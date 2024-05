Loučí se Coufal s West Hamem? Díky za všechno, Kladiváři, píše reprezentační bek na sítích

Jaro Vladimíra Coufala (31)? Kromě spolehlivých výkonů v dresu West Hamu také pořádné drama. Opora Kladivářů i jeho agent se otevřeně vyjádřili k finančním podmínkám Coufalovy smlouvy. Když v sobotu český bek přidal na sociální sítě nový příspěvek, vyznělo to jako loučení. V klubu by tak nemusel se závěrem sezony končit jen manažer David Moyes (61).

"Poslední domácí zápas. Vždycky hraju rád a vážím si vaší podpory za celou sezonu. K tomu jsem za zvuků naší hymny mohl jít s mými dětmi na trávník! Díky za všechno, Hammers," naťukal Coufal na svůj profil na sociální síti X.

Sice se jednalo o poslední domácí zápas Hammers v sezoně, nicméně i tak to pro mnoho fanoušků vyznělo jako loučení s klubem.

V lednu se začalo mluvit o tom, že Coufal není spokojen s podmínkami případné nové smlouvy. Hráč i jeho manažer se netajili tím, že čekali nový a finančně vylepšený kontrakt. Místo toho klub aktivoval opci, čímž si hráče zavázal za stejných podmínek na další sezonu.

"Cuf by si určitě za svoje výkony zasloužil lepší ohodnocení ze strany klubu a novou vylepšenou dlouhodobější smlouvu. Zatím to vedení West Hamu i po jednáních vidí jinak a pouze uplatnilo opci a prodloužení o jeden rok. Cuf z toho šťastný není, očekávali jsme lepší nabídku," řekl v lednu portálu inFotbal otevřeně hráčův agent Karol Kisel.

Co řekl Vladimír Coufal? Opta by StatsPerform/Profimedia

V minulosti se v souvislosti s Coufalem spekulovalo o zájmu bundesligového Leverkusenu, nicméně během letošního jara se v tomto směru žádná konkrétní nabídka neobjevila. Je otázkou, jestli k přestupu Coufala dojde už nyní v létě. Smlouvu má jednatřicetiletý bek ve West Hamu ještě na další rok.

S klubem je sžitý, pravidelně nastupuje v základní sestavě, v Londýně je navíc spokojena i jeho rodina. Před sobotním utkáním byl český hráč oceněn za své nasazení v komunitní práci cenou Players' Project Award.

Český obránce se s nadací West Ham United účastnil návštěv akademie Bobbyho Moora, podporoval Premier League Primary Stars a charitativního partnera Ambition Aspire Achieve. Za to všechno si vysloužil uznání fanoušků i médií, jaká ale bude Coufalova fotbalová budoucnost, to ví momentálně asi nejlépe jen on sám.

