Souček s Coufalem nezabránili pětigólovému fiasku West Hamu v derby s Crystal Palace

West Ham po hrůzostrašném vstupu do duelu 34. kola Premier League padl na stadionu Crystal Palace 2:5. Už ve 31. minutě zvyšoval na čtyřbrankový rozdíl Jean-Philippe Mateta, jehož snadná trefa z malého vápna symbolizovala kolaps hostující defenzivy. Vážnost situace demonstroval fakt, že David Moyes ve svých 693 odtrénovaných zápasech v nejvyšší anglické soutěži nikdy neprohrával o čtyři góly takto brzy. Na bídě Kladivářů nic nezměnili Vladimír Coufal ani Tomáš Souček, jenž si sice připsal asistenci, ale byl střídán už o přestávce.

A také tentokrát hrálo vše do karet domácím. Už v sedmé minutě nedosáhl na centr Joachima Andersena brankář Lukasz Fabiaňski a hlavičkující Michael Olise vcelku snadno dopravil balon do sítě. Další trefa na sebe málem nenechala dlouho čekat, jelikož Tyrick Mitchell ve velmi zajímavé pozici pálil jen těsně nad břevno.

Na polského gólmana se valila jedna pohroma za druhou, protože záhy střílel sice neúspěšně Mateta, jenže s následnou dorážkou si poradil akrobatickým kopem Eberechi Eze. Třetí úder zasadil Kladivářům sám hostující obránce Emerson, který tečoval balon do vlastní sítě.

Krátce po půlhodině hry se mezi šťastlivce s přesným zásahem zařadil po přihrávce z levé strany také Mateta. Až v závěru poločasu o sobě dal v pozitivním světle vědět Souček, díky jehož přiklepnutí hlavou mohl alespoň upravit skóre Michail Antonio.

Již bez českého záložníka na hřišti málem přidal pátou trefu kličkující Eze, proti němuž se ovšem zaskvěl Fabiaňski. Veterán v roli strážce brány West Hamu byl nicméně krátký na další přesné zakončení Matety, jenž přízemní ranou zužitkoval prostrčení skvěle hrajícího Ezeho.

Zbytek utkání se už odehrával v klidnějším tempu, které jako by vyhovovalo oběma celkům. Až chvíli před koncem přinesl vzrušení domácí obránce Mitchell, jenž smolně vyrovnal skóre alespoň co do počtu vlastních branek, když si jeho přihrávku nechal kuriózně proplout za záda Dean Henderson.

