West Hamu rozkoukával v Premier League pomalu, v zápase s Manchesterem United se ale uvedl důležitým gólem, který přispěl k vítězství Hammers 2:1. Nizozemský křídelník se prosadil instinktivním zakončením v polovině druhého poločasu poté, co o poločase přišel do hry. Přestože na hřišti pouze 45 minut, po celou dobu představoval hrozbu –podařily se mu tři klíčové přihrávky a tři driblinky, což mu vyneslo nejvyšší hodnocení kola 8.2.