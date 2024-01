Manchester City získal do svých řad talentovaného Argentince, do klubu přichází Echeverri

Za Manchester City střílí branky Julián Álvarez a vedení mu přivedlo jednoho argentinského krajana. Anglického mistra posílí žádaný Claudio Echeverri (18), talentovaný záložník přijde z domovského River Plate.

Echeverri nakukoval do prvního týmu klubu z Buenos Aires, zatím nastoupil k šesti zápasům a hodně na sebe upozornil během loňského mistrovství světa hráčů do sedmnácti let. Argentina obsadila čtvrté místo a záložník dal pět branek, přičemž hned třikrát se trefil v prestižním čtvrtfinále proti Brazílii (3:0).

O Echeverriho mělo zájem několik předních evropských klubů. Jeho výkony sledovaly i Real Madrid, Barcelona nebo Chelsea. Manchester City zaplatil 14,5 milionu eur a s hráčem podepsal kontrakt na čtyři a půl roku, pro nadcházejících jedenáct měsíců se Argentinec vrátí formou hostování do River Plate.

"Všichni v Manchesteru City se těší, až Claudia budou moci přivítat v klubu. Zároveň mu přejeme hodně štěstí pro zbytek působení v River Plate," stojí mimo jiné v prohlášení na internetových stránkách Citizens.