Manchester řeší plány na nový Old Trafford, stadion má mít kapacitu až 100 tisíc sedadel

Manchester United se dohodl na spolupráci s místními úřady, aby prošetřil případné dopady přestavby či postavení nového stadionu Old Trafford. Nová aréna by měla pojmout až 100 tisíc diváků, díky čemuž by mělo severoanglické město ambici konkurovat londýnskému Wembley.

Předpokládá se, že přednost dostanou diskuse o výstavbě nového stadionu, než přestavba ikonického Old Trafford, který je domovem United od roku 1910. Zatímco současný stadion pojme 74 310 diváků, nově postavená aréna by měla mít kapacitu 100 000 míst. Žádné konečné rozhodnutí však nemá být zatím učiněno.

Pracovní skupina pro nový Old Trafford byla zřízena v březnu pod vedením prezidenta světové atletické federace Sebastiana Coea a United mají zastoupení v poradním týmu. "Cílem tohoto projektu, který se uskuteční jednou za generaci, je nejen vybudování stadionu světové úrovně pro severní Anglii, ale také zajištění toho, aby projekt přinesl sociální a ekonomické výhody pro místní oblast i okolní region," vysvětlil Coe.

Spolumajitel United Jim Ratcliffe už v únoru uvedl, že projekt "regenerace Old Trafford", jehož centrem má být nový stadion, bude stát 2 miliardy liber. Britský miliardář věří, že nová aréna pro United by mohla být konkurentem Wembley na severu Anglie. Již dříve uvedl, že projekt by měl být financován z prostředků daňových poplatníků.

"Lidé na severu také platí daně a máme argumenty, že by se mělo uvažovat o ambiciózním projektu na severu země. Rozhodně by Anglii pomohl. Co se událostí týče, mohl by hostit finále Ligy mistrů nebo finále FA Cupu a stal by se důležitou součástí pro obnovu oblasti jižního Manchesteru, která má ve Velké Británii poměrně významnou historii," řekl Ratcliffe.