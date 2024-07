Konkurence pro Coufala? West Ham pracuje na příchodu Wan-Bissaky z Manchesteru

Vladimíru Coufalovi (31) by mohla do West Hamu United dorazit výrazná konkurence. Londýnský klub podle anglických médií jedná o příchodu Aarona Wan-Bissaky (26) z Manchesteru United, který je ochotný obránce uvolnit za 15 milionů liber (asi 452 milionů korun).

Wan-Bissaka přišel do Manchesteru United před pěti lety z Crystal Palace za 50 milionů liber, vysoká očekávání ale zcela nenaplnil. Bývalý mládežnický reprezentant Anglie za poslední tři sezony nastoupil jenom do 61 ligových zápasů, na vině přitom nebyly jenom zdravotní problémy.

United v lednu aktivovali opci na prodloužení smlouvy do roku 2025, to však zřejmě učinili hlavně proto, aby 26letého obránce neztratili zadarmo. Podle informací talkSPORT by se mohl Wan-Bissaka vrátit do rodného Londýna, jednání s Red Devils měl zahájit West Ham United.

To by nebyla příznivá zpráva pro českého reprezentanta Vladimíra Coufala, na něhož měli Hammers v lednu rovněž uplatnit opci, zkušený bek si měl ale představovat delší a především lukrativnější kontrakt. Zároveň se ale nechal slyšet, že WHU je pro něho srdcová záležitost.

Wan-Bissaka dosud za Manchester United odehrál 190 soutěžních zápasů, v nichž se dvakrát zapsal mezi střelce a k tomu zapsal 13 asistencí. Během pětiletého působení na Old Trafford se radoval ze dvou trofejí – v sezoně 2022/23 získal Ligový pohár a loni opanoval FA Cup.

Manchester United je jedním z nejaktivnějších klubů na přestupovém trhu. Nedávno z Boloně dorazil útočník Joshua Zirkzee a na cestě je rovněž talentovaný obránce Lenny Yoro z LOSC Lille. Ve hře zůstává rovněž příchod Matthijse de Ligta z mnichovského Bayernu, do Olympique Marseille naopak míří Mason Greenwood, jenž v minulé sezoně hostoval ve španělském Getafe.

West Ham již do posílení defenzivních řad investoval 40 milionů liber, za které přivedl stopera Maxe Kilmana z Wolverhamptonu Wanderers. Osmnáctiletý křídelník Luis Guilherme z Palmeiras je hlavně sázkou na budoucnost. Příchodu Wan-Bissaky může nahrávat i skutečnost, že jiný pravý obránce Ben Johnson zamířil po konci smlouvy do Ipswiche Town.